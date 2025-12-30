Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic: un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión

El pivote serbio se golpeó su rodilla durante el partido ante Miami Heat de la NBA

El serbio Nikola Jokic, una de las estrellas de la NBA, sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante el partido que enfrentó a Denver Nuggets y Miami Heat, y encendió las alarmas en su equipo, ya que no regresó al juego y se espera el parte médico de la franquicia para conocer las secuelas.

Las imágenes de la transmisión oficial de la NBA muestran cuando Jokic cae al suelo tomándose su pierna con evidentes gestos de dolor. La acción se produjo en el tramo final del segundo cuarto del encuentro disputado en el Kaseya Center de Miami, cuando el serbio de 2.11 metros quedó tumbado en una jugada en la que su compañero, Spencer Jones, aterrizó sobre su pierna izquierda, produciéndose el estiramiento forzado de la articulación. El episodio generó alarma tanto en el propio jugador como en el cuerpo técnico de los Nuggets, los seguidores del equipo y los aficionados de Serbia, generando un clima de incertidumbre acerca del alcance real de la lesión.

Según la información del medio serbio Meridian Sport, la lesión de Jokic habría resultado “menos grave de lo que inicialmente se temió”. Estas proyecciones preliminares, basadas en fuentes cercanas a la franquicia de Denver Nuggets, sugieren que la dolencia diagnosticada sería una “hipererxtensión de rodilla” y no implicaría daños serios, lo que abre la posibilidad de que el tres veces MVP evite una ausencia prolongada de las canchas.

*El resumen del partido entre Miami Heat y Denver Nuggets en la NBA

Aunque se aguarda el diagnóstico oficial por parte del equipo médico de Denver, la reacción inicial del entorno de los Nuggets invita al optimismo. El artículo del citado medio europeo enfatizó: “Las primeras proyecciones en Colorado son alentadoras en cuanto a la lesión de Nikola Jokic”, atribuyendo la información a contactos directos en el círculo del conjunto que se encuentra tercero en la Conferencia Oeste con un récord de 22 triunfos y 10 derrotas. Agregaron, además, que las evidencias recolectadas hasta el momento no muestran “daños más severos”, aunque se recomienda aguardar los resultados de las pruebas por imágenes, indispensables para confirmar la evolución clínica.

Por su parte, el entrenador de los Nuggets, David Adelman, no brindó demasiadas precisiones tras el partido: “Cualquiera que se lesiona en este juego, es un poco desgarrador, especialmente alguien tan especial como él. Mañana (por hoy) sabremos más. Seguiremos adelante como equipo. Obviamente, en este momento, estoy más preocupado solo por él como persona y la decepción de pasar por algo así. Esta noche mi mente divagará. Y va a divagar sobre lo que tenemos que hacer en el futuro si él está fuera por un tiempo o por un largo tiempo".

Nikola Jokic en el piso con dolor en su rodilla izquierda (Captura de video)

“Las reacciones iniciales sugieren que el mejor basquetbolista del mundo podría evitar una pausa prolongada”, concluyeron. Hasta el momento de su lesión, el oriundo de Belgrado llevaba anotados 21 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes en sólo 19 minutos de juego. Su baja contribuyó en la merma del rendimiento de su equipo, que terminó cayendo 147-123 en el estado de la Florida ante el Heat, que tuvo un goleo repartido y contó con la capacidad anotadora de Norman Powell (25 tantos), Nikola Jovic (22) y Jaime Jáquez Jr (21).

Los Nuggets perdieron su segundo partido consecutivo, mientras que el Miami Heat logró su tercera victoria en fila y enderezaron su récord a 18-15, que los deposita en el sexto lugar de la Conferencia Este, en puestos de Playoffs. El próximo compromiso de Denver será mañana a las 21.30 frente a Toronto Raptors, en Canadá.