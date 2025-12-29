Deportes

“¡Es un mago!“: a los 45 años, Ronaldinho sorprendió con tres pases ”no look" en un partido de fútbol-vóley

El fantasista brasileño sigue asombrando a los fanáticos con su habilidad

Guardar
El ex Barcelona se hizo viral por su habilidad en la arena

Ronaldinho continúa desmintiendo su edad. A los 45 años, el fantasista brasileño volvió a convertirse en viral luego de la difusión de un par de escenas de su participación en el partido de fútbol-voley. En la arena, con indumentaria amarilla, como la de su selección, sorprendió con varias intervenciones de altísima calidad, tres de ellas sin siquiera mirar a la pelota antes de impactarla.

El video fue publicado por la cuenta de Instagram @resenha_da_areia y rápidamente compartido por los fanáticos. Las reacciones no se hicieron esperar. “Ronaldinho Gaúcho es INCREÍBLE! ¡Incluso en fútbol vóley el chico es un MAGO!“, escribió @xsportsbrasil, que se encargó de viralizar la secuencia en X (antes Twitter).

El video dura un minuto y 15 segundos. Saca Dinho desde el fondo. Tras un par de defensas exigidas ante el equipo verde, el ex Barcelona y PSG levanta el balón con el pecho. A partir de allí, comienza a sentirse más cómodo en el ida y vuelta. Y fluye su talento...

Primero, le pasa el esférico a su compañero, con cara interna, sin mirar. Mejor dicho, lo hace observando a la cámara, con picardía. De fondo, se escucha la ovación del público. Luego, habilita a su coequiper con el revés del pie derecho, otra vez con un “no look pass”. Otra vez brotan los gritos. Y luego hace lo mismo con el techo de la cabeza. Y una sonrisa contagiosa.

La reacción de los admiradores del futbolista surgido de Gremio no se hizo esperar. "Su técnica es increíble, su control del balón, su percepción espacial, su fuerza… Uno de los jugadores técnicamente más dotados de la historia del fútbol“, se emocionó uno de los usuarios en X. “Cualquiera que diga que alguna vez ha habido un jugador con la misma técnica, fluidez y control del balón que este chico está loco”, sumó otro. El eterno showman", agregó un tercero.

Desde su retiro como profesional hace diez años tras sus pasos por el Querétaro de México y el Fluminense, Dinho se convirtió en un embajador del fútbol. Ya sea en partidos de futsal o exhibición, disfruta ante las cámaras y las tribunas repletas de su relación con la pelota. Y maravilla a los aficionados.

Y el fútbol-vóley siempre fue un pasatiempo o entrenamiento del que disfrutó, incluso en los malos momentos. Por ejemplo, en 2020, cuando estuvo en prisión en Paraguay por ingresar con un pasaporte falsificado, se hizo viral por participar con los demás reclusos de un partido.

Campeón del mundo (2002) y de América (1999) con Brasil, también cosechó múltiples títulos con el Barcelona (su momento dorado) y el Milan, además de haber alzado la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro en el epílogo de su carrera.

Sin embargo, su carisma nunca se apagó, lo mismo que su habilidad. Y lo demuestra cada vez que puede, como en el partido de fútbol-vóley que ya dio la vuelta al planeta gracias a las redes.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRonaldinhodeportes-argentina

Últimas Noticias

Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

A los 36 años, el ex mediocampista confirmó que colgó las botas

Ganó cuatro títulos con Boca,

“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

El corredor estonio habló sobre su trabajo dentro de la escudería y sentenció: “Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero”

“Mi trayectoria ha sido más

Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

Los argentinos se lucieron en Qatar: el niño de 12 años sumó 7 puntos en 13 ruedas, y la joven, con 7 en 10 ruedas se ubica décima. Este miércoles finaliza la prueba

Faustino Oro y Candela Francisco

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

La entidad alegó que la relación con su agente comercial en el exterior fue sometida al análisis de distintos Tribunales “sin que se haya detectado irregularidad alguna”

A través de un comunicado,

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

Se trata de los dos directivos que más tiempo pasaron en el sillón de Viamonte. Don Julio falleció como titular de la Asociación. Chiqui hoy está en el ojo de la tormenta

Julio Grondona y Chiqui Tapia:
DEPORTES
Ganó cuatro títulos con Boca,

Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

TELESHOW
El dolor de Ángela Leiva

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

INFOBAE AMÉRICA

Cómo funciona el innovador método

Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de 2.000 millones para ayuda humanitaria en 2026 tras recortes históricos

El desarrollo de pinturas inteligentes y recubrimientos radiativos promete reducir el calor sin consumo de energía

Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad