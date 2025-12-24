Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Jake Paul habló de su pelea con ANthony Joshua

Jake Paul relató en primera persona el impacto de su derrota por nocaut ante el boxeador británico Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami. El youtuber estadounidense reconoció la contundencia del golpe que recibió durante el combate, el cual le provocó una fractura de mandíbula en dos lugares, según sus propias declaraciones. La pelea terminó en el sexto asalto con la victoria del púgil inglés.

Durante su aparición en el podcast de su hermano, Logan Paul, el también promotor de boxeo narró el alcance de sus lesiones y las secuelas inmediatas. “Es como si tuviera una pelota de béisbol ahí dentro. Cuatro placas de titanio. Está literalmente roto, hermano, completamente roto”, expresó Jake Paul. Explicó que los médicos le insertaron placas de titanio para reconstruir su mandíbula y que, tras la operación, tuvo que someterse a una dieta exclusiva de líquidos durante una semana, ya que perdió varios dientes durante la intervención quirúrgica.

El propio Paul admitió que hablar se volvió una tarea difícil después de la cirugía. En diálogo con su hermano, en un episodio de su programa Impaulsive, el boxeador estadounidense, de 28 años, compartió que la fractura se localizó en dos puntos y los especialistas le habrían recomendaron esperar al menos tres meses para una recuperación parcial, antes de recibir implantes dentales.

A pesar de la gravedad de la lesión y la derrota sufrida, Jake Paul calificó la experiencia como positiva en términos de aprendizaje. “Fue una gran experiencia; aprendí mucho allí”, relató el youtuber, quien sorprendió con su reacción tras el nocaut. “Pensé: ‘¡Guau, qué bien!’. Estaba en el suelo pensando: ‘¡Qué buen tiro!’. Me dejó atónito”, recordó sobre el momento en el que cayó en la lona del Kaseya Center.

Joshua le fracturó la mandíbula de un golpe (AFP)

El combate tuvo momentos de paridad, según la evaluación personal de Paul. “Me fue bien, yo gané dos rondas y luego él ganó las otras dos y luego me eliminaron”, detalló. Analizó además las diferencias entre el boxeo profesional y sus entrenamientos previos, haciendo hincapié en la presión física y mental de enfrentarse a un rival de la talla de Anthony Joshua. “Creo que mi cardio, la presión mental del grandote y el sparring con gente grande es diferente con los guantes de 280 gramos”, argumentó.

El futuro inmediato de Jake Paul en el boxeo permanece incierto debido a la complejidad de su recuperación. Se especula que podría estar fuera del ring hasta nueve meses, según lo anticipado por los médicos que atendieron su caso. El propio boxeador reconoció las dificultades que enfrenta por las complicaciones de la fractura, que atraviesa la raíz de varios dientes.

Paul, que se presentó con el rostro visiblemente hinchado y movilidad limitada en la boca, sólo estuvo unos minutos en el podcast de su hermano. Posteriormente abandonó el escenario y dejó que su madre continúe hablando, sin antes mencionar quién sería su posible contrincante: “Quiero que Francis Ngannou sea mi próximo oponente”, manifestó a pocos días de la intervención quirúrgica que le realizaron tras el combate en Miami. El youtuber convertido en púgil se mostró decidido a retomar su carrera cuando su estado de salud lo permita, aunque todavía debe atravesar un proceso largo de recuperación y rehabilitación.

“Les dije a todos igual que lo haría mejor que Francis (Ngannou), que terminó sin mentón. Es verdaderamente blandito. Voy a pelear con Francis, creo que quizás ahora sí pelee conmigo”. El camerunés Ngannou, que fue derrotado por nocaut en dos asaltos por Joshua en marzo de 2024, había sido previamente contactado para enfrentar a Paul cuando el ex actor vio cancelada su pelea contra Gervonta Davis a raíz de acusaciones graves por parte de su expareja Courtney Rossel. Ante la posibilidad de medirse con Paul,Ngannou descartó la oferta y señaló: “No me falten el respeto así. No tiene ningún sentido pasar de Gervonta Davis a Francis Ngannou”.