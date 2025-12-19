Deportes

Las alarmantes advertencias del jefe de Red Bull sobre el rendimiento del equipo en la nueva era de la Fórmula 1 en 2026

Laurent Mekies, director del equipo, anticipó que el inicio de la nueva temporada generará “dolores de cabeza” por el estreno de la unidad de potencia

Laurent Mekies, director del equipo, dejó llamativas declaraciones sobre el arranque de la nueva temporada de la F1 para Red Bull (REUTERS/Amr Alfiky)

El equipo Red Bull se enfrenta a una de las etapas más desafiantes de su historia reciente en la Fórmula 1, al preparar el lanzamiento de su primera unidad de potencia interna para la temporada 2026 con el respaldo de Ford, en un contexto marcado por profundas transformaciones en su estructura y la presión de adaptarse a un nuevo ciclo regulatorio. Laurent Mekies, director del equipo, reconoció que la escudería se prepara para “unos meses muy difíciles”, anticipando que la transición no será sencilla y que la competencia con fabricantes consolidados como Mercedes, Ferrari y Honda exigirá un esfuerzo extraordinario.

En el horizonte inmediato, con la inminente prueba de los renovados monoplazas de la F1 con el nuevo reglamento, la escudería austriaca anticipó meses de gran exigencia. Laurent Mekies, quien reemplazó a Christian Horner a mediados de año, reconoció en Abu Dhabi que sería “ingenuo pensar que vamos a conseguir el primer puesto de inmediato”, según informó el portal especializado Motosport.

El director de Red Bull subrayó que el equipo se prepara para “unos meses muy, muy difíciles, muchas noches sin dormir y algunos dolores de cabeza”, aunque consideró un privilegio afrontar este tipo de desafíos. En esta misma línea, lanzó una llamativa reflexión sobre la asociación con la automotriz: “Lo hemos dicho muchas veces: la decisión de fabricar tu propia unidad de potencia, en ese caso para nosotros con el apoyo de Ford, es la decisión más loca que se puede tomar. Probablemente, fue una decisión que solo Red Bull puede tomar”.

Laurent Mekies anticipó que la adaptación de la nueva unidad de potencia de Red Bull podría traer problemas en los primeros meses (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Vale destacar que el proceso de transición no solo implicó al desarrollo tecnológico. Red Bull construyó desde cero su división Red Bull Powertrains en Milton Keynes, donde ya cuenta con un edificio propio y un equipo de 600 personas. El objetivo es competir con fabricantes históricos como Mercedes, Ferrari y Honda, que finalmente decidió permanecer en la F1 tras romper su asociación con el team de los Dos Toros y será proveedor de Aston Martin. Además, la llegada de Audi como nuevo fabricante de unidades de potencia intensificará la competencia en la parrilla.

“Empezamos en este campo, ahora tenemos un edificio, tenemos los bancos de potencia, tenemos las 600 personas, e intentaremos luchar contra gente que lleva 90 años haciéndolo. Nos encanta el desafío; nos encanta esa idea. Es muy Red Bull, muy orgulloso de hacerlo con Ford”, destacó Mekies.

Las regulaciones energéticas de 2026 contemplan mecanismos para que los fabricantes rezagados dispongan de tiempo de desarrollo adicional y una mayor asignación presupuestaria, pero Mekies advirtió que esto no garantiza una adaptación inmediata. Según indicó el medio The Race, en el paddock, las expectativas sobre el rendimiento inicial de Red Bull son cautelosas, mientras que se percibe a Mercedes como mejor posicionado para la nueva era regulatoria.

Max Verstappen tiene contrato en Red Bull hasta la temporada 2028, aunque podría activar una cláusula para romper el vínculo en relación con los resultados del equipo (REUTERS/Amr Alfiky)

El impacto de estos cambios se extiende a la estructura humana del equipo. Max Verstappen e Isack Hadjar afrontarán la temporada 2026 con un nuevo monoplaza, motor, jefes de equipo y una mayor influencia de la dirección austríaca de Red Bull. Figuras históricas como Christian Horner y Helmut Marko quedaron fuera del marco directivo, mientras que la gestión recae ahora en Laurent Mekies y el CEO Oliver Mintzlaff. Además, la salida de miembros clave como el jefe de mecánicos Matt Caller, quien se unirá a Jonathan Wheatley en Audi, y la marcha de ingenieros como Tom Hart, Michael Manning y David Mart, suponen una reconfiguración profunda del equipo técnico.

La situación de Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen y uno de sus aliados más cercanos, también podría cambiar, ya que existe la posibilidad de que se retire de sus funciones directas para centrarse en su labor como jefe de carreras. Este conjunto de movimientos internos refuerza la percepción de que Red Bull no da nada por sentado de cara a 2026.

La llegada de Laurent Mekies, quien cuenta con una trayectoria de 25 años en la F1 y experiencia en equipos como Ferrari y en la FIA, generó expectativas sobre un posible cambio en el estilo de gestión de Red Bull. Su reputación como figura respetada y con sólidas relaciones en el paddock llevó a algunos observadores a considerar que la escudería podría adoptar un enfoque diferente al que caracterizó a Horner, quien dirigió al equipo desde su ingreso a la categoría en 2005 y se destacó por su competitividad y frecuentes disputas con otros jefes de equipo.

