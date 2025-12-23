Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El gesto de un plantel con el único fan que fue a verlos

El Estadio de Sao Miguel, en Ponta Delgada, dejó una escena que superó cualquier resultado deportivo. Un solitario aficionado del FC Arouca, tras recorrer miles de kilómetros desde el continente, fue ovacionado y abrazado por jugadores y cuerpo técnico, quienes reconocieron su fidelidad inquebrantable. El empate sin goles ante el CD Santa Clara quedó en segundo plano frente a la imagen de un seguidor convertido en símbolo de lealtad.

El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Primeira Liga de Portugal, enfrentó a los Azoreanos y al conjunto de Arouca. Mientras los locales contaron con el habitual respaldo en las tribunas, solo una bufanda amarilla y azul sobresalió en el sector visitante. Ese único hincha desafió la distancia y la crítica posición de su equipo, que ocupa la decimosexta posición de la tabla con 13 puntos, una situación que lo mantiene cerca de la zona de descenso.

La travesía hasta el archipiélago de las Azores representa para el FC Arouca el viaje más extenso y desafiante de la temporada. La logística y los recursos que exige cruzar el Atlántico no impidieron que este aficionado estuviera presente, en una muestra de apoyo que no pasó inadvertida.

El partido concluyó en empate, pero el desenlace real se produjo tras el pitido final. Los jugadores y el cuerpo técnico, en un gesto poco habitual, se dirigieron directamente hacia la grada visitante. Uno a uno, los futbolistas subieron para abrazar al hincha que no dejó de aplaudirlos durante los 90 minutos. No hubo reproches por el resultado ni por la falta de goles. El plantel optó por agradecer el respaldo, protagonizando una escena que rápidamente se viralizó.

La Liga de Portugal compartió el video en sus redes oficiales y acompañó las imágenes con el mensaje: “El entrenador y los jugadores del Arouca se dirigieron a un aficionado al final para agradecerle por todo el apoyo. Siempre será más que un juego”.

El impacto emocional en el vestuario del Arouca fue inmediato. Aunque el punto obtenido sirve poco en la clasificación, la reacción del equipo dejó en claro que el cariño y la presencia de sus seguidores influyen en el ánimo colectivo. En la actualidad, el equipo se encuentra en plena lucha por evitar el descenso en una liga donde el FC Porto lidera con 43 puntos, seguido por el Sporting y el Benfica, ambos con 35.

La cuenta oficial del FC Arouca se sumó a la ola de reconocimientos y difundió una fotografía del plantel junto al seguidor, ambos sosteniendo una bandera del club. El mensaje elegido fue: “En familia, siempre”. Las reacciones no tardaron en replicarse en redes sociales.

Decenas de usuarios compartieron sus impresiones, destacando la singularidad del momento. Entre los comentarios se leyeron frases como: “Hermoso, qué gran momento”, “Gestos como estos valen su peso en oro”, “Este momento quedará grabado en mi memoria para siempre, joven aficionado del Arouca. Si yo fuera presidente del Arouca, el próximo partido sería gratis, y entrar al campo con el equipo sería aún más emocionante” y “El amor por tu club local es inexplicable, ¡se siente! ¡Muchas felicidades a este aficionado del Arouca que, incluso solo, fue a animar a su equipo favorito! ¡Que todos sigan su ejemplo, porque el fútbol no se trata solo de los tres grandes equipos”.