Deportes

Boca Juniors pidió condiciones por un delantero de un equipo grande del fútbol argentino: la respuesta

El Xeneize preguntó por la situación contractual de un goleador de 25 años de la Liga Profesional

Guardar
Juan Román Riquelme continúa en
Juan Román Riquelme continúa en la búsqueda de un delantero para Boca (Fotobaires)

A pocos días de iniciar la pretemporada, Boca Juniors continúa en la búsqueda de concretar los refuerzos de cara a un 2026 plagado de competencia y con la Copa Libertadores como gran objetivo. Mientras el interés por Pablo Vegetti y Ezequiel Chimy Ávila ya no corre, la dirigencia reactivó las conversaciones para incorporar a otro delantero, en este caso que actúa en el fútbol local. Se trata de Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo de Almagro.

La negociación por Cuello resurgió una vez que el Ciclón regularizó la situación contractual que mantenía con el futbolista, con el que habría firmado un libre deuda por el 15%, un condicionante que originó inhibiciones semanas atrás. En sintonía, la deuda fue saldada recientemente, despejando así el principal obstáculo administrativo para la transferencia.

Si bien la prioridad de Boca Juniors pasa por la contratación de Gastón Hernández, defensor y capitán de San Lorenzo por el que aún no tuvo respuesta, cuando le acercaron el nombre de Alexis Cuello la dirigencia xeneize entabló una comunicación con el entorno que representa al jugador de 25 años. Asimismo, aguarda que los nuevos dirigentes de San Lorenzo, que transita un proceso de reordenamiento tras la llegada de Sergio Costantino como presidente de su nueva comisión directiva transitoria, fijen una cotización concreta que permita avanzar con una oferta formal.

Alexis Cuello, el delantero que
Alexis Cuello, el delantero que acercaron a Boca Juniors, celebra el gol del triunfo de San Lorenzo ante Riestra (Fotobaires)

En este contexto, hay detalles extraoficiales que si bien no fueron confirmados por las partes bien vale mencionar. San Lorenzo habría cotizado al futbolista por un monto cercano a los 4.500.000 de dólares. Vale recordar que si bien la cláusula de rescisión es de 8 millones, el Ciclón cuenta con el 60% de su ficha (el 40% restante se lo dividen en partes iguales Racing Club y Almagro). Pese a ello, estiman que por un monto cercano a los tres millones de la moneda estadounidense la dirigencia azulgrana aceptaría una venta debido a la urgencia económica que sufre el club.

"Es muy completo Cuello. Como centrodelantero o al costado, es fuerte y tiene corazón. Para mi es intransferible y ojalá pueda jugar la Sudamericana con nosotros“, expresó Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo sobre el futbolista surgido de Racing y que captó también el interés de Independiente.

Alexis Cuello se consolidó como una de las principales alternativas ofensivas en el fútbol local. En el último Torneo Clausura marcó cinco goles en 16 partidos con San Lorenzo, a donde arribó en 2024. En total lleva 73 partidos disputados con el Ciclón, con 14 goles y dos asistencias. El atacante de 25 años recibió elogios públicos de Martín Palermo por sus cualidades y es visto como una buena alternativa en el ataque de Boca Juniors, que cuenta con Milton Giménez y Edinson Cavani en el puesto.

Si bien la prioridad de Boca está puesta también en cerrar la llegada de Marino Hinestroza como primera incorporación, la búsqueda de refuerzos en ofensiva responde al deseo de Claudio Úbeda, quien fue ratificado como técnico hasta mediados de 2026. En este escenario, Cuello aparece como el único nombre concreto del mercado local en la órbita xeneize, aunque Riquelme también analiza alternativas en el exterior tanto para el rol de goleador como para sumar un extremo.

Temas Relacionados

Alexis CuelloBoca JuniorsSan LorenzoLiga Profesional

Últimas Noticias

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

Miguel Gamondi se catapultó a la historia del fútbol de ese país africano después de igualar 1-1 ante Túnez

El técnico que trabajó en

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La Asociación del Fútbol Argentino informó sobre los requerimientos judiciales y se puso nuevamente a disposición

El comunicado de la AFA

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

Joe Cole, ex jugador del Chelsea y Liverpool, se rindió a los pies del joven del Como de Italia y lo comparó con una estrella del Barcelona

La lujosa jugada de Nico

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

El MVP de Denver emociona a seguidores al revelar una faceta íntima ligada a la vida rural, lazos familiares y la comunidad de Sombor, donde encuentra serenidad y sentido lejos del entorno mediático

La doble vida de Nikola

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El portugués sorprendió con una anotación poco habitual en el empate del Al Nassr por la Liga Saudí

Cristiano Ronaldo, a un paso
DEPORTES
El técnico que trabajó en

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

TELESHOW
Crecen los rumores de romance

Crecen los rumores de romance de Zaira Nara y Robert Strom, un polista multimillonario: las primeras fotos

La tristeza de Alejandra Maglietti y Any Ventura al no poder despedirse de Bendita al aire: “Fueron 14 años de trabajo”

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El divertido almuerzo de Susana Giménez en Uruguay junto a Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y su hija Mecha

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo un novelista debutante de

Cómo un novelista debutante de casi 70 años se convirtió en el gran éxito literario del año

Cómo un hospital infantil de los Estados Unidos busca transformar el futuro de la medicina pediátrica

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen