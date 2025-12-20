Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal KO que recibió de Anthony Joshua (@jakepaul)

Anthony Joshua se impuso de manera contundente en el Kaseya Center de Miami con un impactante nocaut sobre Jake Paul. El youtuber estadounidense confesó minutos después del combate que el ex campeón mundial de los pesos pesados le provocó una fractura doble en su mandíbula. Horas más tarde, se conoció que tuvo que ser operado de urgencia en la zona afectada.

“Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días”, comentó Jake Paul en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter) oficial. Posteriormente, sumó un posteo en su Instagram: “Dos placas de titanio en cada lado. Me extrajeron algunos dientes… Todo salió bien. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante siete días”.

Jake Paul mostró las dos placas de titanio que le colocaron

El mensaje estuvo acompañado de una imagen en la que se mostró acostado en una camilla del Hospital Universitario de Miami. Además, difundió las imágenes de las placas que debieron colocarle en su mandíbula.

La primera fotografía que publicó el youtuber del escáner fue minutos después de la pelea, donde reveló las consecuencias del choque con Anthony Joshua. Allí mostró con claridad las dos fracturas en su mandíbula, consecuencia directa del brutal derechazo con el que Joshua definió la pelea. “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”, escribió el influencer junto a la imagen, provocando inmediatamente una oleada de reacciones entre​ aficionados y expertos del boxeo.

Jake Paul mostró su lesión en la boca y contó que sufrió una fractura en la mandíbula

Su hermano, Logan Paul, le dedicó un mensaje en las redes sociales en el que se mostró satisfecho con el trabajo realizado por Jake. “Orgulloso hermano de un guerrero absoluto, le rompieron la mandíbula, pero no le han podido quebrar el espíritu”, escribió en su Instagram.

Cabe destacar que el desenlace de la victoria de Joshua llegó en el sexto asalto, cuando el británico arrinconó a un exhausto Paul y, tras un golpe al cuerpo, conectó un derechazo pleno al rostro del estadounidense. Jake quedó en la lona y no logró recuperarse antes de que finalizara el conteo.

En la entrevista posterior sobre el ring, el youtuber ofreció detalles sobre el impacto del golpe final y sus sensaciones en medio de la derrota, donde dejó entrever sus problemas en el rostro: “Mi familia, mi preciosa prometida Utah. Este deporte me ha ayudado mucho en mi vida. Por cierto, creo que me he roto la mandíbula”, reconoció el estadounidense.

Poco después, fue más tajante: “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca. Me encanta esta mierda y voy a volver para conseguir el cinturón del campeonato mundial en algún momento”.

El impactante golpe de Anthony Joshua contra Jake Paul en la pelea en Miami (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

Una vez fuera del ring, durante la conferencia posterior, Jake Paul admitió que la mayor dificultad fue la fortaleza física del británico: “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí”. Consultado sobre si le sorprendía haber resistido seis asaltos ante un doble campeón unificado de peso pesado, respondió: “Sinceramente, no me sorprende. Solo me cansé, para ser honesto”.

La derrota representó para Jake Paul su segunda caída profesional. Hasta ese momento, había acumulado 12 victorias (7 por nocaut) ante rivales de perfiles diversos, incluidos ex peleadores de UFC, un ex basquetbolista de la NBA y dos figuras retiradas del boxeo profesional. Por su parte, Joshua sumó su victoria número 29 (25 por nocaut), consolidando su estatus como uno de los referentes vigentes de la categoría.

La primera radiografía de la mandíbula fracturada que difundió Jake Paul

No obstante, el combate no estuvo exento de polémica. Esta se intensificó cuando el árbitro Christopher Young interrumpió el cuarto asalto para dirigirse a Paul con una frase que rápidamente se viralizó: “Los fanáticos no pagaron para ver esta basura”. La intervención del juez, en medio de una multitud que manifestaba su descontento, marcó un punto de quiebre en la percepción del espectáculo, según relató The Guardian.

Las estadísticas hasta el cuarto asalto reflejaron un bajo número de golpes conectados: Joshua había logrado 14 impactos efectivos y Paul 10. El desarrollo del combate mostró a un Paul enfocado en evitar el intercambio directo, recurriendo a caídas y movimientos elusivos, especialmente a partir del cuarto round, donde el árbitro realizó dos conteos de protección tras caídas del estadounidense que no fueron consecuencia de golpes contundentes. Finalmente, el enfrentamiento se cerró en el sexto round tras un acierto certero del británico.

Jake Paul vs. Anthony Joshua