El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

El arquero argentino realizó un singular festejo tras la victoria de su equipo contra Manchester United

La jornada del fin de semana en Villa Park dejó una de las postales más llamativas de la temporada tras la victoria de Aston Villa frente a Manchester United. El club difundió un video que permitió conocer el detrás de escena del festejo de Emiliano Dibu Martínez, quien celebró con un gorro de Papá Noel con el escudo del equipo, generando una conexión especial con la afición.

En las imágenes difundidas por Aston Villas e observa a Martínez acercándose a la tribuna, donde se encontraba un joven aficionado con un gorro de Papá Noel en los colores y con el escudo del club. El arquero, tras quitarse la camiseta y entregársela al niño, le pidió a cambio el gorro navideño. El pequeño accedió de inmediato y el arquero se lo colocó ante el aplauso de los hinchas. Luego, el Dibu realizó un baile breve frente a la hinchada, generando una ovación en todo el estadio, y finalmente devolvió el gorro al niño, cerrando el episodio con un gesto de cercanía.

El Dibu Martínez celebró con un gorro de Papá Noel tras el triunfo contra Manchester United (@AVFCOfficial)

El festejo navideño llegó en el contexto de un partido de alta exigencia para Aston Villa. El equipo de Birmingham logró imponerse por 2-1 ante Manchester United en un encuentro que exigió la mejor versión de Martínez. El arquero argentino protagonizó cuatro atajadas decisivas y, durante el primer tiempo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un choque con el defensor Matty Cash. El cuerpo médico ingresó de inmediato, pero Martínez logró continuar y terminó convirtiéndose en una de las figuras de la tarde.

La actuación del equipo local estuvo acompañada por los goles de Morgan Rogers, quien abrió el marcador y amplió la diferencia en la segunda mitad. Matheus Cunha descontó para el visitante, pero la seguridad de Martínez bajo los tres palos impidió el empate. El resultado permitió a Aston Villa mantener su posición en la parte alta de la tabla, consolidando su candidatura en la lucha por los primeros puestos de la Premier League.

El club compartió el video del festejo en sus redes sociales oficiales, donde la secuencia se viralizó entre los seguidores. El intercambio entre el arquero y el joven hincha fue reconocido por su espontaneidad y por la cercanía que mostró Martínez con la afición. “Feliz Navidad”, escribió el club en sus redes sociales junto a un emoji de un árbol navideño.

El episodio refleja el vínculo que el arquero argentino supo construir con el público desde su llegada al club. La camiseta entregada y el breve baile con el gorro de Papá Noel pasaron a formar parte del repertorio de celebraciones que caracterizan a Martínez en cada triunfo.

En lo deportivo, la victoria ante Manchester United permitió a Aston Villa alcanzar los 36 puntos y mantenerse entre los primeros tres puestos del campeonato, detrás de Arsenal (39) y Manchester City (37). El próximo compromiso del equipo será ante Chelsea (4°, con 29 unidades) en condición de visitante.

Los Villanos, además, son protagonistas en la Europa League, al ser uno de los líderes junto a Lyon y Midtjylland, producto de 15 puntos en seis presentaciones. Además, el 10 de enero buscarán avanzar en la FA Cup cuando enfrente al Tottenham.

Los Diablos Rojos, por su parte, figuran en la séptima posición de la Premier League, con 26 unidades, lo que lo ubica por fuera de los puestos de clasificación a competencias internacionales. Además, el 11 de enero chocará ante el Brighton por la FA Cup.

