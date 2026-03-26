Luis Naidenoff, miembro de la Auditoría General de la Nación: “El Gobierno está pasando por un momento complejo”

Luis Naidenoff, integrante de la Auditoría General de la Nación, señaló la percepción social de corrupción como uno de los principales problemas actuales del Gobierno

Argentina atraviesa un momento delicado que combina crisis económica y tensiones políticas. El exsenador radical y actual miembro de la Auditoría General de la Nación, Luis Naidenoff, advirtió sobre la percepción social de corrupción y la creciente insatisfacción económica en el país. Señaló la necesidad de fortalecer las instituciones y propuso que el radicalismo construya una alternativa política frente al oficialismo.

“El Gobierno está pasando por un momento muy complejo donde convergen tres situaciones muy puntuales. La percepción social de corrupción, por los casos emblemáticos, estos últimos casos, el caso Libra y el caso Adorni, que pega en la línea de flotación del relato oficial. Adorni no es un funcionario más, fue una de las espadas del oficialismo que encarnaba el relato de la austeridad republicana", dijo en Infobae en Vivo Al Amanecer.

Y aseguró que el vocero profesada “la moral pública y era la voz de la anticasta, es decir, la contracara del sistema político tradicional en la Argentina. La conferencia de prensa dejó mucho que desear. Pasó del silencio a la agresividad con sus propios colegas y dejó más dudas que certezas”, afirmó.

Al mismo tiempo, el miembro de la Auditoría General indicó que “el caso Libra también está atravesado por lo mismo, desde la negativa oficial hasta la aparición de operadores económicos que tienen vinculación con el presidente cuando no fue presidente, con posterioridad al ingreso a la Casa Rosada. Esto pega en la línea de flotación porque tiene que ver con una percepción social de corrupción en un gobierno que ha hecho de la anticasta y de la austeridad una bandera”.

Naidenoff agregó: “El estado de insatisfacción social creciente por la economía real está marcado por tres variables: la actividad, el empleo y la caída de salarios. La Argentina es un mosaico también en materia económica y muestra enormes desequilibrios. Hay sectores beneficiados con este modelo, como el energético, el agroexportador y el minero, y Adorni anunciaba medidas pensando en la minoría, en la ley de glaciares".

La crisis económica en Argentina se refleja en la caída del empleo, el consumo y la actividad de pymes y comercios, según el análisis de Naidenoff

En este sentido precisó que “el sector de la construcción, el comercio, las pymes y el consumo están caídos, destruidos en la Argentina. Entre 2023 y 2025 se perdieron prácticamente más de 180.000 puestos de trabajo registrados. Hay casi 20.000 empresas menos y la foto que se ve es de persianas bajas, de un consumo que no llega. El incremento de la morosidad bancaria está muy atado al consumo. El incremento del 6,4% en los bancos en los últimos veinte años no se había visto antes”.

Impactos internos y reacciones del oficialismo

Al ser consultado sobre el rol del oficialismo frente a la situación, Naidenoff fue contundente: “Lamentablemente, hoy no lo veo enfocado en solucionar la cuestión central, es decir, empleo, actividad y pérdida del poder adquisitivo. El Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para ordenar la macroeconomía y también la inflación a la baja, que fue un logro que nadie le puede negar al Gobierno de arranque. Pero este estado de insatisfacción social creciente no puede terminar bien en la Argentina”.

Naidenoff remarcó: “Ese es el mundo del sector privado en la Argentina. Pero está el mundo del sector público. El mundo del sector público nos indica que en la Argentina ha caído la recaudación, fundamentalmente del IVA y de ganancias, y eso impacta de manera directa en el sector público provincial y municipal".

El exsenador realizó una comparación con el mes de febrero. “La coparticipación cayó un 8,8 % y las transferencias directas un 7,4 %. Esto tiene que ver con el pago de salarios en las provincias, con la paralización de la obra pública y el andamiaje de los servicios que prestan las provincias”.

Consultado sobre los llamados “radicales con peluca”, Naidenoff respondió: “No me generan nada, porque yo diferencio. El radicalismo, en líneas generales, cuando el Gobierno asumió, sabíamos el estado en que quedó la Argentina, con una inflación del 211% anual, una macroeconomía desordenada y una fuerte devaluación. Había que ordenar las cuentas públicas y avanzar en el equilibrio fiscal”.

En esta misma línea señaló: “Ahí estuvo el radicalismo acompañando algunas decisiones del Gobierno que eran oportunas para un gobierno en minoría”. Asimismo indicó que el radicalismo marcó diferencias en algunas leyes fundamentales. “Hay que tener mayor grado de pertenencia política porque la Argentina necesita alternativa”, sostuvo.

Precisó que “el Gobierno cuenta con una ventaja por este grado de insatisfacción social y este combo en el sector público provincial, que es una bomba de tiempo. Hay una vacante en la Argentina que tiene que ver con una alternativa política y creo que el radicalismo tiene que estar para aportar con su visión y para la construcción de una alternativa política diferente en la Argentina”.

El radicalismo, según Naidenoff, acompaña parcialmente al Gobierno pero busca construir una alternativa política frente al oficialismo en Argentina

Polémica por el 24 de marzo y la “historia completa”

Luciana Rubinska consultó a Naidenoff por el video emitido por el Gobierno nacional el 24 de marzo. El funcionario respondió: “Vi el video. Hay una sobreactuación con todo lo que tiene que ver con esta historia completa. Invito a la gente del Gobierno, y fundamentalmente a los jóvenes, a recordar el informe de la CONADEP y el juicio a las juntas que llevó adelante Raúl Alfonsín”.

Respecto al objetivo del Gobierno al instalar la polémica, Naidenoff expresó: “Me parece que intentan confrontar con otro extremo, con aquellos que quieren apropiarse o ser los dueños de los derechos humanos, cuando es la única bandera que nos pertenece a todos. La única bandera que ha logrado la Argentina como política de Estado en el mundo tiene que ver con los derechos humanos. Acá no hay dueños ni titulares. La verdad completa es la ley, el Estado de derecho y el juicio a las juntas”.

El sector productivo y el desafío de las pymes

Consultado sobre la orientación económica del Gobierno, Naidenoff manifestó: “Quizás se comete el error de pensar que con Neuquén, con Vaca Muerta, con las inversiones mineras de mediano y largo plazo o el sector agroexportador puede alcanzar para dinamizar la economía en la Argentina. Las pymes en la Argentina representan el 99% de la actividad empresarial y generan entre el 60 y el 70% del trabajo en el país”.

Remarcó: “Si el Gobierno, después de dos años, no apunta a trabajar en la reducción de las tasas de interés, en líneas de crédito para reactivar a las pymes, reactivar el consumo y mirar a la construcción, van a cometer un error. Hay un enorme desequilibrio entre los sectores que les va bien y los que les va mal, pero también hay una brecha que se extiende".

En este aspecto, detalló que “el empleo en el sector privado y el reacomodamiento de la economía no alcanzan si no se mira a las pymes realmente. Estamos hablando de más de 180.000 puestos de trabajo perdidos y más de 20.000 pymes cerradas”.

Como flamante miembro de la Auditoría General de la Nación, Naidenoff destacó: “Hay que poner en valor la normalización de la Auditoría General de la Nación. Es un organismo que audita el sector externo de la Administración Nacional, los ministerios, los entes descentralizados y los organismos públicos, para rendir cuentas de qué se hace con los fondos públicos y fundamentalmente brindar un informe técnico que le sirva al Congreso ante eventuales desvíos”.

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