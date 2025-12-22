La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y el técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

María Sol Messi y Julián Arellano durante un viaje

En el corazón de Rosario, la familia de Lionel Messi se prepara para celebrar el casamiento de María Sol, hermana del crack de la Selección, con Julián Tuli Arellano. La ceremonia, prevista para el 3 de enero, reunirá a los afectos más cercanos en una jornada reservada, donde la intimidad será protagonista y el brillo se medirá por la emoción compartida.

María Sol Messi, hermana menor del capitán argentino, y Julián Arellano, nacido en el barrio La Bajada, sellarán así una historia que nació entre calles conocidas y sueños de juventud. Ambos comparten en redes sociales mensajes de afecto y fotografías en las que el vínculo se muestra natural y genuino. Entre esas imágenes, Arellano, integrante del cuerpo técnico del equipo Sub 19 del Inter Miami, dejó escrito: “Juntos siempre es mejor”.

El inicio del año encuentra a la familia Messi reunida, transitando un tiempo donde las celebraciones tradicionales se entrelazan con este acontecimiento especial. La llegada del astro de la Selección desde la India servirá de puente para que el futbolista y sus seres queridos compartan las fiestas y la boda en el ámbito familiar del barrio privado Kentucky en Funes, lejos de toda exposición pública y con resguardo de la privacidad.

Él es entrenador de la sub 19 del Inter Miami

El casamiento, lejos del despliegue mediático que supo tener el de Leo y Antonela Roccuzzo, marcará un hito único para el entorno de Rosario, según indicó Rosario 3, y será una celebración guiada por la cercanía y el afecto. El capitán de la selección argentina, de vacaciones en el país, se reincorporará a los trabajos en su club el día 7, por lo que será parte de los festejos.

Por su parte, cada gesto y cada palabra compartida entre la pareja generan buen recibimiento en redes sociales, donde la calidez de quienes los rodean es evidente.

Tuli Arellano desempeña un rol destacado en el Inter Miami, donde forma parte del cuerpo técnico de la categoría Sub 19. El equipo que dirige logró conquistar el título de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL) a mediados de 2023 y repitió un rendimiento sobresaliente en la temporada 2024.

Nacido en la zona sur de Rosario, en el barrio La Bajada —el mismo de la familia Messi—, Arellano desarrolló desde pequeño una fuerte relación con la pelota. Más adelante, fue parte del equipo de fútbol 5 “La Bajada”, que se consagró en la Liga Paradise de Funes, antes de iniciar su etapa como entrenador en el club estadounidense.

Su llegada al Inter Miami se dio en 2023, integrándose al staff técnico de la Sub 19, que dirigía el venezolano Aday González y donde también colaboraba el argentino Javier Morales. Actualmente, el entrenador principal del equipo es Giuseppe DePalo. En su perfil de Linkedin, Arellano se presenta como “Coach en Inter Miami”, además de “Inversor en Criptos, NFT y Oro Digital” y “Fundador del unicornio Special Fan”.

Ella mantiene un bajo perfil en las redes sociales

A diferencia de sus hermanos, María Sol Messi ha optado por una vida alejada de la exposición mediática, enfocándose en su carrera como diseñadora y empresaria en Rosario, donde reside actualmente tras un breve paso por España. Aunque su apellido la vincula de manera inevitable con el astro del fútbol mundial, la menor de los Messi ha construido su propio camino profesional, priorizando la discreción y el trabajo en el ámbito de la moda.

La hermana menor del capitán de la selección argentina, ha optado por mantener un perfil discreto, dedicándose al diseño de indumentaria y gestionando su propia marca desde Rosario. Aunque en su juventud vivió en España, actualmente reside en Argentina, donde dirige “Bikinis Río”, una firma que ha logrado reconocimiento y realiza envíos internacionales.

El casamiento tendrá lugar el 3 de enero

Su actividad digital se centra exclusivamente en su trabajo, evitando compartir aspectos de su vida privada. Entre las principales clientas de su marca destaca Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel, con quien mantiene una relación cercana. Además, la diseñadora disfruta de su rol de tía y visita con frecuencia a sus sobrinos Thiago, Mateo y Ciro.

La influencia de “Bikinis Río” se ha extendido más allá del círculo familiar, ya que la cantante Lali Espósito ha lucido prendas de la marca.

La trayectoria de María Sol en la industria textil no es reciente. En 2019, participó junto a su hermano en el lanzamiento de The Messi Store, la marca de ropa premium lifestyle asociada al zurdo con pasado en Barcelona y Paris Saint Germain. Además, la diseñadora trabajó con Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger, lo que refuerza su vínculo con el sector de la moda internacional.

La agenda familiar anticipa que Lionel Messi permanecerá unos días más en Argentina antes de regresar al Inter Miami para iniciar la pretemporada. Este casamiento quedará como un momento especial, un retrato de alegría y unión en la historia familiar.