“¡Es un mago!“: a los 45 años, Ronaldinho sorprendió con tres pases ”no look" en un partido de fútbol-vóley

El ex Barcelona se hizo viral por su habilidad en la arena

Ronaldinho continúa desmintiendo su edad. A los 45 años, el fantasista brasileño volvió a convertirse en viral luego de la difusión de un par de escenas de su participación en el partido de fútbol-voley. En la arena, con indumentaria amarilla, como la de su selección, sorprendió con varias intervenciones de altísima calidad, tres de ellas sin siquiera mirar a la pelota antes de impactarla.

El video fue publicado por la cuenta de Instagram @resenha_da_areia y rápidamente compartido por los fanáticos. Las reacciones no se hicieron esperar. “Ronaldinho Gaúcho es INCREÍBLE! ¡Incluso en fútbol vóley el chico es un MAGO!“, escribió @xsportsbrasil, que se encargó de viralizar la secuencia en X (antes Twitter).

El video dura un minuto y 15 segundos. Saca Dinho desde el fondo. Tras un par de defensas exigidas ante el equipo verde, el ex Barcelona y PSG levanta el balón con el pecho. A partir de allí, comienza a sentirse más cómodo en el ida y vuelta. Y fluye su talento...

Primero, le pasa el esférico a su compañero, con cara interna, sin mirar. Mejor dicho, lo hace observando a la cámara, con picardía. De fondo, se escucha la ovación del público. Luego, habilita a su coequiper con el revés del pie derecho, otra vez con un “no look pass”. Otra vez brotan los gritos. Y luego hace lo mismo con el techo de la cabeza. Y una sonrisa contagiosa.

La reacción de los admiradores del futbolista surgido de Gremio no se hizo esperar. "Su técnica es increíble, su control del balón, su percepción espacial, su fuerza… Uno de los jugadores técnicamente más dotados de la historia del fútbol“, se emocionó uno de los usuarios en X. “Cualquiera que diga que alguna vez ha habido un jugador con la misma técnica, fluidez y control del balón que este chico está loco”, sumó otro. El eterno showman", agregó un tercero.

Desde su retiro como profesional hace diez años tras sus pasos por el Querétaro de México y el Fluminense, Dinho se convirtió en un embajador del fútbol. Ya sea en partidos de futsal o exhibición, disfruta ante las cámaras y las tribunas repletas de su relación con la pelota. Y maravilla a los aficionados.

Y el fútbol-vóley siempre fue un pasatiempo o entrenamiento del que disfrutó, incluso en los malos momentos. Por ejemplo, en 2020, cuando estuvo en prisión en Paraguay por ingresar con un pasaporte falsificado, se hizo viral por participar con los demás reclusos de un partido.

Campeón del mundo (2002) y de América (1999) con Brasil, también cosechó múltiples títulos con el Barcelona (su momento dorado) y el Milan, además de haber alzado la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro en el epílogo de su carrera.

Sin embargo, su carisma nunca se apagó, lo mismo que su habilidad. Y lo demuestra cada vez que puede, como en el partido de fútbol-vóley que ya dio la vuelta al planeta gracias a las redes.