Deportes

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

El Millonario continúa moviéndose en el mercado de pases

River quiere a una figura
River quiere a una figura del Flamengo (Instagram: @flamengoen)

River Plate continúa moviéndose en el mercado de pases con la premisa de reforzarse de cara al 2026 y dejar atrás un 2025 sin alegrías futbolísticas. El Millonario está llevando a cabo una reestructuración del plantel y tiene en la mira a una figura del Flamengo para darle volumen a una zona clave en la planificación de Marcelo Gallardo.

Luego de la salida de Milton Casco, tras más de diez años en el club, el Muñeco quiere sumar a alguien para que compita en el puesto de lateral izquierdo con Marcos Acuña, quien se volvió una fija en el 11 inicial.

Según informó Germán García Grova, periodista especializado en la ventana de transferencias, River inició contactos con el Fla para la cesión del uruguayo Matías Viña. El elenco de Núñez busca quedarse con el jugador a préstamo por 12 meses e incluir una opción de compra.

El posteo de Germán García
El posteo de Germán García Grova

Las tratativas por cubrir el lateral izquierdo no han sido sencillas para River, que previamente inició gestiones con Bournemouth por Julio Soler, pero no prosperaron.

En el cierre de 2025, Viña sumó a su palmarés cuatro títulos con Flamengo, destacándose el Brasileirao y la Copa Libertadores. Durante su paso por el conjunto de Río de Janeiro, el jugador uruguayo, de 28 años, participó en 32 encuentros oficiales y convirtió un gol.

El recorrido profesional de Viña encuentra sus raíces en Nacional de Montevideo, para luego jugar en el fútbol europeo, donde vistió las camisetas de Roma, Sassuolo y Bournemouth, antes de recalar en Flamengo a comienzos de 2024 en una transferencia valuada en poco más de 8 millones de euros (más de USD 9.000.000). Esta experiencia internacional y polifuncionalidad —ya que puede desempeñarse también como volante— elevan sus aspiraciones de integrar la selección uruguaya en el próximo Mundial 2026.

De hecho, con la Celeste lleva disputados 2.827 minutos distribuidos en 43 partidos, en los que marcó un gol y brindó 4 asistencias, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

La reestructuración del plantel implica la salida de otros nombres emblemáticos, entre ellos Enzo Pérez, Gonzalo Pity Martínez y Nacho Fernández, protagonistas de la histórica final de Madrid. Este proceso marca el cierre de un ciclo, con el consecuente arribo de nuevas figuras, especialmente en el mediocampo, para afianzar el proyecto deportivo.

Vale recordar que para la reconstrucción de la zona media, River reforzó su plantel con el arribo, en calidad de préstamo, de Fausto Vera, un mediocampista central de 25 años procedente de Atlético Mineiro de Brasil. Además, incorporó a Aníbal Moreno, volante de 26 años adquirido totalmente a Palmeiras por una suma cercana a USD 7 millones.

A la par, un contingente de 12 jugadores finalizó sus préstamos en equipos nacionales y extranjeros, por lo cual la dirigencia analizará caso por caso su futuro inmediato, definiendo potenciales cesiones, transferencias o desvinculaciones.

Entre ellos destacan Ezequiel Centurión, campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia; Daniel Zabala (Huracán), Gonzalo Trindade (Central Córdoba), Elián Giménez (Sarmiento de Junín), Tomás Galván (Vélez), Tomás Castro Ponce (Almagro), Tobías Leiva (Aldosivi), Franco Alfonso (Central Córdoba), Tiago Serrago (Aldosivi), Tomás Nasif (Banfield), Alexis González (Audax Italiano de Chile) y Oswaldo Valencia (Cúcuta Deportivo de Colombia).

En particular, la continuidad de Centurión en la plantilla principal dependerá de la decisión que tome Jeremías Ledesma respecto a su permanencia en el club, ante la búsqueda de mayor cantidad de minutos de juego.

