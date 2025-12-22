Deportes

El mercado de River Plate: la verdad sobre los rumores sobre Mauro Icardi y las dos operaciones encaminadas

El Millonario ya incorporó dos caras nuevas en el mediocampo, pero va por más

El entrenador Marcelo Gallardo y el presidente Stefani Di Carlo

River Plate ya tiene dos refuerzos confirmados en el mercado de pases: se trata de Fausto Vera y Aníbal Moreno, sendos volantes centrales provenientes del fútbol de Brasil. El club invirtió 7.500.000 dólares en sus primeros dos nombres nuevos, pero no serán los únicos.

El conjunto de Núñez sigue buscando un Nº 9. El primero al que apuntó fue Luciano Gondou, pero el Zenit de Rusia lo tasó en 12 millones de dólares, por lo que el ex Argentinos quedó descartado. En las últimas horas, en Turquía surgieron rumores que vincularon a Mauro Icardi con la Banda. Uno de los medios que se hizo eco fue el portal Fanatik. Sin embargo, hoy no aparece en el radar de la institución, aunque sí lo hizo en el pasado cercano.

Antes de que sufriera una lesión ligamentaria en el choque entre Galatasaray y el Tottenham por la Champions League en noviembre de 2024, el rosarino, de 32 años, mantuvo charlas informales con River a partir de su buen vínculo con Jorge Brito, anterior titular del club. El futbolista quería tener su chance en el Monumental, pero el sueldo que percibe en Estambul (alrededor de 10 millones de dólares al año) impidió los avances. Hoy, el punta está a seis meses de quedar con el pase en su poder y no tiene negociaciones en curso para renovar su contrato. No obstante, no hubo sondeos desde Núñez.

Icardi es el capitán del Galatasaray

En otros sectores del campo, el Millonario tiene dos operaciones encaminadas: las de Jhohan Romaña y Santino Andino. Por el central de San Lorenzo, de 27 años, ya hubo una oferta formal por dos millones de dólares y el préstamo de Sebastián Boselli, que no llegó a buen puerto. Pero hay canales abiertos entre los clubes y optimismo. En tanto, el caso del atacante de Godoy Cruz, subcampeón del mundo con la Selección Sub 20, también tiene pronóstico auspicioso. El club porteño apunta a adquirir cerca del 70% en aproximadamente 3.200.000 dólares. Vale recordar que el Tomba descendió y deberá afrontar la próxima temporada en la Primera Nacional.

River también trabaja en reforzar los laterales. En el carril derecho, la primera opción fue Kevin Amaro, del Liverpool de Uruguay, que lo tasó en 10 millones de dólares. Como alternativa surgió Facundo Mura, quien quedará libre de Racing el 31 de diciembre. Parecía tener todo cerrado para sumarse al Inter Miami de Messi, pero irrumpió la propuesta de Gallardo. Y habrá que esperar para saber por cuál se decide.

Romaña, con la casaca del Ciclón (Prensa San Lorenzo)

¿Y en la izquierda? Hubo un intento por Julio Soler, otro valor de la Sub 20 de Diego Placente y con citaciones a la Selección Mayor. No obstante, su club, el Bournemouth, solo quiere cederlo en Europa. En consecuencia, River avanzó en la alternativa Elías Báez, de 21 años, también de San Lorenzo.

Caída la chance de repatriar al Diablito Claudio Echeverri, hay una batalla de la que el club no se baja. La de Gianluca Prestianni. El desembarco del fantasista del Benfica parece difícil, pero el Millonario no desiste.

Andino viene de descender con Godoy Cruz (@santinoandino)

