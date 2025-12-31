Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

Juan Román Riquelme inicia un año clave como presidente de Boca. Claudio Úbeda fue ratificado como DT, Paredes será el emblema y el colombiano Hinestroza, flamante refuerzo. Mientras esperan por Dybala

Arranca un nuevo año y las expectativas se renuevan. A la espera de refuerzos, en víspera del inicio de la pretemporada que comenzará el próximo viernes en Ezeiza, todo Boca Juniors apuesta a ganador en un 2026 que lo verá nuevamente competir en fase de grupos de Copa Libertadores, después de dos años de frustraciones. Para Juan Román Riquelme será una anteúltima bala a nivel continental respecto a su mandato, que finalizará a fines del año que viene. Al Xeneize se le vendrán una catarata de partidos y la actividad empezará a fines del primer mes del nuevo año.

EL CALENDARIO

Boca afrontará cuatro competiciones: la Libertadores, que arrancará en abril (el sorteo de la fase de grupos será en marzo), el Apertura en el que debutará contra Deportivo Riestra en la Bombonera a fin de mes, la Copa Argentina que lo verá estrenarse ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final en febrero y el Clausura en el segundo semestre del año.

El cuadro de la Ribera será cabeza de serie en la Libertadores junto a Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Vale recordar que Boca será el único grande en la competición ya que los otros argentinos que la disputarán son Lanús, Estudiantes de La Plata (Bombo 2), Rosario Central (Bombo 3), Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza (Bombo 4) y Argentinos Juniors (jugará Fase 2 ante Barcelona de Guayaquil). La fase de grupos de la Copa se disputará entre principios de abril y fines de mayo. Los octavos en agosto, los cuartos en septiembre, las semifinales en octubre y la final el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Respecto al Apertura, Boca debutaría el domingo 25 de enero ante Riestra. Serán 12 los partidos que el equipo que comandará Claudio Úbeda afrontará antes de levantar el telón en el escenario de la Libertadores. En tanto que, el domingo 19 de abril, visitará a River en el Monumental por la Fecha 15 (interzonal) del certamen doméstico. Aunque todavía no hay fechas definidas, el Clausura comenzará después de la Copa del Mundo, promediando el mes de agosto.

LOS REFUERZOS

Pablo Vegetti, uno de los apuntados por Boca (REUTERS/Ricardo Moraes)

A esta altura, Boca espera por cerrar la compra de Marino Hinestroza, que viajaría a Argentina de un momento a otro para acoplarse al plantel profesional. Se estima que el Xeneize desembolsará unos 5 millones de dólares por la totalidad de la ficha del extremo colombiano de 23 años que viene de ser campeón en la Copa Colombia y ya había sido requerido por la entidad azul y oro en el mercado de pases pasado cuando todavía Miguel Ángel Russo tenía el timón en sus manos.

Esto no será todo, porque Boca también espera una respuesta formal de San Lorenzo por la transferencia de Gastón Hernández, defensor central que llegaría para pelear un puesto con los otros futbolistas que están en ese sector de la cancha (Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Marco Pellegrino).

Y, al margen de alguna salida que se gestione por medio de una venta (ya fueron sondeados Milton Delgado, Williams Alarcón y el Changuito Zeballos), en el Xeneize tienen pensado incorporar al menos un delantero más. Aparecieron dos nombres en el radar en las últimas horas: Pablo Vegetti, experimentado goleador de 37 años que fue figura en Vasco da Gama de Brasil, y Luis Chimy Ávila, que milita en el Betis y no tuvo tanta continuidad por algunas lesiones que lo marginaron, pero a sus 31 años promete vigencia y asumiría el desafío. A estos nombres, podría sumarse el de un mediocampista por derecha para terminar de delinear el plantel. ¿Santiago Ascacíbar? Por el momento no hubo charlas formales.

El anhelo que seguramente se posponga hasta mediados de año es el de Paulo Dybala. Al menos por el momento, la Joya no recibió intenciones por parte de Boca para sumarse en este mercado de enero y todo hace indicar que puede llegar a hablar con Riquelme para arribar en condición de libre a partir de junio. El plan será que el cordobés de 32 años, íntimo amigo de Leandro Paredes, sea el refuerzo estrella para ir por la Libertadores en el último semestre del año.

LA ANTEÚLTIMA BALA DE ROMÁN

Riquelme se juega mucho este año

La competición que siempre enamoró a Riquelme fue la Libertadores, ese trofeo que pudo levantar en 2000, 2001 y 2007, pero que se le negó en las finales de 2012 (todavía como jugador) y 2023 (ya como dirigente). Boca viene de dos años de frustraciones por la no clasificación a la edición de 2024 y la eliminación en Fase 2 ante Alianza Lima en 2025. Es por esto que reina la expectativa por la actuación del equipo en esta temporada y ahí pondrá sus fichas el presidente.

Hasta el momento, el Xeneize compitió mucho mejor en la primera gestión de esta comisión directiva, cuando Riquelme era responsable del fútbol pero todavía era vicepresidente del pope Jorge Amor Ameal. Semifinales en 2020 (derrota fea ante Santos en Brasil), octavos de final en 2021 (caída en penales ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte) y octavos en 2022 (eliminación contra Corinthians en tanda de penales en la Bombonera). Estuvo muy cerca de la mano de Jorge Almirón en la edición de 2023, pero perdió el duelo decisivo ante Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro en tiempo suplementario.

Si bien Riquelme todavía tiene un as bajo la manga con la ampliación de la Bombonera, proyecto del que seguramente se conocerán detalles a lo largo de este 2026 y que empezará a tomar forma el año próximo, en el plano deportivo Román sabe que la obtención de una Libertadores le aseguraría al menos una reelección pensando en los comicios de fines de 2027.