La reacción de Pierre Gasly ante el posible desembarco de Christian Horner en el equipo de Colapinto en la F1

Pierre Gasly respetó la trayectoria de Christian Horner, pero prefirió su vínculo con Helmut Marko

El futuro de Christian Horner en la Fórmula 1 generó una oleada de especulaciones tras su abrupta salida de Red Bull en julio, una decisión que sorprendió al paddock y dejó vacante uno de los puestos más influyentes del automovilismo. En las últimas horas trascendió su posible negociación con Alpine, no solo para sumarse en un puesto jerárquico, sino también para ser accionista. Si esto prospera, se reencontrará con Pierre Gasly, a quien conoce de su etapa en Red Bull.

Según Motorsport Week, Gasly afirmó: “Creo que sus cualidades son indudables porque tiene esa cantidad de campeonatos en veinte años de carrera”. El francés, de 29 años, compartió equipo con Max Verstappen en 2019 bajo la dirección de Horner, aunque su paso por Red Bull concluyó tras una serie de resultados por debajo de las expectativas y su posterior reemplazo por Alexander Albon.

Gasly profundizó en su valoración sobre el ex director de Red Bull: “Solo puedo admirar todo el éxito del equipo, y lo que ha hecho con Red Bull Racing allí es realmente extraordinario e impresionante. Es muy bueno en lo que hace con el equipo”.

Además, expresó su convicción de que Horner volverá a ocupar un lugar destacado en la F1: “Estoy seguro de que lo veremos en algún lugar porque con ese tipo de experiencia y habilidades, estoy seguro de que algunos equipos estarán interesados en Christian”.

Sin embargo, el compañero de Franco Colapinto dejó en claro que siempre se sintió más cómodo con Helmut Marko, quien acaba de desvincularse de Red Bull, donde por más de dos décadas ejerció el puesto de asesor. “Me sentí más cercano a Helmut simplemente porque es más el vínculo entre los pilotos. Helmut empezó a entrenarme cuando tenía 17 años. Firmé un contrato con él. Conocí a Christian un poco más tarde, durante el proceso y al formar parte de la academia. Tuve menos contacto con él, pero aun así tuve algo, y sin duda le ha ido muy bien con Red Bull”. Cabe recordar que Marko siempre se mostró en las antípodas de las decisiones de Horner.

Christian Horner negoció por Franco Colapinto a fines del año pasado (@AlpineF1Team)

El ex piloto británico de 52 años permanece afuera del ambiente desde julio de este año, cuando Red Bull lo sacó del cargo como jefe del equipo y luego terminó desvinculándose de la empresa de la bebida energizante por una suma multimillonaria. Cabe recordar que Horner lo quiso a Franco Colapinto y negoció con su ex colega de Williams, James Vowles, la contratación del argentino para Red Bull.

Este martes el medio holandés De Telegraaf detalló que Horner mantuvo conversaciones para integrarse a Alpine tan pronto como en la primavera (del hemisferio norte) del próximo año, una vez finalizado su periodo de inactividad tras dejar Red Bull. Sin embargo, habrá que ver si Renault, propietario del 76 por ciento de las restantes de Alpine, accede al ingreso del inglés, que entre 2015 y 2017 criticó duramente al fabricante francés por los motores.

Aunque aún no se ha definido el rol específico que podría asumir, la posibilidad de que Horner regrese a la F1 ha despertado el interés de otras escuderías como Ferrari y Aston Martin, que también han sido mencionadas como potenciales destinos para el experimentado directivo.

Sin embargo, lo que más seduce al ex jefe de Red Bull en Alpine es la posible venta del 24 por ciento de las acciones que pertenecen al consorcio estadounidense Otro Capital, que cuenta entre sus inversores a figuras como el boxeador Anthony Joshua, el golfista Rory McIlroy y el actor Ryan Reynolds. Este holding estaría interesado en vender su paquete y Christian Horner querría adquirirlo para poder llegar a la escuadra gala no solo en un rol ejecutivo.