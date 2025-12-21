Deportes

Flamengo busca romper el mercado: los millones que pagaría por un jugador de la selección argentina que estuvo en el radar de River

El delantero, que juega en Italia y sumó minutos con Lionel Scaloni, habría entrado en negociaciones con el Mengão

Taty Castellanos podría recalar en el Flamengo de Brasil (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

Después de concretar una histórica temporada en la que ganó la Copa Libertadores con Filipe Luis como técnico, Flamengo planea dar un golpe en el mercado de fichajes de cara al 2026: están en tratativas para cerrar la contratación del atacante argentino Valentín Castellanos, quien supo ser convocado a la selección argentina por Lionel Scaloni y fue buscado por Marcelo Gallardo para River Plate. Taty, que tiene contrato vigente con la Lazio de Italia hasta finales de 2028, está en carpeta del elenco brasileño y las negociaciones ya habrían comenzado.

Según informó el portal GOAL Brasil y la periodista Raisa Simplicio, el interés del Flamengo se tradujo en un contacto formal con el representante de Castellanos para explorar la posibilidad de una negociación. “Taty Castellanos sigue en la mira del Flamengo, y se han iniciado nuevas conversaciones con sus representantes. El club busca averiguar si la Lazio está dispuesta a negociar en este momento y, por supuesto, si el jugador está interesado en regresar a Sudamérica. Las partes acordaron tener otra conversación esta semana”, describió.

El atacante argentino, que tiene un valor de mercado que ronda los 25 millones de euros, según indica el portal especializado en tasación de futbolistas Transfermarkt, podría regresar a Sudamérica. No obstante, la Lazio no tendría intenciones de desprenderse del jugador, por lo que el Mengão debería realizar una propuesta significativa para obtener los derechos del delantero de 27 años.

Taty Castellanos perdió continuidad por una serie de lesiones que cortaron su proyección (REUTERS/Remo Casilli)

Cabe recordar que Taty Castellanos fue uno de los grandes deseos de Marcelo Gallardo durante varias temporadas en River Plate. Incluso, el propio atacante llegó a decir que mantuvo conversaciones con el Millonario y que le hubiera gustado “vestir la camiseta” del elenco argentino. Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a buen puerto, aunque nunca le cerró las puertas a la entidad de Núñez.

Por su parte, Castellanos está en el radar de Flamengo desde hace varios años, al punto de que estuvo al borde de recalar en el equipo de Río de Janeiro a mediados de 2025. Más allá de que en la presente temporada únicamente convirtió dos goles en 11 partidos oficiales, el atacante albiceleste computa importantes registros con la Lazio: marcó 22 goles y brindó 16 asistencias en 97 participaciones.

Otro aspecto a resaltar es que, según el medio brasileño Ge Globo, la dirigencia de Flamengo planificó un mercado de fichajes en el que no harán grandes desembolsos. “Flamengo no contempla grandes cambios en su plantilla para 2026, centrándose en retener a sus jugadores clave, muy cotizados tras ganar títulos. El club se centra en el mercado de fichajes: un portero y un defensa, además de explorar oportunidades para un delantero centro y un extremo”, aseguró el portal local. Estos mismos indicaron que dicha estrategia del Mengão se llevará a cabo después de invertir más de 50 millones de dólares en fichajes durante 2025.

Taty Castellanos, que fue convocado en tres oportunidades a la selección argentina mayor en 2024, sumó algunos minutos en dos partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Cesar Olmedo)

Valentín Castellanos, conocido como Taty, inició su carrera profesional en Universidad de Chile en 2017, donde integró la categoría Sub 19 y debutó en el primer equipo durante la Copa Sudamericana. Ante la falta de oportunidades, optó por trasladarse a Montevideo City Torque.

En 2022, Castellanos brilló en New York City, lo que atrajo la atención de Marcelo Gallardo, entonces entrenador de River Plate, quien lo consideró como posible reemplazo de Julián Álvarez. Sin embargo, la tasación de 15 millones de dólares por parte del club estadounidense resultó inaccesible para el equipo argentino. Posteriormente, el delantero se trasladó al Girona en España -donde llegó a anotarle cuatro goles al Real Madrid en un partido- y, en 2023, fue transferido a la Lazio.

Desde entonces, en el cuadro de Roma, se convirtió en uno de los artilleros de la Serie A. Esto mismo le valió para ser convocado en reiteradas oportunidades a la selección argentina de la mano de Lionel Scaloni.

