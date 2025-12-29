Deportes

Tras más de diez años en River Plate, Milton Casco acordó su llegada a un grande de Sudamérica

El lateral tendrá su primera experiencia en el extranjero

Milton Casco tiene nuevo club
Milton Casco tiene nuevo club (Photo by Luka GONZALES / AFP)

Luego de vestir por más de diez años la camiseta de River Plate, Milton Casco lucirá otros colores y lo hará en un reconocido club de Sudamérica. El lateral logró ser un emblema en los equipos de Marcelo Gallardo, pero acordó su llegada a un elenco colombiano tras la reestructuración que el Millonario está llevando a cabo en su plantel.

Según informó el periodista especializado en transferencias de jugadores, Germán García Grova, el Chanchi será nuevo futbolista de Atlético Nacional por una temporada y lo hará en condición de libre, una vez que finalicen sus vacaciones.

Pese a que Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell´s Old Boys, clubes en los que jugó, quisieron sumarlo, Casco se decantó por jugar en el exterior.

El posteo de García Grova
El posteo de García Grova

El paso de Casco a Atlético Nacional representará la primera experiencia internacional en la carrera de un futbolista que ha permanecido más de 16 años como profesional en el fútbol argentino. De esta manera, el defensor de 37 años podría cruzarse nuevamente con el conjunto de Núñez en la próxima Copa Sudamericana, ya que el club colombiano debe disputar la fase previa frente a Millonarios.

El ciclo de Casco en River comenzó el 9 de septiembre de 2015, cuando el club lo adquirió a cambio de USD 3 millones por el 85% de su pase, tras un frustrado intento de transferencia al Olympique de Marsella. Su recorrido profesional inició en 2009 en Gimnasia y Esgrima de La Plata y se consolidó en Newell’s Old Boys a partir de 2012. Con el club de Núñez, disputó 316 partidos oficiales, convirtió cinco goles, sufrió dos expulsiones y conquistó 13 títulos, siendo una figura clave en el primer ciclo de Gallardo y caracterizándose por una regularidad poco común. Este registro lo sitúa como el jugador con mayor permanencia ininterrumpida en el club durante el siglo.

La etapa de recambios implementada por Gallardo implicó la salida, además de Casco, de otros jugadores relevantes como Enzo Pérez, Gonzalo Pity Martínez y Nacho Fernández, todos protagonistas de la final de Madrid. Este proceso marca un fin de ciclo y anticipa la llegada de nuevos talentos al equipo.

En otro frente, Miguel Ángel Borja también puso fin a su etapa en River luego de un 2025 irregular. El cuerpo técnico le informó al delantero colombiano que no renovará su contrato, lo que precipitó la búsqueda de nuevas opciones para su carrera. A pesar de rumores que lo vinculaban a Boca Juniors, Borja llegó anoche a México para definir su pase a Cruz Azul, y se encuentra a la espera de quedar formalmente libre de River el jueves.

River activó el mercado con refuerzos de peso, especialmente en el mediocampo, donde apostó por la recuperación de su eje futbolístico con dos nombres destacados. El primero en ser confirmado fue Fausto Vera, mediocampista central de 25 años que llega a préstamo desde Atlético Mineiro de Brasil.

De manera complementaria, Aníbal Moreno, mediocampista de 26 años procedente de Palmeiras, se sumó tras la compra total de su pase por una cifra cercana a USD 7 millones.

En simultáneo, un grupo de 12 jugadores debe regresar tras finalizar sus préstamos en equipos nacionales y del extranjero, aunque la directiva analizará sus situaciones caso por caso para definir posibles cesiones, transferencias o desvinculaciones.

Entre los nombres figuran Ezequiel Centurión, que fue clave en Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina, Daniel Zabala (Huracán), Gonzalo Trindade (Central Córdoba), Elián Giménez (Sarmiento de Junín), Tomás Galván (Vélez), Tomás Castro Ponce (Almagro), Tobías Leiva (Aldosivi), Franco Alfonso (Central Córdoba), Tiago Serrago (Aldosivi), Tomás Nasif (Banfield), Alexis González (Audax Italiano de Chile) y Oswaldo Valencia (Cúcuta Deportivo de Colombia). La continuidad de Centurión en la plantilla principal dependerá de la salida o permanencia de Jeremías Ledesma, quien evalúa alternativas para sumar minutos.

