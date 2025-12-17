Deportes

Por qué podría trabarse la llegada de Christian Horner al equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El inglés busca sumarse a Alpine, pero sus declaraciones en el pasado en contra de Renault cuando era proveedor de Red Bull podrían complicarlo

La buena relación de Christian Horner con Flavio Briatore es la llave para entrar en Alpine (REUTERS/Maxim Shemetov)

La posibilidad de que Christian Horner asuma un rol como accionista y directivo en Alpine ha cobrado fuerza tras el cierre de la temporada de Fórmula 1. El ex jefe de Red Bull habría iniciado conversaciones con Alpine para poder sumarse.

El inglés querría hacerse del 24 por ciento de las acciones que tiene Otro Group, el fondo de inversión estadounidense que desde hace dos años está vinculado a la escudería francesa. Se trata del holding que incluye figuras como el golfista Rory McIlroy, el mariscal de campo Patrick Mahomes y el actor Ryan Reynolds.

El fondo estadounidense, que nunca ocultó que su desembarco en la F1 responde a intereses financieros más que a la pasión por el deporte, podría estar evaluando la venta de parte de sus participaciones, ya que existen otros grupos interesados en adquirir acciones minoritarias de Alpine. Esta dinámica de capital refuerza la idea de que la estructura del equipo francés está en plena transformación, en un momento en el que la dirección de Renault, propietaria mayoritaria, debe decidir si acepta la incorporación de una figura que en el pasado fue abiertamente crítica con los motores franceses.

Ante la posible venta de las acciones de Otro Group, Horner, no buscaría regresar únicamente como director de equipo, sino que aspira a convertirse en accionista, aunque sea minoritario, de una escudería.

Sin embargo, cabe recordar que el 76 por ciento restante de las acciones de Alpine corresponden a Renault, que en su momento se molestó por las críticas del expiloto británico contra los motores del Rombo, especialmente entre 2015 y 2017, cuando aún proveían a Red Bull.

Alpine buscará recuperarse en 2026 (Crédito: James Sutton)

Frases como “Renault es bastante consciente de que su fiabilidad y su producto no están donde deberían; es su obligación solucionarlo” o “estamos pagando como clientes y es obvio que estamos por debajo del servicio requerido; estamos en una situación provocada por los problemas de fiabilidad, por eso llegan los fallos”, hicieron mella en Francia.

El CEO de Renault, Luca De Meo, efectivamente recuperó a Flavio Briatore, el hombre que provocó la desaparición de la marca del rombo del paddock durante diez años. Queda por ver si la nueva dirección de Renault aceptará que el hombre que tantas veces ha criticado los motores franceses se una a lo que queda del equipo francés.

Otro punto que podría analizar es que Horner fue desvinculado de Red Bull no solo por razones deportivas ni por el rendimiento del equipo en la primera parte de 2025. El escándalo por las acusaciones de comportamiento inapropiado con una compañera de trabajo, lo pusieron en jaque.

Alpine es el equipo del argentino Franco Colapinto y del francés Pierre Gasly. La escuadra de Enstone viene de terminar última en el Campeonato Mundial de Constructores, pero hay buenas expectativas de cara a 2026 por el cambio de reglamento y la sociedad con Mercedes, que los proveerá de motores, transmisión y suspensión.

La decisión de la cúpula de Renault sobre la posible incorporación de Christian Horner, quien en el pasado fue un duro crítico de la marca del rombo, podría definir el futuro inmediato de Alpine en la Fórmula 1.

