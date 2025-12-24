Dieron a conocer cuántos millones de personas vieron la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua: la enorme brecha con el récord de Mike Tyson

33 millones de personas vieron la pelea según datos oficiales

La transmisión de la pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul en el Kaseya Center de Miami se posicionó como uno de los grandes fenómenos de audiencia del boxeo reciente, según informaron Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix.

El evento, transmitido en directo para el mundo a través de la plataforma, alcanzó una audiencia media estimada por minuto (AMA) de 33 millones de espectadores Live+1 a nivel global, desde la primera hasta la última campana. Esta cifra coloca la velada encabezada por Joshua y Paul entre las transmisiones de boxeo más vistas en la historia de los servicios de streaming, de acuerdo con los datos recopilados por VideoAmp y confirmados por la organización promotora.

La repercusión de la pelea no solo se reflejó en el número de pantallas conectadas. El combate también generó 1.250 millones de impresiones en los canales sociales globales de Netflix y consolidó su impacto digital cuando el clip a cámara lenta del derechazo final de Joshua, que llevó a la fractura de mandíbula de Paul, superó las 214 millones de reproducciones, convirtiéndose en el video más visto de un evento en vivo de la plataforma, según reportó MVP.

Además, la función alcanzó el primer puesto del Top 10 de Netflix en 45 mercados, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México y Argentina, y se ubicó entre los diez contenidos más populares de la plataforma en 91 países.

En el plano estadístico, la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua se midió frente a otros hitos recientes del boxeo en Netflix. El combate entre Paul y Mike Tyson, celebrado en noviembre del año pasado, fijó un récord con un AMA estimado de 108 millones de espectadores globales y 65 millones de transmisiones simultáneas, erigiéndose como el evento deportivo más visto en streaming hasta la fecha. Por otra parte, la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano, que sirvió como coestelar esa noche, atrajo a un estimado de 74 millones de espectadores en vivo en todo el mundo y registró un AMA de 47 millones, consolidando su lugar como el evento de deportes de combate femeninos más seguido en la historia de los Estados Unidos.

La función de Joshua y Paul también fue comparada con la pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, que coronó a Crawford como campeón indiscutido del peso supermediano en septiembre. Aquella velada alcanzó un AMA de 41 millones durante toda la pelea, apenas por encima de la marca lograda por Joshua y Paul, según la información difundida por la promotora y la plataforma.

El evento en Miami también marcó un récord de taquilla para el Kaseya Center y se destacó como tendencia número uno a nivel mundial en la red social X, de acuerdo con el comunicado publicado por MVP. Además, se estimó que cerca de 600.000 personas siguieron la transmisión en bares, restaurantes y otros espacios comerciales en Estados Unidos, ampliando el alcance del espectáculo más allá del streaming doméstico.

Durante la función principal, Joshua (29 victorias, 4 derrotas, 26 nocauts) impuso su experiencia y pegada ante Paul (12 victorias, 2 derrotas, 7 nocauts) en un combate pactado a ocho asaltos. Paul logró neutralizar la ofensiva de Joshua en los primeros cuatro rounds, desplazándose por el ring, pero comenzó a mostrar signos de agotamiento en el quinto asalto, momento en el que fue derribado dos veces. El desenlace llegó en el sexto, cuando Joshua logró una caída adicional antes de arrinconar a Paul y conectar un derechazo que puso fin al combate y provocó la fractura de mandíbula del estadounidense.

La cartelera también incluyó un repunte en la audiencia del boxeo femenil: el combate coestelar entre Alycia Baumgardner y Leila Beaudoin alcanzó un AMA de 15 millones de espectadores, según los datos aportados por MVP. La victoria de Baumgardner, campeona unificada de las 130 libras, se resolvió por decisión unánime.

MVP y Netflix remarcaron que la función del 19 de diciembre representó el tercer proyecto en vivo conjunto, en una estrategia que busca consolidar a la plataforma como un actor relevante en la transmisión de deportes de combate. El alcance global y la respuesta en redes sociales confirman la apuesta por este tipo de espectáculos en directo.