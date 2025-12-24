Deportes

Dieron a conocer cuántos millones de personas vieron la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua: la enorme brecha con el récord de Mike Tyson

La velada fue la tercera más vista por detrás del último combate de Canelo Álvarez y el histórico regreso de Ironmike

Guardar
33 millones de personas vieron
33 millones de personas vieron la pelea según datos oficiales

La transmisión de la pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul en el Kaseya Center de Miami se posicionó como uno de los grandes fenómenos de audiencia del boxeo reciente, según informaron Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix.

El evento, transmitido en directo para el mundo a través de la plataforma, alcanzó una audiencia media estimada por minuto (AMA) de 33 millones de espectadores Live+1 a nivel global, desde la primera hasta la última campana. Esta cifra coloca la velada encabezada por Joshua y Paul entre las transmisiones de boxeo más vistas en la historia de los servicios de streaming, de acuerdo con los datos recopilados por VideoAmp y confirmados por la organización promotora.

La repercusión de la pelea no solo se reflejó en el número de pantallas conectadas. El combate también generó 1.250 millones de impresiones en los canales sociales globales de Netflix y consolidó su impacto digital cuando el clip a cámara lenta del derechazo final de Joshua, que llevó a la fractura de mandíbula de Paul, superó las 214 millones de reproducciones, convirtiéndose en el video más visto de un evento en vivo de la plataforma, según reportó MVP.

Además, la función alcanzó el primer puesto del Top 10 de Netflix en 45 mercados, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México y Argentina, y se ubicó entre los diez contenidos más populares de la plataforma en 91 países.

En el plano estadístico, la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua se midió frente a otros hitos recientes del boxeo en Netflix. El combate entre Paul y Mike Tyson, celebrado en noviembre del año pasado, fijó un récord con un AMA estimado de 108 millones de espectadores globales y 65 millones de transmisiones simultáneas, erigiéndose como el evento deportivo más visto en streaming hasta la fecha. Por otra parte, la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano, que sirvió como coestelar esa noche, atrajo a un estimado de 74 millones de espectadores en vivo en todo el mundo y registró un AMA de 47 millones, consolidando su lugar como el evento de deportes de combate femeninos más seguido en la historia de los Estados Unidos.

La función de Joshua y Paul también fue comparada con la pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, que coronó a Crawford como campeón indiscutido del peso supermediano en septiembre. Aquella velada alcanzó un AMA de 41 millones durante toda la pelea, apenas por encima de la marca lograda por Joshua y Paul, según la información difundida por la promotora y la plataforma.

El evento en Miami también marcó un récord de taquilla para el Kaseya Center y se destacó como tendencia número uno a nivel mundial en la red social X, de acuerdo con el comunicado publicado por MVP. Además, se estimó que cerca de 600.000 personas siguieron la transmisión en bares, restaurantes y otros espacios comerciales en Estados Unidos, ampliando el alcance del espectáculo más allá del streaming doméstico.

Durante la función principal, Joshua (29 victorias, 4 derrotas, 26 nocauts) impuso su experiencia y pegada ante Paul (12 victorias, 2 derrotas, 7 nocauts) en un combate pactado a ocho asaltos. Paul logró neutralizar la ofensiva de Joshua en los primeros cuatro rounds, desplazándose por el ring, pero comenzó a mostrar signos de agotamiento en el quinto asalto, momento en el que fue derribado dos veces. El desenlace llegó en el sexto, cuando Joshua logró una caída adicional antes de arrinconar a Paul y conectar un derechazo que puso fin al combate y provocó la fractura de mandíbula del estadounidense.

La cartelera también incluyó un repunte en la audiencia del boxeo femenil: el combate coestelar entre Alycia Baumgardner y Leila Beaudoin alcanzó un AMA de 15 millones de espectadores, según los datos aportados por MVP. La victoria de Baumgardner, campeona unificada de las 130 libras, se resolvió por decisión unánime.

MVP y Netflix remarcaron que la función del 19 de diciembre representó el tercer proyecto en vivo conjunto, en una estrategia que busca consolidar a la plataforma como un actor relevante en la transmisión de deportes de combate. El alcance global y la respuesta en redes sociales confirman la apuesta por este tipo de espectáculos en directo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJake PaulAnthony JoshuaMike TysonBoxeoCanelo Álvarez

Últimas Noticias

La estrella de la NBA que se alejó del básquet para dedicarse a la pesca profesional: “Es mi felicidad”

El australiano Ben Simmons, número uno del Draft en 2016, compró parte de un equipo que compite en la liga de pesca deportiva más importante de Estados Unidos

La estrella de la NBA

El mensaje de Aníbal Moreno tras convertirse en refuerzo de River Plate

El volante llegó proveniente de Palmeiras para brindarle soluciones a Marcelo Gallardo en la zona media del campo

El mensaje de Aníbal Moreno

Lucas Blondel afirmó “no sentirse útil” en Boca Juniors y se refirió al impacto mediático de su relación con Morena Beltrán

El lateral, que no vio acción a partir del ciclo de Miguel Russo y Claudio Úbeda, habló de su presente. El compañero que lo deslumbró y el rol de Paredes

Lucas Blondel afirmó “no sentirse

Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

Lindsey Vonn, ganadora de tres medallas olímpicas, regresó a las pistas con el deseo de agigantar su historia en el esquí

Debieron reconstruirle la rodilla tras

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

El youtuber estadounidense habló en el podcast de su hermano y bromeó sobre su lesión

Dolor, dificultad para hablar y
DEPORTES
La estrella de la NBA

La estrella de la NBA que se alejó del básquet para dedicarse a la pesca profesional: “Es mi felicidad”

El mensaje de Aníbal Moreno tras convertirse en refuerzo de River Plate

Lucas Blondel afirmó “no sentirse útil” en Boca Juniors y se refirió al impacto mediático de su relación con Morena Beltrán

Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

TELESHOW
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis preparan una Navidad muy especial con sus hijas: “Gracias Dios por dejarnos unidos”

Pablo Rago sorprendió con la entrega de sus propios Martín Fierro: quiénes fueron los elegidos

Yanina Latorre lloró con la carta que leyó su mamá en la despedida de LAM: “Hago todo para verte feliz”

Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Francia

El primer ministro de Francia insistió en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

El papa León XIV celebrará su primera Navidad recuperando la tradicional misa en San Pedro después de 30 años

La policía australiana arrestó a un hombre que apoyó el atentado de Bondi Beach y sospechan que preparaba otro similar

La Central Obrera Boliviana se reunirá para definir acciones tras una jornada de enfrentamientos en La Paz

De ‘Atrapado sin salida’ a ‘Tiburón’: las grandes películas del año en que Estados Unidos tuvo un ataque de nervios