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Panamá registra 20.5 toneladas de drogas decomisadas en lo que va de 2026

Los operativos más recientes reflejan el uso de rutas marítimas y carga contenerizada para el tráfico de sustancias ilícitas.

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La droga incautada tenía rutas que conectaban América del Sur, Panamá y Europa EFE/Bienvenido Velasco
La droga incautada tenía rutas que conectaban América del Sur, Panamá y Europa EFE/Bienvenido Velasco

En lo que de va de 2026, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha decomisado 20.5 toneladas de presuntas sustancias ilícitas en 24 operaciones, una cifra que confirma que Panamá sigue bajo fuerte presión de las redes del narcotráfico.

Panamá cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas, lo que ha llevado a las autoridades nacionales ha intensificar los operativos a lo largo del territorio.

Lejos de ceder, las incautaciones se mantienen en marzo con hallazgos en aguas del Pacífico y en puertos del país, donde las autoridades han detectado cargamentos ocultos en embarcaciones y contenedores.

Uno de los casos más recientes se registró al sur de Punta Coco, en el litoral pacífico, donde unidades aeronavales incautaron 680 paquetes de presunta droga, además de aprehender a dos hombres y decomisar una embarcación.

La operación fue posible gracias al uso de medios navales que detectaron movimientos sospechosos en alta mar, lo que permitió interceptar la lancha.

Las incautaciones se dieron con la cooperación de instituciones oficiales de Panamá y Estados Unidos. Fuerza Naval del Caribe
Incautación de 680 paquetes tras interceptación de una embarcación sospechosa al sur de Punta Coco. Archivo

Durante la inspección se encontraron sacos con la sustancia ilícita, confirmando el patrón de transporte marítimo clandestino.

Las autoridades indicaron que la acción se ejecutó bajo coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, lo que permitió el traslado de los sospechosos y la evidencia a una base naval para continuar con las investigaciones.

Este tipo de coordinación interinstitucional es clave para judicializar los casos y evitar que las incautaciones queden solo en estadísticas, ya que permite avanzar en estructuras criminales.

En paralelo, otro operativo permitió la incautación de 20 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor en una zona portuaria del Pacífico, en Panamá Oeste.

Este caso confirma la creciente utilización de la modalidad de carga contenerizada por parte del narcotráfico, que busca infiltrarse en el comercio internacional.

La droga tenía trazabilidad desde Pisco, Perú, con tránsito por Panamá y destino final en Rotterdam, Países Bajos, lo que demuestra el carácter transnacional de estas redes.

Operativo en Colón permitió ubicar 700 paquetes ocultos dentro de un contenedor en un puerto del Caribe. AP
Operativo en Colón permitió ubicar 700 paquetes ocultos dentro de un contenedor en un puerto del Caribe. AP

Según el informe operativo, el hallazgo se logró mediante técnicas de perfilamiento y verificación de contenedores, apoyadas en tecnología de inspección.

Las unidades detectaron anomalías en la carga, lo que activó protocolos de revisión más exhaustivos, incluyendo inspección física. Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas para realizar diligencias de allanamiento y registro, fortaleciendo la cadena de custodia de la evidencia.

Un tercer caso relevante ocurrió en la provincia de Colón, donde se decomisaron 700 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor, en lo que se convirtió en el tercer decomiso en menos de siete días.

La operación se desarrolló en el marco del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector, estrategias clave del Estado panameño contra el narcotráfico, con énfasis en puertos.

El contenedor tenía ruta desde Brooklyn, Estados Unidos, con destino final en Kingston, Jamaica, pasando por Panamá, lo que confirma nuevamente el uso del país como hub logístico.

Las autoridades detallaron que la detección se logró gracias a labores de inteligencia portuaria, que incluyeron perfilamiento y verificación de rutas sospechosas. Tras confirmar irregularidades mediante inspección tecnológica, se procedió con una diligencia de allanamiento en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

Este tipo de incautaciones evidencia la sofisticación de los métodos de ocultamiento utilizados por las organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos entre bandas criminales internacionales y grupos locales, parte de la droga que pasa por Panamá, se queda en el país.

Operativo en Colón permitió ubicar 700 paquetes ocultos dentro de un contenedor en un puerto del Caribe. Tomada de la PL
Operativo en Colón permitió ubicar 700 paquetes ocultos dentro de un contenedor en un puerto del Caribe. Tomada de la PL

A nivel interno, las acciones contra el microtráfico también continúan en zonas urbanas como San Miguelito, donde la Policía Nacional ha ejecutado operativos que resultaron en capturas y decomisos. En el corregimiento Belisario Frías se logró la detención de personas vinculadas a delitos de robo y posesión de sustancias ilícitas, incluyendo carrizos con polvo blanco y hierba seca.

Las autoridades han reiterado que la combinación de operativos marítimos, portuarios y urbanos es clave para enfrentar el narcotráfico de manera integral.

Panamá, por su posición geográfica y su infraestructura logística, sigue siendo un punto estratégico para las rutas del narcotráfico internacional, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.

El reto no es solo decomisar droga, sino desarticular las redes que operan detrás de cada envío, un objetivo que aún enfrenta importantes desafíos.

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