Deportes

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

Tras un magro 2025, Marcelo Gallardo deberá definir el futuro de varios de los jugadores que estaban cedidos a otros clubes

Marcelo Gallardo definirá el futuro
Marcelo Gallardo definirá el futuro de los 12 futbolistas que deben regresar a River Plate (AP Photo/Andre Penner)

River Plate atraviesa un cierre de 2025 marcado por la frustración tras una temporada muy por debajo de las expectativas. Los malos resultados aceleraron la decisión de avanzar con una profunda renovación del plantel profesional. El ciclo parece ingresar en una etapa en la que se priorizarán cambios estructurales, tanto en la conformación del grupo principal, la forma de contratación y para las incorporaciones que se gestionarán durante el próximo mercado de pases.

Varios futbolistas con bajo rendimiento o que no lograron consolidarse dejarán el club, mientras que la dirigencia analiza refuerzos en puestos clave para revitalizar el equipo y devolverle competitividad en el ámbito local e internacional.

En paralelo a estas salidas y negociaciones, hay un grupo de 12 jugadores que deberán presentarse nuevamente en el club luego de haber estado a préstamo en distintas instituciones, tanto del fútbol argentino como del exterior. Cada caso será evaluado por el cuerpo técnico para definir si algunos permanecerán en el plantel, serán cedidos otra vez o quedarán en libertad de acción.

TODOS LOS FUTBOLISTAS QUE DEBEN VOLVER A RIVER PLATE:

Ezequiel Centurión fue titular en
Ezequiel Centurión fue titular en Independiente Rivadavia de Mendoza (Fotobaires)

Ezequiel Centurión: el arquero renovó su contrato con River hasta diciembre de 2026 antes de salir a préstamo a Independiente Rivadavia, donde se convirtió en titular. Deberá regresar al club para definir su próximo destino, aunque todo hace indicar que emigrará nuevamente, al quedar por detrás de Franco Armani y Jeremías Ledesma. En la Lepra jugó 35 partidos, en los que recibió 38 tantos y mantuvo la valla invicta en 12 encuentros. Se consagró campeón de la Copa Argentina.

Daniel Zabala no pudo tener
Daniel Zabala no pudo tener continuidad en Huracán (@dani.zabala03)

Daniel Zabala: el defensor de 22 años, que termina su cesión en Huracán es otro de los que debe retornar. En su préstamo se incluyó una opción de compra de 1,2 millones de dólares por la mitad de su ficha, algo que el Globo no ejecutará ya que no logró consolidarse debido a lesiones. Solamente llegó a disputar dos juegos.

Gonzalo Trindade no logró asentarse
Gonzalo Trindade no logró asentarse en Central Córdoba (@gonza.trindade)

Gonzalo Trindade: el lateral izquierdo de 21 años se incorporó a Central Córdoba en agosto pasado, a préstamo por 18 meses. Contó con menos minutos de los que se esperaban y en diciembre regresará a River, donde tiene vínculo hasta 2027, aunque con pocas posibilidades de permanecer. Disputó 12 partidos con el Ferroviario.

Elián Giménez pudo mostrarse en
Elián Giménez pudo mostrarse en Sarmiento de Junín y tener continuidad

Elián Giménez: el mediocentro de 21 años mostró buen rendimiento en Sarmiento, aunque alternó titularidades y suplencias desde el arribo de Facundo Sava al banco. Sus actuaciones en Reserva lo sostienen bien considerado en River, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026. Sarmiento tiene una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 50% de su pase. Con el conjunto de Junín participó de 24 compromisos, en los que aportó 2 goles.

Tomás Galván tuvo minutos durante
Tomás Galván tuvo minutos durante su paso en Vélez (AP Foto/Matilde Campodonico)

Tomás Galván: atraviesa un buen momento en Vélez, donde Guillermo Barros Schelotto busca retenerlo. La opción de compra es de 1.6 millones de dólares por el 100% de su pase. El volante tiene 25 años y en el Fortín aportó cuatro tantos y una asistencia en 27 partidos.

Tomás Castro Ponce viene de
Tomás Castro Ponce viene de disputar la B Nacional en Almagro (@clubalmagro1911)

Tomás Castro Ponce: el volante de 24 años finalizará su préstamo en Almagro en diciembre. Desde su arribo a comienzos de temporada, se volvió una pieza relevante. Al retornar a River quedará en libertad, ya que su contrato también concluye en diciembre y no se renovará. En el Tricolor jugó 30 encuentros, con 2 asistencias.

Tobías Leiva tuvo continuidad en
Tobías Leiva tuvo continuidad en Aldosivi (@aldosivi_oficial)

Tobías Leiva: el mediocampista de 21 años tuvo mucha participación con Aldosivi en el Apertura, pero una lesión redujo su presencia en el Clausura, donde solo jugó cinco partidos. Su cesión no incluyó cargo ni opción de compra, por lo que volverá al Millonario, con contrato vigente hasta diciembre de 2026. Jugó 23 partidos, con dos tantos y una asistencia.

Franco Alfonso con la camiseta
Franco Alfonso con la camiseta de Central Córdoba (@franco.alfonsoo)

Franco Alfonso: el extremo de 23 años estuvo a préstamo primero en Huracán y luego en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde no tuvo la continuidad esperada. Su vínculo con River se extiende hasta diciembre de 2026, pero la idea es buscarle un nuevo club en el corto plazo. Participó en 14 juegos en el Ferroviario.

Tiago Serrago tuvo una buena
Tiago Serrago tuvo una buena temporada en Aldosivi (@aldosivi_oficial)

Tiago Serrago: el mediapunta de 21 años se destaca como una de las figuras más relevantes de Aldosivi en la pelea por mantenerse en Primera. En River tiene contrato hasta diciembre de 2026. Con el Tiburón jugó 27 partidos, con dos goles y una asistencia.

Tomás Nasif tuvo un buen
Tomás Nasif tuvo un buen inicio en Banfield (Fotobaires)

Tomás Nasif: el delantero de 21 años prácticamente no pudo disputar partidos del Torneo Clausura en Banfield debido a una lesión de tobillo que requirió intervención quirúrgica. En diciembre retornará a River y evaluará los pasos a seguir. Con la camiseta del Taladro marcó 3 goles en 9 cotejos.

Alexis González tuvo un paso
Alexis González tuvo un paso por el fútbol chileno (Audax Italiano oficial)

Alexis González: el delantero de 20 años nacido en Posadas juega a préstamo en Audax Italiano de Chile, donde suma 3 goles y una asistencia en 17 encuentros.

El futuro de Oswaldo Valencia
El futuro de Oswaldo Valencia estaría lejos de River (@oswaldovalencia)

Oswaldo Valencia: el atacante colombiano de 22 años milita en Cúcuta Deportivo de la Segunda División de Colombia, equipo al que llegó a mediados de 2023. Debía volver al Millonario a mitad de este año, pero se acordó extender su estadía hasta diciembre. No marcó goles en 15 partidos.

Enzo Díaz seguiría en San
Enzo Díaz seguiría en San Pablo

Un caso distinto es el de Enzo Díaz, quien recaló a préstamo en Sao Paulo. El lateral izquierdo es una pieza importante dentro del conjunto paulista (disputó 52 partidos, con 1 gol y 7 asistencias), y es prácticamente un hecho que el conjunto brasileño ejecutará la cláusula de compra por el ex Talleres de Córdoba. Se quedarán con la ficha a cambio de 2 millones de dólares.

