Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Jean-Louis Gasset falleció a los 72 año. Fue ayudante de Laurent Blanc en el conjunto parisino que logró tres Ligue 1 consecutivas

Jean-Louis Gasset falleció a los 72 años
Jean-Louis Gasset falleció a los 72 años (REUTERS/Daniele Mascolo)

El mundo del fútbol francés despidió este miércoles con pesar a Jean-Louis Gasset, una figura central en la historia reciente del deporte en el país galo y artífice de algunos de los mayores éxitos del Paris Saint-Germain (PSG), quien falleció a los 72 años.

Además de cosechar tres títulos consecutivos de Ligue 1 junto a Laurent Blanc con el conjunto parisino, la longevidad e influencia de Gasset transformaron a varios clubes históricos, consolidando un legado que, según recalcó el Olympique de Marsella, trasciende lo meramente deportivo. “Hoy, el club ha perdido mucho más que un entrenador: ha perdido una figura respetada en el fútbol, un técnico experimentado y alguien profundamente comprometido con los valores humanos del deporte”, escribió la institución tras enterarse de su fallecimiento.

Aunque gran parte de la carrera de Gasset se asocia a su labor como asistente de Blanc en el PSG entre 2013 y 2016, donde juntos conquistaron tres títulos de Ligue 1 consecutivos y abrieron el ciclo de supremacía parisina que ha dado al club 11 de los últimos 13 campeonatos franceses, su influencia se extendió a otras entidades históricas. Tanto el Olympique de Marsella como el Saint-Étienne evitaron el descenso bajo su conducción, lo que incrementó el respeto hacia su capacidad táctica y liderazgo.

El posteo del Olympique de Marsella
El posteo del Olympique de Marsella

Como futbolista, la relación de Gasset con el Montpellier forjó su perfil de jugador de un solo equipo: disputó diez temporadas y 263 partidos con este elenco, para luego dirigirlo en distintos periodos, el más reciente en abril de este año. En palabras del Montpellier, “dejó una huella imborrable en todos los que lo conocieron con su profesionalismo, amabilidad y pasión por compartir sus conocimientos. Perdimos a una de nuestras figuras emblemáticas”.

Entre los tributos más sentidos, destaca el reconocimiento de Kylian Mbappé, quien manifestó en redes sociales: “Una enciclopedia del fútbol se ha ido. Gracias por todo y descanse en paz. Mis condolencias a su familia y allegados”. Este mensaje resume el legado formativo y humano que Gasset deja tras décadas en los banquillos.

A nivel internacional, Gasset destacó en la selección de Francia, como segundo de Blanc entre 2010 y 2012, y tuvo un episodio peculiar al frente de Costa de Marfil durante la Copa Africana de Naciones de 2024. Los Elefantes iniciaron el torneo con una victoria frente a Guinea-Bissau, pero tras perder ante Nigeria y sufrir una dura derrota por 4 a 0 ante Guinea Ecuatorial, la federación marfileña decidió prescindir de sus servicios.

Paradójicamente, el equipo logró avanzar a octavos gracias a resultados ajenos y, bajo la dirección improvisada de Emerse Faé, acabó conquistando el título tras ganar de forma sucesiva a Senegal, Mali, República Democrática del Congo y a Las Águilas en la final.

“Figura destacada del fútbol francés y miembro del cuerpo técnico de la selección francesa entre 2010 y 2012, Jean-Louis Gasset falleció a la edad de 72 años. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) envía sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos…“, escribió la cuenta de la entidad en su red social X(antes Twitter) para despedir al entrenador. El fútbol francés despide hoy a un referente que supo forjar vínculos y dejar enseñanzas tanto en los vestuarios como en los resultados deportivos.

