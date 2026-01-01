Deportes

El video del festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en la vereda de su casa en Pujato junto a sus padres

El entrenador de la selección argentino celebró las fiestas acompañado de su familia en Santa Fe

El entrenador de la selección argentina celebró las fiestas en su pueblo de Santa Fe

En vísperas de lo que será un año clave para la selección argentina con la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni disfrutó de las fiestas en Pujato, su pueblo natal de Santa Fe. El entrenador del combinado nacional albiceleste fue grabado durante la celebración de año nuevo junto a su familia.

El portal local Pujato Digital capturó al director técnico sentado en la vereda disfrutando de la noche. “En Pujato todos los años se reciben con una caravana y por eso cuando el DT está, pasan a saludarlo”, indicó el medio mencionado. En la grabación se divisa a Scaloni junto a sus padres, mientras que cerca de la calle está el resto de la familia festejando con los autos que pasan por el frente. Gran parte de sus dirigidos en la Selección publicaron en sus redes cómo pasaron las fiestas de año nuevo, con el Dibu Martínez liderando una gran celebración.

Scaloni disfrutó de las fiestas en el país y aprovechó su estadía para realizar diferentes actividades, principalmente una de sus mayores pasiones ajenas al fútbol: el ciclismo. En las últimas horas, se conoció que el entrenador completó en Córdoba un trayecto desafiante en las sierras de San Clemente, una localidad situada a 72 kilómetros al suroeste de la capital provincial.

Lionel Scaloni despidió el año andando en bicicleta

El recorrido que hizo Scaloni, realizado en pleno verano y en compañía de Lito Oviedo, propietario de una tienda de ciclismo en Alta Gracia, alcanzó una distancia de 95,4 kilómetros, con 1.468 metros de desnivel positivo y una velocidad promedio de 31 km/h. La travesía demandó tres horas y cinco minutos bajo altas temperaturas, destacó Oviedo en redes sociales.

La relación entre Scaloni y Oviedo está vinculada al interés común en el ciclismo. Tras finalizar el recorrido, el entrenador visitó el comercio de su amigo en Alta Gracia, donde analizaron la experiencia y el equipamiento utilizado. Oviedo remarcó que no se trató de una salida recreativa, sino de un desafío exigente que Scaloni afrontó con profesionalismo.

El vínculo de Scaloni con el ciclismo se originó después de dejar el fútbol profesional, alentado por el ex tenista Carlos Moyá, según detalló el propio DT en la biografía que publicó el periodista Diego Borinsky en 2025. “Hice el circuito del predio de Ezeiza, pero con gente trabajando se complica. Por eso me traje el rodillo y lo hago en el gimnasio: es una bicicleta real y con una aplicación podés subirte el Tour de France, y es como si estuvieras ahí. No tenés el aire de montaña pero es genial”, relató el propio estratega en dicho libro.

El entrenador de la selección argentina aprovechó su tiempo libre en lo que resta de 2025

Su interés por el deporte no se ha limitado a rutas argentinas. Scaloni completó recorridos de 167 kilómetros en Mallorca, ascendió la pendiente de Angliru en Asturias y participó en diversas competencias, tanto en España como en Argentina. En 2019, sufrió un accidente en las carreteras mallorquinas, pero esto no disminuyó su entusiasmo ni su búsqueda de nuevos retos sobre la bicicleta.

La faceta competitiva del entrenador se expresó en otras disciplinas. Durante su estadía reciente, Scaloni fue protagonista de una competencia de kartings en el Rosario Indoor Kart, actividad que compartió con familiares y amigos. Según César Navarro, responsable del establecimiento, el entrenador se mostró accesible y sencillo: “Cuando lo atendí, él fue re humilde. Primero, llegó el hermano y él tardó en llegar, llegó más cerca de cuando estaban por correr. Llegó y corrió. Pero re humilde, se acercó, saludó con la sonrisa de siempre y te contestaba todas las preguntas que le hacías”, declaró Navarro a Infobae.

El desempeño de Scaloni en la pista fue difundido ampliamente en redes, especialmente por la maniobra denominada “la tijera”, con la que recuperó el primer lugar. Navarro explicó: “El radio de giro es el dibujo que deja el karting por donde pasa cuando dobla. Y era todo ideal”. Tras ganar la carrera, Lionel recibió un trofeo y respondió con ironía a una broma sobre su espíritu de victoria: “¿Este también te lo vas a llevar, es chiquito para vos? Sí, todo, todo quiero. Grande, chiquito, quiero ganar todo”.

Respecto al plano deportivo, Lionel Scaloni comandará su segundo Mundial al frente de la selección argentina. Con un plantel afianzado que ya suma dos Copas América y la Copa del Mundo Qatar 2022, el entrenador argentino primero tendrá un duelo clave para revalidar otro de los títulos que ya conquistó con el combinado albiceleste: chocará contra España el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium por la Finalíssima.

Posteriormente, La Scaloneta afrontará la cita mundialista que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá. Argentina iniciará su camino en el Grupo J el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas, enfrentará el lunes 22 a Austria en Dallas y, en esa misma sede, cerrará la zona contra Jordania el sábado 27.

