La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

El KO de Anthony Joshua ante Jake Paul

Jake Paul reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula tras su combate contra Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami, donde el ex campeón mundial de los pesos pesados lo derrotó por nocaut técnico en el sexto asalto. El boxeador e influencer estadounidense confirmó que fue sometido a una cirugía exitosa y compartió detalles de su recuperación, agradeciendo al equipo médico y mostrando la radiografía que evidencia la magnitud de la lesión.

A través de sus redes sociales, Paul informó a sus seguidores sobre el proceso postoperatorio. Explicó que experimenta dolor y rigidez, y que deberá consumir solo líquidos durante siete días. En su mensaje, expresó gratitud hacia el personal del Hospital Universitario de Miami por la atención recibida. Junto a la imagen de la radiografía, Paul lanzó un mensaje desafiante al pedir un combate contra Canelo Álvarez en un plazo de 10 días, lo que generó reacciones entre aficionados y especialistas del boxeo.

La lesión se produjo en el sexto asalto, cuando Joshua, tras arrinconar a Paul y conectar un golpe al cuerpo, aprovechó un derechazo directo al rostro del joven de 28 años para quedarse con el combate. El impacto dejó a Paul en la lona, sin posibilidad de reincorporarse antes del final del conteo del árbitro. Durante la pelea, Paul recurrió a movimientos evasivos y caídas, especialmente a partir del cuarto asalto, en un intento por resistir la presión física del británico. El árbitro Chris Young intervino en el quinto round con dos conteos de protección, aunque ninguno fue consecuencia de un golpe contundente.

Tras la derrota, Paul ofreció declaraciones en las que reconoció la gravedad de la lesión y el desafío que representó enfrentar a Joshua. “Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días”, escribió en sus redes. Antes, una vez que se terminó la pelea contra el británico, el youtuber fue sincero y remarcó que había sufrido una lesión en su mandíbula. “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca”.

El momento del impacto de Joshua a Paul que le provocó la doble fractura de mandíbula (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

Pese a la derrota contra una de las figuras del boxeo británico de los últimos tiempos, el estadounidense manifestó su deseo de regresar a la competencia y buscar un título mundial. “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí”, afirmó Paul.

El combate atrajo la atención internacional por el contraste entre ambos protagonistas. Joshua, con una trayectoria de 29 victorias (25 por nocaut) y múltiples títulos mundiales, se midió ante el nacido en Cleveland, Ohio, quien apenas suma trece peleas profesionales y una sola derrota previa. La pelea se pactó bajo reglas especiales, limitando el peso de Joshua a 245 libras (111 kilos), aunque la categoría de los pesos pesados no establece un máximo. El británico marcó 243,4 libras (110,4 kg) y Paul, 216,6 libras (98,2 kg), lo que evidenció la diferencia física entre ambos.

La velada, seguida tanto por fanáticos del boxeo tradicional como por seguidores del espectáculo digital, reavivó el debate sobre los riesgos y la legitimidad de los combates entre figuras mediáticas y boxeadores profesionales. La imagen de la doble fractura de Paul puso en primer plano el peligro real que implica cruzar la frontera entre el entretenimiento y el deporte de alto rendimiento. A pesar del golpe recibido y la gravedad de la lesión, Paul dejó claro que su ambición en el boxeo permanece intacta y que su objetivo sigue siendo alcanzar la cima de la disciplina.

Jake Paul tras su fractura de mandíbula en la pelea con Anthony Joshua