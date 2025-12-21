Deportes

Franco Colapinto jugó al pádel con Carlos Tevez y tomó una drástica decisión durante sus vacaciones

El piloto de Alpine se divirtió con el Apache. Además, reveló qué hará para cuidarse con la comida en estas Fiestas

Franco Colapinto jugó al pádel con Carlos Tevez (@worldpadelcenternordelta)

Franco Colapinto se reencontró con Carlos Tevez y aprovechó su estadía en Buenos Aires para compartir un partido de pádel en Nordelta, en un encuentro que refleja la conexión entre dos figuras argentinas de gran popularidad y su vínculo con Boca Juniors: el Apache es un ídolo del club del que también es hincha el piloto de Fórmula 1.

Mientras ambos disfrutan de sus vacaciones antes de retomar sus actividades profesionales, el piloto de la escudería Alpine se prepara para una temporada marcada por cambios técnicos significativos en la categoría, que incluyen autos y neumáticos más pequeños, la incorporación de combustibles sintéticos y la reducción de aditamentos aerodinámicos.

El reencuentro entre Tevez y Colapinto se produjo poco más de un año después de la visita que el exfutbolista realizó al piloto en la previa del Gran Premio de Las Vegas 2024, cuando el argentino representaba a la escudería Williams.

Tevez y Colapinto (@worldpadelcenternordelta)
Tevez y Colapinto (@worldpadelcenternordelta)

El pádel lo llevó a Colapinto ser amigo de una leyenda argentina de este deporte, Fernando Belasteguín, quien lo recibió en su casa en España durante algunos de los recesos de la F1. Además de la diversión por algún partido entre ellos, también realizaron entrenamiento físico.

El mes pasado también jugó a ese deporte en Doha, Qatar, donde el piloto de Alpine no solo se enfocó en su preparación para el fin de semana de competencia, sino que también se animó a disputar un partido de dobles junto a su preparador físico, Miguel Ángel Presencia Leal, en una cancha local.

Reunión luego del partido de
Reunión luego del partido de pádel (@worldpadelcenternordelta)

La cuenta de Instagram de Premier Pádel, el circuito mundial profesional de este deporte, difundió un video que muestra a Colapinto en plena acción. En las imágenes, que fueron publicadas en la red social que supera los 1.6 millones de seguidores, se observa al argentino desplegando su competitividad: recorrió toda la cancha, devolvió pelotas exigentes y celebró cada punto con entusiasmo. La publicación recibió comentarios elogiosos, entre ellos: “Tremendo jugador sos”, reflejando la sorpresa y admiración de los seguidores.

A pesar de los halagos, Colapinto optó por una mirada autocrítica al compartir el video en sus historias de Instagram, donde expresó: “Yo hago lo que puedo, Migue podría ser pro tranquilamente”. Esta actitud resalta su humildad y el reconocimiento hacia su compañero de juego.

Franco Colapinto se entrenó en un club de Pilar (@clubatleticopilar)

Por otro lado, el piloto bonaerense mantiene una rutina de entrenamiento constante y fue visto en un gimnasio con la camiseta del Club Atlético Pilar, a cuyos seguidores envió un saludo. Franco es oriundo de dicha localidad. En sus redes sociales, expresó: “Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer”. Si bien fue a modo de broma, Colapinto también tomó la decisión de entrenarse lo máximo posible para no perder estado físico en su retorno a Enstone, la base del equipo Alpine, a principios de enero.

De cara a la próxima temporada, este domingo la escuadra gala publicó un video en el que se lo ve en el armado de la butaca del flamante A526, el nuevo auto para el venidero ejercicio. Las imágenes fueron producidas antes del viaje del corredor pilarense a nuestro país.

Franco Colapinto se probó la butaca del A526, el nuevo auto de Alpine para la Fórmula 1 en 2026 (@AlpineF1Team)

Entre el 26 y el 30 de ese mes Colapinto participará en los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, mientras que los tests oficiales de la Fórmula 1 se desarrollarán en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

El calendario de la máxima categoría comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde el piloto argentino buscará consolidar su desempeño y acercarse al podio, tras un año en el que Alpine finalizó último en el Campeonato Mundial de Constructores. El equipo francés, junto a Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, confía en que la inversión prevista permitirá optimizar los vehículos y competir en igualdad de condiciones.

