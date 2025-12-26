“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

El balance personal de Verstappen en la temporada resalta la importancia de una actitud flexible ante el éxito y el fracaso (Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images)

El repaso de Max Verstappen a la temporada de Fórmula 1 que desafió todas las expectativas no se limitó a los números. En una participación distendida en Talking Bull Podcast, el piloto de Red Bull Racing compartió un balance personal en el campus del equipo tras el cierre en Abu Dhabi, subrayando el valor de la resiliencia, la importancia de disfrutar el proceso más allá de la presión y una mirada flexible sobre el éxito y el fracaso en el automovilismo.

“No tuve nunca en la cabeza el campeonato durante las 14 o 15 primeras carreras. Lo que logramos después como equipo fue una auténtica remontada, algo que tampoco esperaba personalmente y que creo, pocos lo preveían”, expuso Verstappen en Talking Bull Podcast.

El neerlandés relató cómo, tras un inicio complicado, el regreso al podio y el desenlace ajustado no le produjeron frustración: “Cuando crucé la meta, no me sentí decepcionado. Volver a pelear hasta el final y perderlo por 2 puntos, da igual si es por 1, 20 o 50: si no ganas, no ganas”.

Max Verstappen destacó en el podcast Talking Bull la resiliencia mostrada por Red Bull Racing en la temporada de Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Perspectiva ante el éxito y el fracaso

Durante la conversación, Verstappen profundizó en su manera de afrontar los triunfos y los reveses en la pista y fuera de ella. “La gente suele tomarse la vida demasiado en serio. El estrés es pésimo para la salud”, afirmó con ironía en Talking Bull Podcast.

Insistió en la necesidad de mantener perspectiva y alejar el dramatismo de los resultados: “Siempre lo he dicho, cuatro títulos está bien, cinco es un poco mejor… pero, ¿realmente importa cuando tengas 50 o 60 años? Voy a pedir el mismo trago, voy a comer la misma comida. Nada de eso cambia mi vida”.

El múltiple campeón afirma que tener cuatro o cinco títulos de Fórmula 1 no altera su vida cotidiana

El piloto subrayó que el automovilismo, al igual que cualquier profesión, solo representa una parte del camino: “Cuando dejas la F1, te quedan muchos años para hacer otras cosas y disfrutar. Por eso intento verlo todo de una forma más relajada”.

Vida fuera de la pista

El ambiente distendido de la charla permitió a Verstappen repasar también situaciones del paddock, como las tradicionales cenas de pilotos en Abu Dhabi. “El año pasado Valtteri pagó la cuenta, así que este año se suponía que me tocaba a mí. Pero al final Pierre se adelantó y pagó antes de que me diera cuenta”, relató entre risas. Hizo referencia al lugar de los jóvenes en este tipo de encuentros: “Está claro que a un novato no se le deja pagar. Eso siempre lo hacemos los más experimentados”.

La conversación derivó al ambiente familiar en Red Bull y la manera en que, tras la última carrera, prefiere reuniones tranquilas a grandes fiestas: “Celebré el final de temporada con amigos y familia, disfrutando en la terraza hasta después de medianoche, lejos de tanta multitud”.

El piloto neerlandés valoró la importancia de las reuniones privadas con amigos y familia tras la última carrera (REUTERS/Jakub Porzycki)

Aprendizaje y madurez

Al repasar sus 11 temporadas en la Fórmula 1, Verstappen identificó los retos y episodios de aprendizaje: “Con el tiempo ganas experiencia y madurez. En 2018, sobre todo al inicio, cometí errores y entré en una dinámica negativa, intentando compensar y complicando todo más aún. Luego llegó el punto de inflexión en Montreal, y desde ese día tuve claro el valor de aprender de los errores”.

Rechazó la idea de dar consejos a su yo más joven, defendiendo el valor del aprendizaje a partir de las dificultades: “No le diría nada. Prefiero que cometa los mismos fallos. Si sabes todo de antemano, no aprendes y te vuelves perezoso. A veces, para no cometer un error, necesitas cometerlo tú mismo”.

Nuevos desafíos y proyectos

El interés de Verstappen por el automovilismo abarca desde la Fórmula 1 hasta las carreras virtuales y la innovación técnica (REUTERS/Jakub Porzycki)

El interés de Verstappen por el automovilismo va más allá del Gran Circo. En Talking Bull Podcast, ahondó en sus planes dentro del GT3 y el simracing: “Entramos este año en el Gold Cup, por debajo de la categoría Pro, y uno de los pilotos venía del simracing. Ganamos el campeonato, que era el objetivo, y los pilotos crecieron mucho entendiendo el coche y mejorando en todo. Para el año que viene queremos competir en la categoría Pro, cambiando de coche, aunque aún no puedo decir cuál”.

Comentó el valor de llevar talento desde los simuladores a las pistas y cómo mantiene su compromiso con Red Line, su equipo de simracing, incluso de madrugada: “Si me despierto en mitad de la noche con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las dos o tres de la madrugada”.

El futuro le despierta curiosidad, pero no obsesión. Sobre la nueva normativa técnica de 2026, fue escueto y humorístico: “El motor suena, hace ruido, que es lo importante. No es un V10, pero espero que en pista suene bien”.

Verstappen quita dramatismo a la normativa técnica 2026 y pone en valor el sonido del nuevo motor (REUTERS/Jakub Porzycki)

Preguntado por sus objetivos antes de retirarse, repitió su enfoque sencillo: “No tengo grandes metas concretas. Quiero seguir pasándolo bien y mantenerme competitivo. Eso es todo”.

En cuanto a su posible implicación en el desarrollo del futuro hypercar de Ford para Le Mans, mencionó que no existen planes definidos por el momento, aunque reafirmó su deseo de competir en las 24 Horas: “Es algo que quiero hacer seguro, por la atmósfera y porque la experiencia en equipo es diferente a la de la F1. Además, son menos carreras al año. Me encantaría”.

Relación con la afición y cierre de temporada

La autenticidad y transparencia del piloto en el paddock se convierten en su principal bandera ante los seguidores (REUTERS/Jakub Porzycki)

El piloto valoró también la conexión con la afición: “Este año sentí que algunos que antes no me apoyaban empezaron a hacerlo. Tal vez ahora pueden ver quién soy realmente”. Subrayó la importancia de la autenticidad y de rodearse de personas sinceras: “No intento fingir nada en el paddock, quiero ser siempre yo mismo. Por eso es fundamental tener cerca a tu familia y a tus amigos de verdad”.

El piloto destaca el creciente apoyo de la afición durante la temporada actual en la Fórmula 1 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Al cierre del episodio de Talking Bull Podcast, dedicó un agradecimiento a quienes han mantenido la confianza en Red Bull Racing y remarcó el espíritu de unión tras una temporada que comenzó con dificultades pero que ofreció momentos para celebrar. Su mensaje final reflejó orgullo por el equipo y sus seguidores, y anticipó que el futuro traerá nuevos desafíos y oportunidades para todos.