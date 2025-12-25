El brutal cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

Tras escenas distintas: Anthony Joshua en el pesaje previo, días después de la pelea y durante la presentación ante Jake Paul

El Kaseya Center de Miami fue escenario de uno de los combates más comentados de 2025, donde Anthony Joshua superó de forma contundente a Jake Paul al noquearlo en el sexto asalto. El golpe decisivo causó al estadounidense una doble fractura de mandíbula, lesión por la que debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. El ex campeón de pesos pesados tuvo que hacer un recorte en su peso para la pelea contra el estadounidense y, cinco días más tarde, mostró un impactante cambio físico.

Aunque la categoría de los pesos pesados no establece límite de peso, el encuentro se desarrolló bajo reglas especiales que obligaron a Joshua a no superar las 245 libras (111 kg). En el pesaje oficial, el británico marcó 243.4 libras (110.4 kg), mientras que Paul registró 216.6 libras (98.2 kg), diferencias que reflejaron tanto la brecha física como la disparidad de trayectorias entre ambos.

Según detalló la edición británico de ESPN, este fue el peso más bajo en la balanza para Joshua desde el registrado en septiembre del 2021 previo a su combate con Oleksandr Usyk por el título mundial (240 lbs). El medio afirmó que su mayor peso para una pelea fue de 255.25 lbs (115.7kg) antes de enfrentarse a Jermaine Franklin en diciembre del 2023.

Tras la pelea, el medallista de oro olímpico de Londres 2012 compartió en redes sociales una foto junto a un amigo en la piscina y mostró su cambio físico. “De vuelta a las 260 libras”, comentó Anthony Joshua en una historia de su Instagram, asegurando que ascendió hasta los 117.9kg siete días después del evento en Estados Unidos. A esto le agregó un mensaje en tono de broma en alusión a su rápido aumento de masa corporal tras cumplir con la limitación previa del combate: “Algunos lo llamarán AI (Inteligencia Artificial)”.

La imagen que subió Joshua días después de la pelea tras ascender hasta las 260 libras

Vale destacar que la última pelea antes de enfrentarse a Jake Paul de Anthony Joshua fue el 21 de septiembre de 2024 contra Daniel Dubois. El británico registró un peso de 252.5 libras (aprox. 114.5 kg) en la balanza oficial, mientras que su rival hizo lo propio en 248.6 libras (aprox. 112.8 kg).

El historial de Joshua incluye 29 victorias, 25 de ellas por nocaut, mientras que Paul llegó al enfrentamiento con solo 13 peleas profesionales y una única derrota previa. La diferencia de experiencia y contextura resultó evidente desde el inicio del encuentro, con el ex campeón mundial dominando cada asalto hasta concretar el triunfo por nocaut.

El combate, resuelto en 989 segundos con un nocaut que fracturó la mandíbula de Paul, acentuó el fenómeno creciente de enfrentamientos entre celebridades digitales y exponentes históricos del boxeo. Además, el contraste entre ambos protagonistas fue uno de los elementos que atrajeron el foco mundial a Miami: mientras Joshua ostenta múltiples títulos mundiales, Jake Paul solo suma trece peleas profesionales.

El físico de Joshua durante el combate con Jake Paul (Foto: Reuters/Marco Bello)

Durante el enfrentamiento, el estadounidense intentó estrategias defensivas e incluso recurrió a caídas voluntarias bajo la presión física del ex campeón. El árbitro Chris Young intervino en dos ocasiones en el quinto asalto con conteos de protección, si bien estos no fueron consecuencia de golpes claros. Finalmente, un derechazo de Joshua en el sexto round definió la batalla y provocó la intervención médica en favor de Paul.

“Desde que entré al deporte, me he dado cuenta de lo que es. No soy un YouTuber ni un experto en redes sociales; ante todo, soy un luchador”, afirmó Anthony Joshua antes de la pelea en una nota con el propio Paul. También subrayó el enfoque comercial del boxeo actual: “Antes de entrar al boxeo, sabía cómo ganar dinero. Así que siempre ha sido un negocio de dinero, al cien por cien. Ahora, creo que esta generación realmente está demostrando que hay que tener las reglas del juego en orden, ganar dinero, trabajar duro y salir del juego con la cabeza y el dinero intactos”.

Joshua frenó la balanza en 243.3 lbs (Foto: Reuters/Marco Bello)

Tras el combate, Paul utilizó sus redes sociales para informar que había sido sometido a una operación de urgencia: “Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días”. Además, compartió una imagen de su radiografía.

En la entrevista desde el cuadrilátero, Paul ya había confirmado que había sufrido una grave lesión: “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho como nunca”. En esta misma línea, agregó: “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí”.

El británico podía llegar con máximo 245 libras a la pelea (Foto: Reuters/Marco Bello)

Otro de los aspectos centrales del combate fue la bolsa global económica, la cual habría ascendido a unos 184 millones de dólares, marcando uno de los repartos más abultados para una pelea de estas características. Sin embargo, Joshua, se podría enfrentar a una retención fiscal internacional que reducirá casi a la mitad su colosal ingreso, obligándole a responder ante las autoridades tributarias de Estados Unidos y Reino Unido, según informó Yahoo Sports. Según informó Netflix, el evento fue visto por más de 33 millones de personas alrededor del mundo.

La imagen más brutal de la pelea: el KO de Joshua que fracturó la mandíbula de Jake Paul (Foto: Giorgio Viera / AFP)