Las cuatro atajadas clave del Dibu Martínez en la victoria de Aston Villa ante Manchester United: el fuerte golpe que sufrió

Aston Villa avanza a paso firme en la Premier League y se impuso por 2-1 sobre el Manchester United para mantenerse en la pelea por la cima, en el marco de la 17ª fecha del certamen inglés. Los Villanos contaron con la soberbia actuación de Emiliano Martínez, quien se destacó con múltiples atajadas. Además, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, aunque pudo seguir disputando el duelo en el Villa Park. Del otro lado, el argentino Lisandro Martínez ingresó en el segundo tiempo, al igual que Emiliano Buendía en el cuadro local.

La primera intervención del Dibu Martínez en el encuentro llegó a los 21 minutos, después de un lapso en el que el desarrollo del juego era notablemente parejo. Tras un pase filtrado de Bruno Fernandes y una floja respuesta de la defensa del Aston Villa, Benjamin Šeško quedó solo dentro del área para definir. Sin embargo, el arquero argentino reaccionó rápidamente para achicar el arco y le tapó el mano a mano con las piernas.

*El enorme mano a mano que atajó el Dibu Martínez con el marcador 0-0

Una jugada más tarde, la preocupación se centró en el arquero de la selección argentina después de recibir un fuerte golpe en la cabeza. Después de otro pase filtrado de Bruno Fernandes para Šeško, el defensor Matty Cash, que venía emparejado en la marca del atacante, le pegó un rodillazo sin intención en la sien al Dibu.

Los médicos del Aston Villa ingresaron inmediatamente al campo de juego para atender al marplatense. Después de varios minutos, el arquero se repuso con normalidad. No obstante, el personal del cuadro local actuó con cautela y le pidió al árbitro que le diera tiempo al guardameta para que se recupere totalmente, más allá de que el Dibu aseguró en reiteradas oportunidades que estaba en óptimas condiciones.

*El fuerte golpe en la cabeza que recibió el Dibu Martínez

Martínez volvió a responder de forma destacada a los 33 minutos del primer tiempo: Matheus Cunha sacó un potente disparo de media distancia que obligó la a intervención del arquero albiceleste. Aston Villa abrió el marcador antes del cierre de la primera parte con un golazo de Morgan Rogers. El volante británico realizó una gran jugada individual en la que gambeteó desde la banda izquierda y, desde la punta del área grande, sacó un preciso tiro que ingresó en el ángulo del arco de Senne Lammens.

No obstante, la ventaja en el resultado duró apenas unos minutos. Matty Cash perdió la pelota en una salida desde el fondo de los Villanos ante la presión de Patrick Dorgu y el brasileño Matheus Cunha quedó solo dentro del área. El delantero definió de manera perfecta ante la salida del Dibu Martínez para estampar el 1-1.

Lisandro Martínez ingresó para el inicio del complemento en lugar de Bruno Fernandes, quien estaba con molestias físicas. El entrenador Ruben Amorim ubicó al argentino en el doble cinco del Manchester United junto al uruguayo Manuel Ugarte. Cabe resaltar que es la primera vez desde su larga lesión (ligamentos cruzados) que suma una gran cantidad de minutos, algo que supone una buena noticia para Lionel Scaloni.

*El disparo de media distancia que Martínez le atajó a Cunha

Aston Villa volvió a ponerse adelante en el marcador a los 55 minutos de la mano de Morgan Rogers. Con una definición similar a la de su primer gol, aunque en esta oportunidad desde adentro del área, el británico de 23 años estampó el 2-1 para desatar la locura en el Villa Park. Manchester United reaccionó inmediatamente, pero se encontró con el Dibu Martínez: Diogo Dalot sacó un fuerte zurdazo que exigió al argentino, quien respondió con una tapada rasante.

Desde entonces, Aston Villa manejó el transcurso del juego con el resultado a favor. Más allá de una importante ocasión de peligro por un cabezazo de Matheus Cunha a los 66 minutos, el Manchester United no logró poner en problemas a la defensa local. Incluso, las chances más importantes se le adjudicaron al equipo de Unai Emery, que contó con el ingreso del argentino Emiliano Buendía a los 84.

Dibu Martínez siguió con una gran seguridad en el arco del Villa, ya que cortó con solvencia todos los centros que tiraron los jugadores de los Red Devils. Además, cerca del cierre, volvió a atajarle un disparo desde afuera del área al brasileño Cunha y al juvenil Shea Lacey.

La victoria le permitió al Aston Villa mantenerse en la pelea por la cima de la Premier League. El elenco de Unai Emery se asentó en la tercera ubicación con 36 unidades, únicamente superado por el Arsenal (39) y el Manchester City (37). La tabla de posiciones tiene un quiebre en la cuarta posición, ya que en el cuarto puesto está el Chelsea, con 29. Por su parte, Manchester United quedó estancado en la séptima plaza con 26 puntos, al igual que el Crystal Palace.

La agenda del Aston Villa y el Dibu Martínez, después de Navidad, seguirá con un importante choque contra el Chelsea en Stamford Bridge: jugarán el sábado 27 de diciembre desde las 14:30 (hora argentina). Por su parte, el Manchester United también tendrá un duro enfrentamiento, ya que recibirá en Old Trafford el viernes 26 a partir de las 17:00 al Newcastle.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE