La IFFHS dio a conocer los rankings con los mejores de la temporada: las posiciones de Messi, Dibu Martínez y Scaloni

Messi, Dibu Martínez y Scaloni entre los mejores del Ranking anual de la IFFHS

El cierre de 2025 trajo consigo cambios destacados en los rankings anuales confeccionados por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), con resultados dispares para los principales protagonistas argentinos. Mientras Lionel Messi ascendió en la clasificación gracias a su título en la MLS con Inter Miami, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, cedió una posición pero se mantuvo entre los tres mejores, y el arquero Emiliano Dibu Martínez sufrió un marcado retroceso.

En el último balance, la IFFHS situó a Messi en el cuarto puesto entre los mejores jugadores creativos del mundo, una mejora respecto al quinto lugar ocupado previamente. El liderazgo de esta categoría recayó en el portugués Vitinha, cuya temporada sobresaliente en el Paris Saint-Germain (PSG) lo impulsó a la cima con mayor cantidad de votos. El podio se completó con los españoles Pedri y Lamine Yamal, ambos representantes del Barcelona.

El concepto de futbolista creativo o playmaker sigue teniendo un significado específico en la élite del fútbol internacional. Se reconoce en aquel jugador capaz de solicitar el balón, decidir los momentos para pausar o acelerar el ritmo de juego y vincular con probada eficacia a los distintos sectores del campo. Su aporte suele trascender las métricas convencionales.

El ranking de entrenadores de selecciones nacionales evidenció el descenso de Lionel Scaloni, quien había conseguido la segunda posición el año anterior. El ganador de esta categoría fue Luis de la Fuente, técnico de España, con un total de 136 puntos.

Luis De La Fuente fue elegido como el entrenador de selecciones del año por la IFFHS

De la Fuente, quien sumó el galardón por segundo año consecutivo, encabezó la clasificación tras lograr que su selección mantuviera una racha invicta de 31 partidos y asegurara su participación en el Mundial de 2026. En la segunda posición se ubicó el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, quien reunió 83 puntos gracias al título de la Nations League 2025, conquistando el trofeo frente a España tras ganar en los penales 5 a 3 después de empatar 2 a 2 en los 120 minutos de juego.

Scaloni, quien había obtenido el reconocimiento como mejor entrenador del mundo en 2022 y 2023, quedó relegado al último escalón del podio en esta edición, acumulando 59 puntos. No obstante, su desempeño con la selección argentina durante las Eliminatorias es valorado por mantener un paso firme y establecer una diferencia clara frente a sus rivales. El ranking también incluyó a otro argentino: Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, que alcanzó el noveno puesto con 10 puntos por los resultados positivos con el elenco cafetero.

El mayor impacto negativo fue para Dibu Martínez. De acuerdo con la IFFHS, tras haber ocupado el primer lugar entre los arqueros en 2024, el marplatense del Aston Villa descendió drásticamente hasta la séptima posición en 2025. El reconocimiento al mejor arquero del año lo obtuvo el italiano Gianluigi Donnarumma, quien se destacó con la conquista de la Champions League para el PSG, antes de su traspaso al Manchester City. Lo siguieron, en orden, el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el español David Raya (Arsenal) y el brasileño Alisson Becker (Liverpool).

Gigi Donnarumma pasó del PSG al Manchester City y fue reconocido como el mejor arquero de la temporada, según la IFFHS (Reuters)

ASÍ QUEDÓ EL RANKING DE ARQUEROS DE IFFHS

Gianluigi Donnarumma - PSG Thibaut Courtois - Real Madrid Yann Sommer - Inter Manuel Neuer - Bayern Múnich David Raya - Arsenal Alisson Becker - Liverpool Emiliano Martínez - Aston Villa Robert Sánchez - Chelsea Jordan Pickford - Everton Yassine Bounou - Al Hilal

ASÍ QUEDÓ EL RANKING DE ENTRENADORES DE SELECCIONES DE LA IFFHS

Luis de la Fuente (España) Roberto Martínez (Portugal) Lionel Scaloni (Argentina) Stale Solbakken (Noruega) Thomas Tuchel (Inglaterra) Didier Deschamps (Francia) Walid Regragui (Marruecos) Timur Kapadze (Uzbekistán) Néstor Lorenzo (Colombia) Javier Aguirre (México)

El portugués Vitinha fue elefido por la IFFHS como el mejor jugador creativo del año (REUTERS/Stephanie Lecocq)

ASÍ QUEDÓ EL RANKING DE JUGADORES CREATIVOS DE LA IFFHS

Vitinha (Paris SG) Pedri (FC Barcelona) Lamine Yamal (FC Barcelona) Lionel Messi (Inter Miami) Cole Palmer (Chelsea) Jude Bellingham (Real Madrid) Kevin De Bruyne (Manchester City/SSC Napoli) Martin Ødegaard (Arsenal FC) Bruno Fernandes (Manchester United) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/ Liverpool)