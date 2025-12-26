El mensaje de Anthony Joshua a la madre de Jake Paul tras el brutal KO y las inéditas imágenes desde el hospital

Su hermano Logan reveló momentos insólitos del estadounidense tras su doble fractura en la mandíbula

Anthony Joshua consiguió una victoria aplastante sobre Jake Paul en el Kaseya Center de Miami al noquearlo en el sexto asalto con un golpe que le provocó a su rival una fractura doble en su mandíbula. La lesión requirió intervención quirúrgica inmediata y, una semana después del combate, su hermano Logan, también influencer, reveló inéditas imágenes en su canal de YouTube segundos después de la derrota en el cuadrilátero, el diálogo entre el pugilista británico con la madre de los estadounidenses y la situación posterior a la operación. Allí desafiaron al histórico boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.

En el momento en el que el ex campeón de los pesos pesados se impuso por KO, Logan Paul ingresó al ring para felicitar a su hermano menor: “Eres el cabrón más duro del mundo. Estoy muy orgulloso de ti”. Inmediatamente, cuando el pugilista dijo que se cansó, le dejó en claro que peleó con uno de los grandes boxeadores del momento: “Sí, no importa. A quién le importa... es Anthony Joshua”.

Por su parte, reflejó la situación en la que Jake se dio cuenta de que tenía una lesión en la mandíbula: “Creo que me duelen los dientes. Oh, sí que me duelen”. Su hermano interrumpió a los entrenadores que le estaban quitando los guantes para grabar un video y mostrar cómo estaba la cara de Paul, que tenía sangre en la boca.

Además, revelaron un recorte del encuentro entre Anthony Joshua y la madre de los hermanos Paul. El boxeador fue a saludar a quienes se encontraban en el rincón de Jake y tuvo un particular intercambio con la mujer. “Es un juego de lucha. Ahora pueden pasar dos cosas. Te vas y te animas. Me han ganado. Me han noqueado. Es lo que hay. Te levantas y vuelves a intentarlo. Es un tipo fuerte”, comentó el británico, mientras la madre respondía que “Lo sé. Tiene corazón”.

El británico habló con el rincón del estadounidense segundos después de la pelea

“Muy bien, aquí estamos en la fiesta posterior. Tengo que ser sincero, el ambiente es mucho más relajado de lo que pensaba. Lo está haciendo muy bien”, comentó Logan Paul mientras mostraba a Jake Paul acostado en la camilla del hospital. “Nunca he estado mejor. Trae el vodka”, respondió el boxeador, quien tenía grandes dificultades para hablar.

Posteriormente, mostraron la radiografía de la mandíbula fracturada del peleador de 28 años. Esta misma fue publicada en las redes sociales del propio Jake Paul horas después del combate con Anthony Joshua. “Tal y como yo lo veo, bueno, volverás en un par de semanas para prepararte para pelear contra Canelo”, lanzó Logan, mientras que su hermano replicó: “Quiero a Canelo en dos semanas”. Para cerrar, el mayor de los estadounidenses, disparó: “Así que, Canelo, prepárate. Eh, vamos a por ti en dos semanas”.

Su hermano Logan reveló imágenes inéditas del combate con Anthony Joshua

Cabe recordar que, apenas recuperado de la cirugía, Jake Paul compartió la imagen del escáner que evidenciaba las dos fracturas en su mandíbula y, junto a la fotografía, ya había desafiado al histórico boxeador mexicano: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”.

Además, el estadounidense confesó a sus seguidores que experimenta “mucho dolor y rigidez”, por lo que deberá mantenerse con una dieta líquida durante siete días, según relató en sus redes sociales. Tras salir de la operación añadió: “Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante siete días”.

Jake Paul tras su fractura de mandíbula en la pelea con Anthony Joshua (@jakepaul)

A pesar de la gravedad de la derrota y la fractura, Paul reiteró su deseo de regresar al ring para pelear por un título mundial. “Me encanta este deporte y voy a volver para conseguir un cinturón del campeonato mundial en algún momento”, una declaración que subraya su postura desafiante pese al revés ante uno de los grandes nombres del boxeo británico.

Antes, el estadounidense admitió la superioridad de Joshua y la dificultad de enfrentar a un peso pesado de tal calibre. “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí”, explicó.

El desarrollo del combate fue desigual, con un Anthony Joshua que, desde los primeros asaltos, impuso su fortaleza física y superioridad técnica. Paul logró esquivar algunos de los golpes más duros en los primeros tres rounds, pero el control del británico resultó patente desde el inicio. Las estadísticas a mitad de la pelea eran discretas, con catorce golpes efectivos para Joshua y diez para Paul hasta el cuarto round.

El KO de Anthony Joshua ante Jake Paul

El árbitro Christopher Young protagonizó un momento viral en el cuarto asalto cuando, dirigiéndose a Paul tras una caída, expresó: “Los fanáticos no pagaron para ver esta basura”. Esta frase, amplificada en redes y medios, sintetizó el debate sobre la legitimidad de los combates que enfrentan a figuras del deporte y del espectáculo digital.

La diferencia de físico entre ambos peleadores quedó clara desde el pesaje: Joshua registró 243,4 libras (110,4 kg), mientras que Paul llegó a 216,6 libras (98,2 kg). Si bien el acuerdo para este evento impuso un tope de 245 libras (111 kg) para Joshua, este margen no altera la categoría peso pesado, que no tiene límite superior. El británico, con un palmarés de 29 victorias —25 por nocaut—, contrastaba con el estadounidense, que sumaba apenas trece combates profesionales y una sola derrota previa.

La desigualdad de contextura y experiencia se reflejó en cada asalto, hasta desembocar en el nocaut del sexto round que dejó a Paul en la lona y cuestionó el papel de su esquina, especialmente tras la publicación de imágenes inéditas que mostraron el desconcierto de su equipo en medio del combate.

En lo económico, el espectáculo generó un caudal de ingresos sin precedentes, con una bolsa total estimada de 184 millones de dólares repartidos entre los dos púgiles. Paul, pese a la derrota y la fractura, embolsó 140 millones de libras, mientras que Anthony Joshua debió enfrentar un panorama fiscal adverso. De acuerdo con un análisis de la consultora AceOdds citado por SportBible, tras los impuestos en Estados Unidos y Reino Unido, el británico retendría solo 49,2 millones de dólares de los 93 millones de dólares que le correspondían inicialmente, lo que representa aproximadamente el 53% de su remuneración total.