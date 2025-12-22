El polémico posteo de Jake Paul tras sufrir una fractura en su mandíbula en la derrota con Anthony Joshua: “El sueño americano”

El polémico posteo de Jake Paul en sus redes sociales (@jakepaul)

La reciente pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami no solo acaparó la atención por el desenlace deportivo, sino también por las consecuencias económicas y médicas que dejó a sus protagonistas. Mientras el ex campeón mundial de los pesos pesados se impuso por nocaut técnico en el sexto asalto, el boxeador e influencer estadounidense reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula, lesión que requirió una cirugía inmediata y que fue confirmada por radiografías difundidas tras el combate.

Sin embargo, pese a los días que tuvo que estar en el hospital por el impacto de las lesiones que tuvo en su mandíbula, subió un llamativo posteo que revolucionó las redes sociales. “El sueño americano. Empieza el tuyo hoy. Cree en ello. Falla. Trabaja. Falla. Aprende. Falla. Nunca te detengas”, escribió el influencer en una publicación en su Instagram personal.

No obstante, lo que acaparó los flashes fueron las imágenes que utilizó. La primera es una imagen de él mismo fumando sentado en un avión repleto de fajos de billetes en el suelo y el resto de los asientos, mientras que también se encuentran múltiples armas y fusiles de asalto. El posteo cuenta con una segunda foto de Jake Paul cuando era pequeño. El combo se viralizó rápidamente y ya cuenta con más de 1.6 millones de likes.

Vale recordar que Jake Paul es notablemente activo en sus redes sociales personales y fue allí donde informó a sus seguidores sobre el proceso postoperatorio y detalló que experimenta dolor y rigidez, por lo que deberá consumir únicamente líquidos durante siete días.

Acompañó la publicación con una imagen de la radiografía y un mensaje desafiante dirigido a Canelo Álvarez, solicitando un combate en un plazo de diez días, lo que provocó reacciones entre aficionados y especialistas del boxeo. “Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días”, escribió.

La lesión se produjo en el sexto asalto, cuando Joshua, tras arrinconar a Paul y conectar un golpe al cuerpo, aprovechó para lanzar un derechazo directo al rostro del estadounidense de 28 años, lo que definió el combate. El impacto dejó a Jake en la lona, sin posibilidad de reincorporarse antes del final del conteo del árbitro.

Durante la pelea, Paul recurrió a movimientos evasivos y caídas, especialmente a partir del cuarto asalto, en un intento por resistir la presión física del británico. El árbitro Chris Young intervino en el quinto round con dos conteos de protección, aunque ninguno fue consecuencia de un golpe contundente.

El KO de Anthony Joshua ante Jake Paul

Tras la derrota, Jake Paul reconoció la gravedad de la lesión y el desafío que representó enfrentar a Joshua. En sus palabras: “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho como nunca”. El estadounidense manifestó su deseo de regresar a la competencia y buscar un título mundial. A esto, sumó: “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí”.

El combate atrajo la atención internacional por el contraste entre ambos protagonistas. Joshua, con una trayectoria de veintinueve victorias (veinticinco por nocaut) y múltiples títulos mundiales, se midió ante el nacido en Cleveland, Ohio, quien apenas suma trece peleas profesionales y una sola derrota previa.

La imagen que subió Jake Paul en el hospital por la doble fractura en su mandíbula (@jakepaul)

La pelea se pactó bajo reglas especiales, limitando el peso de Joshua a 111 kilos (245 libras), aunque la categoría de los pesos pesados no establece un máximo. El británico marcó 110,4 kg (243,4 libras) y Paul, 98,2 kg (216,6 libras), lo que evidenció la diferencia física entre ambos.

Además, a pesar de la victoria en el cuadrilátero, Anthony Joshua enfrenta un escenario fiscal complejo que reduce drásticamente sus ingresos. Según un análisis de la consultora AceOdds citado por SportBible, tras deducir impuestos en Estados Unidos y Reino Unido, el británico conservaría solo 49,2 millones de dólares de los 93 millones de dólares que le correspondían inicialmente, lo que equivale a cerca del 53% de sus honorarios.

El combate, considerado por especialistas y fanáticos como un espectáculo atípico, generó una bolsa estimada de 184 millones de dólares a repartir entre ambos púgiles. Joshua, como vencedor, recibió la mayor parte del botín, pero la estructura tributaria internacional transformó su triunfo financiero en un desafío administrativo.

El posteo de Jake Paul sobre la doble fractura en su mandíbula