La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Nikola Jokić, tres veces MVP de la NBA, mostró una faceta emotiva fuera de las canchas al celebrar un triunfo en el hipódromo de Sombor (Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)

La imagen de Nikola Jokić, tres veces MVP de la NBA y figura de los Denver Nuggets, emocionado hasta las lágrimas tras la victoria de su caballo en una carrera de arnés en Serbia, se ha convertido en uno de los momentos más difundidos fuera del ámbito del básquet.

El video viral, en el que aparece la estrella abrazando a los integrantes de su establo Dream Catcher para celebrar el triunfo de Demon Dell’Est, mostró una faceta poco habitual de Jokić, alejada de los focos y caracterizada por una felicidad genuina.

Esa reacción espontánea en Sombor, su localidad natal, fue observada por millones en redes sociales y resaltó el contraste entre la serenidad que exhibió incluso después de ganar el título con Denver en 2023 y la emoción desbordada ante su entorno ecuestre.

La afinidad de Jokić por los caballos es mucho más que una anécdota: es, según The New York Times, uno de los pilares de su identidad. El propio jugador ha señalado el origen de este lazo, marcado por la tradición local y por sus primeras experiencias en las cuadras.

La conexión de Nikola Jokić con los caballos trasciende su carrera deportiva y forma parte esencial de su identidad (The Players Tribune)

“Tenemos un proverbio: si de niño te tragas un pelo de caballo, jamás dejas de amarlos”, relató. Jokić ha decorado su casillero en el Ball Arena con fotos y listones de competencias de caballos, y describe la convivencia diaria con estos animales —al observarlos, entrenarlos y pasar tiempo con ellos— como una fuente de paz incomparable, una dinámica que repite cada vez que regresa a Sombor.

El entorno que lo acompaña

Para quienes lo rodean, este vínculo tiene un significado especial. Ogi Stojaković, asistente de los Nuggets y compatriota, sostiene que los caballos son la primera pasión real del serbio: “Esa es su primera pasión”, afirmó al medio citado.

Su compañero Aaron Gordon, testigo directo de la rutina de Jokić en Sombor, destaca la naturalidad con la que la comunidad ecuestre lo trata como a uno más: “Entiendes por qué mantiene esa humildad. Para ellos sigue siendo un mozo de cuadra”, expresó. Gordon también remarcó que la autenticidad y majestuosidad de los caballos otorgan a Jokić una serenidad única: “Eso no tiene precio.”

La autenticidad es una característica que distintos colegas y amigos de Jokić señalan de forma recurrente. Cam Johnson, quien comparte vestuario con él en Denver, ha conversado en diversas ocasiones sobre el cuidado y el cariño que el jugador dedica a su operación hípica, independientemente de la distancia.

La autenticidad de Nikola Jokić es reconocida por amigos y compañeros en Denver como una de sus mayores virtudes (Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images)

“Se nota la felicidad que le produce hablar de eso”, comentó Johnson. Bruce Brown, quien coincidió con él en dos etapas en los Nuggets, admitió que ha visto a Jokić mostrar más emoción con los caballos que en algunos partidos decisivos de la NBA: “Eso demuestra su pasión.”

Un refugio lejos de la fama

El contraste entre la figura pública de la superestrella y la vida sencilla que lleva entre establos se acentúa al escuchar a Jokić describir cómo lo percibe su entorno. “Los animales no me ven como una estrella, y las personas tampoco”, explicó en conversación con The New York Times.

“Llegué allí a los 13 años como mozo de cuadra y mi amigo, que todavía entrena a mis caballos, me sigue viendo igual.” Esa pertenencia a la comunidad y el trato sin distinciones han resultado esenciales para su equilibrio personal, según resaltan sus allegados.

Para Jokić, los caballos representan mucho más que un simple pasatiempo: son un refugio emocional y una conexión vital con lo que considera fundamental. “Es un escape”, reconoció y agregó: “Sigo el mundo de los caballos cada día; tengo amigos en diferentes partes del mundo por esa razón. Es una forma de desconectarme del básquet y vincularme con la naturaleza y con amigos que no les importa quién soy públicamente”.

Para Nikola Jokić, los caballos simbolizan un refugio emocional y una profunda conexión con lo esencial de su vida (Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)

Tras una victoria ante Golden State, Jokić relató que el entrenador de sus caballos en Serbia es amigo de la familia y que su hijo fue el padrino en su boda: “Ganamos y perdemos juntos, pescamos, compartimos momentos”, resumió el serbio, evidenciando la red de afectos construida por esta pasión.

Compañeros y familiares saben que este apego perdurará. “Todos nos ven como atletas, pero hay quienes tienen mucha profundidad. Él es uno”, señaló Gordon en declaraciones recogidas por The New York Times. Por su parte, Jokić confía en que ese amor seguirá presente: “Espero que ese amor nunca se acabe”.

Quienes buscan a Jokić en Sombor no requieren esfuerzo: lo encuentran siempre entre los caballos, en su establo, disfrutando la plenitud que solo su pasión más personal le proporciona.