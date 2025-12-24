River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

River Plate, uno de los primeros en regresar a los entrenamientos (@RiverPlate)

La directiva de River Plate, con el aval de Marcelo Gallardo, que bajo esta nueva condición asumió el rol de CEO del fútbol, tomó la decisión de impulsar una refundación del plantel profesional tras el cierre de un 2025 sin títulos ni grandes actuaciones. La ausencia de logros deportivos y la falta de clasificación a la Copa Libertadores forzaron un viraje en la política de contrataciones y la estructura interna del equipo. Pese a que recién comenzó la pretemporada, dentro del Millonario ya se registran movimientos significativos tanto en las incorporaciones como en las salidas.

El propio Gallardo encabezó el proceso de evaluación junto a su cuerpo técnico, y la prioridad se centró en recomponer el mediocampo y generar espacio para la llegada de nuevos talentos. La salida de referentes históricos y la llegada de refuerzos clave marcan el inicio de un ciclo distinto, con la mira puesta en recuperar la competitividad local e internacional.

Las altas: Fausto Vera y Aníbal Moreno, el nuevo tándem del mediocampo

Fausto Vera, el primer refuerzo de River Plate para el 2026

La primera incorporación confirmada por el club fue Fausto Vera, mediocampista central de 25 años, quien llegó a préstamo desde Atlético Mineiro. River anunció oficialmente que Vera firmó su vínculo por un año, con opción de compra, y el acuerdo incluyó un cargo de 500.000 dólares y una cláusula de adquisición definitiva de 4 millones de dólares.

El volante, que tuvo pasos previos por Argentinos Juniors, Corinthians y recientemente por el conjunto de Belo Horizonte, buscará recuperar su mejor nivel tras una temporada con altibajos y poca continuidad en Brasil desde el desembarco de Jorge Sampaoli al Galo. En el último año, disputó 32 partidos y sumó 1.728 minutos en cancha, aunque solo marcó un gol y perdió la titularidad en la parte final del Brasileirao. Con experiencia internacional en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Vera arriba como reemplazo natural de Enzo Pérez.

Aníbal Moreno y Stefano Di Carlo en el momento de la firma de su contrato (@RiverPlate)

A este refuerzo se sumó Aníbal Moreno, volante de 26 años proveniente del Palmeiras. La operación, que se cerró por una cifra cercana a los 7 millones de dólares, implicó la compra total del pase y un contrato firmado hasta diciembre de 2029. El ex jugador de Newell’s y Racing fue citado recientemente a la selección argentina por Lionel Scaloni y arriba tras una temporada con 55 partidos y dos asistencias en el fútbol brasileño.

El club priorizó su llegada tras las salidas de referentes en la zona media. La dirigencia identificó la necesidad de fortalecer ese sector y avanzar en la reconstrucción del plantel con futbolistas en plenitud y proyección internacional.

River también acelera gestiones por otros refuerzos. En Núñez buscan competencia para la zaga central y realizaron una oferta para quedarse con la mitad de Jhohan Romaña, figura de San Lorenzo. En los laterales, se realizaron sondeos por Facundo Mura (tendría todo muy avanzado con el Inter Miami tras su salida de Racing) y Elías Baez, del Ciclón. También se acelera para intentar cerrar a Santino Andino, figura de Godoy Cruz, conjunto que acaba de descender a la B Nacional. Por su parte, lo de Gianluca Prestianni sigue complicado, aunque pareciera mantenerse una luz de esperanza por la presión que ejerce el jugador en Benfica.

Los que vuelven tendrán pocas posibilidades

Ezequiel Centurión podría regresar a River Plate en caso que Jeremías Ledesma se marche en búsqueda de continuidad

En paralelo a las llegadas, un grupo de 12 futbolistas debe regresar al club tras finalizar sus préstamos en distintos equipos del país y el exterior. La mayoría de estos jugadores no seguirá en el plantel principal y sus situaciones serán evaluadas individualmente para definir si vuelven a salir cedidos, quedan en libertad de acción o se buscan transferencias definitivas.

Entre los que retornan se encuentran Ezequiel Centurión, arquero que fue titular en Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina, Daniel Zabala, defensor que estuvo en Huracán, Gonzalo Trindade en Central Córdoba, y Elián Giménez, mediocentro que sumó minutos en Sarmiento de Junín. También regresan Tomás Galván (Vélez), Tomás Castro Ponce (Almagro), Tobías Leiva (Aldosivi), Franco Alfonso (Central Córdoba), Tiago Serrago (Aldosivi), Tomás Nasif (Banfield), Alexis González (Audax Italiano, Chile) y Oswaldo Valencia (Cúcuta Deportivo, Colombia).

El que podría quedarse en el plantel millonario es Centurión, si es que finalmente Jeremías Ledesma decide marcharse en búsqueda de continuidad. Por otra parte, Héctor David Martínez rompió de manera anticipada su contrato con Olimpia de Paraguay y tendría todo encaminado para firmar nuevamente con Defensa y Justicia.

Las bajas: despedida de históricos y recambio profundo

Enzo Pérez, una de las salidas de peso de River Plate (REUTERS/Mike Blake)

La charla de Marcelo Gallardo con el plantel al cierre de la temporada anunció la inminente salida de varios futbolistas emblemáticos. La decisión afectó a nombres centrales del ciclo reciente: Enzo Pérez, Ignacio Fernández (acordó su vuelta a Gimnasia), Gonzalo Pity Martínez y Milton Casco. Todos ellos finalizan contrato el 31 de diciembre y se optó por no prolongar sus vínculos.

El club también confirmó la salida de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano que tras coquetear con Boca Juniors seguiría su carrera en Cruz Azul de México, y Federico Gattoni, defensor que volverá al Sevilla tras una campaña irregular. La dirigencia busca aliviar la masa salarial y abrir espacio a nuevas incorporaciones y al crecimiento de jóvenes de las inferiores.

Nacho Fernández acordó su vuelta a Gimnasia

Otros futbolistas como Paulo Díaz y Sebastián Boselli también podrían emigrar ante la falta de minutos y la llegada de nuevos refuerzos defensivos. El futuro de Fabricio Bustos, lateral derecho, quedó condicionado. Tras la vuelta de Gonzalo Montiel perdió mucho terreno y su entorno no descarta una transferencia si aparece una oferta favorable.

Además de los movimientos de jugadores, vale destacar que River implementará una nueva política contractual para los fichajes, limitando la parte fija de los salarios al 60% del total y vinculando el 40% restante a objetivos deportivos, con una reducción de comisiones a representantes. El club planea así regular el gasto y ajustar los contratos al rendimiento de los futbolistas.