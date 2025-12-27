Las dos fenomenales atajadas del Dibu Martínez para el triunfo del Aston Villa que lo deja a tiro de la cima en la Premier League

Dos intervenciones determinantes de Emiliano Dibu Martínez sostuvieron al Aston Villa en una victoria decisiva ante el Chelsea en Stamford Bridge, afianzando la posición del ganador en la parte alta de la Premier League y dejando abierto el escenario para un inminente choque con el líder, Arsenal. Con el triunfo por 2-1 en la fecha 18 del campeonato, el conjunto dirigido por Unai Emery se colocó en la tercera ubicación de la tabla, sumando 39 puntos, a solo tres de los Gunners y uno menos que el Manchester City (40).

La primera intervención clave de Martínez ocurrió a los 23 minutos de juego: un centro de Pedro Neto terminó con un toque de Joao Pedro que, tras desviarse, encontró la reacción del arquero argentino, quien desvió la pelota con el rostro, evitando la caída de su valla cuando el conjunto visitante sufría el asedio continuo de los Blues. Este episodio fue uno de los momentos seleccionados como determinantes del encuentro, ya que el vencedor se encontraba replegado en su campo y sin protagonismo ofensivo, resistiendo a un Chelsea que había ejercido un sometimiento absoluto en la primera parte.

La resistencia de la visita se quebró a los 36 minutos, cuando un envío cerrado de córner ejecutado por Reece James se desvió en Joao Pedro y finalizó en el fondo del arco, tras una maniobra en la que Enzo Fernández empujó a Martínez sobre la línea de meta. A pesar de la desventaja, la corta distancia en el marcador permitió mantener con vida al elenco de Birmingham, impulsado por otra atajada decisiva de Dibu tras el entretiempo: en el primer cuarto de hora del complemento, James ejecutó otro lanzamiento cerrado desde el costado derecho y Martínez, con una estirada espectacular, evitó que el balón se filtrara en su arco, manteniendo la diferencia mínima.

*La tapada del Dibu Martínez a Joao Pedro

El efecto de esta salvada fue inmediato y tangible: a los 62 minutos, Ollie Watkins anotó el empate, en el contexto de una serie de modificaciones tácticas realizadas por Emery, que incluyeron el ingreso del propio Watkins tras el retiro de Emiliano Buendía. En respuesta, el entrenador Enzo Maresca introdujo variantes ofensivas, destacándose la salida de Alejandro Garnacho a los 69 minutos. Sin embargo, los cambios no detuvieron el impulso Villano, que se tradujo en el segundo gol de Watkins a los 83 minutos, consolidando el resultado fuera de casa.

Estas dos tapadas de Dibu Martínez resultaron claves para llevarse el triunfo y refuerzan su buena temporada en Inglaterra. Cuenta con un total de cinco vallas invictas en 17 duelos del curso y arrastra una racha de 9 victorias en los últimos 10 compromisos. Sus estadísticas generales dejan un saldo de 229 partidos con 75 arcos en cero. Se trata de su etapa más larga en cualquier institución en toda su carrera por amplio margen.

Además, el marplatense viene de quedarse en la séptima posición entre los mejores arqueros del mundo en la elección realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Luego de obtener el primer lugar en 2024, este año le dejó el liderazgo al italiano Gianluigi Donnarumma, quien obtuvo la Champions League con el PSG antes de ser traspasado al Manchester City. El podio fue completado por el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán). Les siguieron del 4° al 6° el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el español David Raya (Arsenal) y el brasileño Alisson Becker (Liverpool). El top ten lo completaron el español Robert Sánchez (Chelsea), el inglés Jordan Pickford (Everton) y el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal).

*El manotazo salvador del Dibu Martínez que dejó con vida a su equipo

El registro colectivo del Aston Villa no se limita a la actualidad de su emblema: el club igualó su mejor marca histórica con 11 victorias consecutivas en dos etapas previas (1897 y 1914, según repasó la transmisión oficial de ESPN).

El encuentro contra el Arsenal del próximo martes desde las 17:15 (hora argentina) podría marcar un punto de inflexión para los Villanos porque una victoria los haría igualar al puntero y los metería de lleno a la pelea por un título que ganaron en siete oportunidades, pero la última vez se remonta a la temporada 1980/81, cuando todavía el torneo no había tomado el nombre de Premier League (a partir de 1992/93). También metería presión al escolta, Manchester City, que debe enfrentar el jueves a partir de las 17 al Sunderland como visitante.

