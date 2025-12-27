Los empujones de Enzo Fernández para molestar a Dibu Martínez antes del gol del Chelsea

El Aston Villa de Emiliano Martínez venció 2-1 al Chelsea de Enzo Fernández en un dramático partido jugado en Stamford Bridge por la fecha 18 de la Premier League. El trámite tuvo a los intérpretes argentinos como protagonistas por una jugada que terminó en el gol del anfitrión. Con este resultado, los locales están quintos con 29 puntos, mientras que los de Unai Emery le siguen el tren al Arsenal (42) y al Manchester City (40) después de sus sendas victorias y permanecen terceros con 39 unidades.

El primer tiempo fue un sometimiento absoluto de los Blues frente a un rival que casi no pasó la mitad de la cancha. A los 17 minutos, Enzo Fernández ensayó un remate en la puerta del área que pasó al lado del palo izquierdo del Dibu, quien tuvo una gran tapada a los 23′ de juego: un centro de Pedro Neto derivó en un toque de Joao Pedro y la pelota rebotó en la cara del guardameta para evitar la caída de su valla.

La resistencia de la visita llegó a su fin a los 36′ de la etapa inicial. Reece James envió un centro cerrado desde el córner izquierdo y le rebotó el balón a Joao Pedro en el área chica antes de meterse en la valla de Martínez, que fue empujado lícitamente por Enzo Fernández en la línea de meta antes de que llegue la redonda al área para desconcentrarlo y evitar que pueda ir a la disputa con comodidad.

La escueta ventaja mantuvo en partido al Aston Villa y, al regreso del entretiempo, Emiliano volvió a ser clave con un espectacular manotazo para impedir que otro lanzamiento cerrado de James desde el costado derecho se filtre en su arco en el primer cuarto de hora del complemento. Esa intervención le dio la ilusión necesaria a su equipo para dar el golpe en Inglaterra, y así llegó la igualdad anotada por Ollie Watkins a los 62 minutos.

*La atajada del Dibu Martínez al inicio de la segunda parte

Instantes antes al 1-1, el entrenador Emery había retirado de la cancha a Emiliano Buendía y los tres cambios implementados, entre ellos el ingreso de Watkins, le dieron una dosis de frescura que avasalló al campeón del Mundial de Clubes. Tras el empate, Enzo Maresca respondió con un tridente de modificaciones, que incluyó la salida de Alejandro Garnacho a los 69′. A pesar de este intento por hacer reaccionar al dueño de casa, todo fue cuesta abajo para ellos porque vieron cómo se les derrumbó el castillo de naipes a los 83 minutos con el doblete marcado por Watkins.

La gran actuación de Emiliano Martínez terminó siendo de relevancia absoluta para obtener tres puntos de oro a pocos días de quedarse en la séptima posición entre los mejores arqueros del mundo en la votación realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Luego de quedarse con la cima en 2024, este año cedió el liderazgo al italiano Gianluigi Donnarumma, quien obtuvo la Champions League con el PSG antes de ser traspasado al Manchester City. El podio fue completado por el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán). Les siguieron del 4° al 6° el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el español David Raya (Arsenal) y el brasileño Alisson Becker (Liverpool). El top ten lo completaron el español Robert Sánchez (Chelsea), el inglés Jordan Pickford (Everton) y el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal).

En este contexto, llamó la atención que el Aston Villa sea noticia por buscar un arquero debido a la vigencia del campeón del mundo con la selección argentina. Sin embargo, Dibu estuvo cerca de emigrar en la pasada ventana de transferencias y el elenco de Birmingham busca cubrirse ante una eventual salida de su estrella. El interés está localizado sobre Marc-André Ter Stegen, actual arquero del Barcelona, según arrojaron diferentes medios españoles.

*La remontada fue sellada por Ollie Watkins

Ter Stegen, de 33 años, registró su único partido en la temporada durante la victoria sobre CD Guadalajara por 2-0 en los 16avos de la Copa del Rey. El guardameta alemán viene de recuperarse de una lesión en la espalda y está relegado en la competencia interna con Joan García y Wojciech Szczęsny.

La actual temporada de Emiliano Martínez arroja un total de cinco vallas invictas en 17 duelos del curso y arrastra una racha de 9 victorias en los últimos 10 compromisos. Sus estadísticas generales dejan un saldo de 229 partidos con 75 arcos en cero en los Villanos. Se trata de su etapa más larga en cualquier institución en toda su carrera por amplio margen.

Además, Aston Villa igualó las dos rachas históricas de victorias del club. Llegó a 11 festejos en fila, un hito logrado en dos etapas distintas (1897 y 1914), según precisaron en la transmisión oficial de ESPN. Ahora, visitará al Arsenal en un duelo crucial porque está a tres unidades del líder de la Premier League. Juegan este martes desde las 17:15 (hora argentina) por la jornada 19 del campeonato.

