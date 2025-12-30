Deportes

Quiénes son las 4 promesas de Boca Juniors que arrancarán la pretemporada con el plantel profesional

Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores son los elegidos para sumarse al grupo

Boca Juniors reactivará los trabajos pensando en el duro 2026 que se le viene y Claudio Úbeda, ratificado para ser líder del plantel profesional desde el viernes 2 de enero, promoverá a cuatro jóvenes promesas que vienen de ser figuras y campeones con la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Por distintas necesidades en el campo de juego y además porque desde el club entienden que son los jugadores a potenciar para ir mechando en la Primera, los elegidos son el lateral derecho Dylan Gorosito, el lateral izquierdo Santiago Zampieri, el mediocampista ofensivo Tomás Aranda y el extremo Leonel Flores.

LAS 4 PROMESAS QUE ARRANCARÁN LA PRETEMPORADA

Dylan Gorosito:

Lateral derecho, categoría 2006. Protagonizó la final del Clausura al destacar tanto en defensa como en ataque (generó una chance clara de gol gracias a una jugada individual y realizó un despeje decisivo que impidió el empate de Vélez). Su desempeño durante el último tramo del año y la participación en la Selección Sub 20 (subcampeón del Mundial) refuerzan la proyección de que podría ser considerado como lateral derecho de Boca en 2026. Sobre todo porque Lucas Blondel se iría a préstamo (suena en Argentinos Juniors) y no es seguro que Luis Advíncula se quede a cumplir el contrato que lo vincula al club hasta diciembre. Gorosito firmó vínculo hasta diciembre de 2028.

Santiago Zampieri:

Lateral izquierdo, categoría 2007. Otro de los destacados en la Reserva a lo largo del año. Puede ser la principal alternativa a Lautaro Blanco y Malcom Braida como marcador de punta en ese sector, tras la salida de Frank Fabra. Es aplicado en la marca, ordenado tácticamente y con criterio para pasar al ataque. Tras su debut en la Reserva, a fines de 2024, declaró: “Fue soñado. Desde chiquito vengo laburando para estas cosas que me están pasando”. Y también había hablado luego del primer entrenamiento con la Primera “Esto es minuto a minuto. Llegás, te enterás que vas a entrenar con Primera y tenés que estar preparado para lo que viene”. Con contrato hasta diciembre de 2027.

Tomás Aranda:

Categoría 2007. Uno de esos mediapuntas que ya no abundan en el fútbol argentino. Puede servir como alternativa útil al cuerpo técnico por su frescura y desfachatez. Se destacó como titular en la final del Torneo Proyección Clausura, en la que Boca se consagró campeón en la definición por penales ante Gimnasia, donde fue declarado “MVP”. Además, fue protagonista en la obtención del Trofeo de Campeones de Reserva contra Vélez y también fue una de las figuras. Firmó hace poco contrato hasta fines de 2029 y es una de las apuestas a largo plazo de la institución. Disputó todos los encuentros oficiales del segundo semestre del año para la Reserva de Mariano Herrón y anotó 3 goles. Sin dudas, una de las grandes esperanzas del Boca Predio.

Leonel Flores:

Otro categoría 2007. Extremo de 18 años. Tuvo una destacada actuación durante la primera mitad del año que se reflejó en los 8 goles marcados, aportando de forma decisiva en el ataque de su equipo. En el Clausura, su contribución resultó clave especialmente en los encuentros de eliminación directa, donde sumó dos tantos más. A lo largo del semestre, Flores anotó frente a Argentinos, Aldosivi (4), Barracas Central, River, San Martín (San Juan), Lanús y Gimnasia (La Plata). En la final contra el Lobo, fue elegido como el “Jugador con más Proyección”. Tiene contrato en la institución hasta 2029.

Con Estadísticas de @ReservaBocaJrs

