La explosiva relación entre una promesa del fútbol americano y una estrella del cine erótico que encendió el debate

El mariscal de campo de los Miami Hurricanes estaría saliendo con Abella Danger, referente del entretenimiento para adultos

Carson Beck, mariscal de campo
Carson Beck, mariscal de campo de Miami Hurricanes, estaría saliendo con una estrella del cine erótico (Instagram)

El reciente partido de los Miami Hurricanes en los Playoffs del torneo universitario de fútbol americano no solo destacó un cierre dramático en el marcador, sino que reavivó el interés mediático en la vida personal de Carson Beck, el mariscal de campo del equipo de la Florida, tras la difusión de un video viral en las tribunas del estadio, donde se encontraba presente una estrella del cine erótico conocida como Abella Danger.

La aparición de la actriz de entretenimiento para adultos, quien compartió las imágenes en su cuenta personal de Instagram, disparó todo tipo de rumores que la vincularon sentimentalmente con el jugador, que fue una de las figuras de la victoria de Miami ante Texas A&M. El dato que alimentó estas cuestiones es que Beck se había separado hace unas semanas de la basquetbolista universitaria Hanna Cavinder.

El origen de las suspicacias no fue solo la transmisión en la que se vio a Abella Danger alentando sin parar con los colores de los Hurricanes, sino también la publicación de Shane Tuttle, un podcaster de la NCAA, cuyo mensaje en redes se viralizó rápidamente. “El mariscal de campo de Miami Carson Beck y la actriz Abella Danger están saliendo, según los reportes”, escribió. Ninguno de los implicados confirmó la información: Beck optó por el silencio y Danger tampoco hizo alusión directa a ninguna relación, lo que no impidió el crecimiento de las especulaciones, dada la reciente exposición de la vida privada del deportista.

El jugador Carson Beck y
El jugador Carson Beck y la embajadora porno Abella Danger enfrentan rumores de romance (Instagram)

La referente del cine porno, que según afirmó se encuentra alejada de la industria Triple X desde 2020 para brindarse a tiempo completo a sus estudios en la Universidad de Miami, hizo un breve descargo en sus redes: "Por si se preguntan por qué estoy en el partido de los Canes, mi biografía en Instagram es bastante informativa“. Danger se define ahí como una ”chica nacida y criada en Miami“.

Luego del triunfo que aseguró el pase a semifinales para los Hurricanes, la embajadora del sitio Brazzers celebró la victoria con un posteo en redes en la que se la observa en las gradas. Además, hizo alusión al desenlace del partido cuando Beck conectó un pase de touchdown de once yardas con Malachi Toney cerca del final, rompiendo la igualdad con Texas para dar golpe definitivo. "El hecho de que en mi vida haya podido presenciar a Miami ganándole a A&M en su propio estadio, con 98.000 de sus aficionados y solo unos 2.000 y pico de Miami, es algo que jamás olvidaré", escribió resaltando la hazaña de ganar en rodeo ajeno.

Abella Danger dice haberse retirado
Abella Danger dice haberse retirado de la industria porno en 2020, pero es embajadora de uno de los sitios pornográficos más populares

En su historia, la modelo que cuenta con más de 9.5 millones de seguidores reconoció que el dramático final del juego la hizo llorar: “Chicos, nunca imaginé que un touchdown pudiera hacerme llorar tanto. Bueno, ya terminé de hablar del juego, pero honestamente, nunca en mi vida he presenciado algo así”.

Pese a la circulación persistente del rumor que generó repercusiones en los Estados Unidos, aún no hay indicios públicos, en redes sociales, o en fotografías e interacciones que apunten a una relación sentimental entre Beck y Danger. Desde su ruptura con Cavinder, la actividad en los perfiles del futbolista americano se ha mantenido enfocada exclusivamente en su deporte, rutinas de entrenamiento y actualizaciones de equipo, sin referencias a vínculos personales fuera del ámbito deportivo.

