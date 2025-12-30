La FIFA reemplazará a los premios The Best: los detalles del nuevo galardón

Lionel Messi levantó este galardón en tres oportunidades, siendo el máximo ganador dentro del fútbol masculino (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció este martes una serie de importantes modificaciones en el organigrama de las condecoraciones anuales que entrega a lo mejor del deporte. Los premios The Best serán reemplazados por una organización en conjunto con el Consejo de Deportes de Dubái, y se tratará de las únicas estatuillas oficiales en reconocimiento a la excelencia dentro y fuera de las canchas a partir de 2026.

Ambas entidades firmaron un memorando de acuerdo durante la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái, ciudad más poblada del país emiratí, en compañía del presidente de la casa madre del fútbol mundial, Gianni Infantino, y el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes.

El anuncio concretó la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial que tendrá lugar en Dubái, según dieron a conocer a través de un comunicado divulgado a la prensa. También asistió al evento el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái.

“A partir de 2026, será la única ceremonia anual de entrega de premios oficial de la FIFA y reunirá a las figuras más destacadas del deporte rey para rendir homenaje a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior de fútbol masculino y femenino”, confirmó la FIFA en la misiva repartida a los medios de comunicación. De esta manera, el premio The Best será reemplazado por esta nueva innovación. Lionel Messi y Aitana Bonmatí fueron los máximos ganadores de ese galardón con 3, tanto en la rama masculina como en la femenina, respectivamente. Se trata del galardón oficial, que compite con el tradicional Balón de Oro, que organiza la revista France Football.

Gianni Infantino destacó el acuerdo alcanzado con el Consejo de Deportes de Dubái (Crédito: Reuters/Dan Mullan)

Infantino destacó el alcance de este convenio con eje en los Emiratos Árabes Unidos: “Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel. Estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia: se trata de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera de los terrenos de juego”.

Por otro lado, el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo, ponderó la alianza: “Nos complace anunciar este nuevo acuerdo, que pone de manifiesto nuestra colaboración permanente y refleja el notable papel que desempeña Dubái en el fútbol mundial. También destaca el rol de Dubái en el desarrollo del fútbol en todo el planeta y en el futuro del deporte más importante y popular del mundo, gracias a la puesta en marcha de iniciativas innovadoras, la organización de homenajes a las figuras más destacadas del fútbol y a la celebración de grandes competiciones”.

“El Consejo de Deportes de Dubái tiene una sólida alianza con la FIFA que ha resultado en numerosas iniciativas anunciadas por Gianni Infantino desde Dubái en los últimos tiempos, todas ellas de gran repercusión para el fútbol mundial”, señaló.

A continuación, concluyó: “Dubái tiene el firme compromiso de apoyar el desarrollo del deporte mundial en general, y del fútbol en particular; además, cuenta con todo lo necesario para desempeñar esta labor con éxito, lo que garantiza una notable repercusión de los Emiratos en el deporte internacional”.

Próximamente se revelarán mayores detalles con respecto a las categorías vinculadas a los premios, los sistemas de nominación, la selección de los premiados y las fechas de la ceremonia.