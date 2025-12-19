La FIA confirmó los dorsales oficiales de los pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1: los cambios en la grilla

Franco Colapinto mantendrá el número 43 en su monoplaza Alpine

La FIA publicó la lista oficial de inscritos para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un documento que no solo confirma la alineación de equipos y pilotos, sino que también anticipa transformaciones relevantes en la parrilla y en la identidad de varias escuderías. En relación con la campaña 2025, dos competidores cambiaron el número de su monoplaza, al mismo tiempo que se reveló el dorsal que utilizarán los nuevos corredores que se adentrarán a la categoría.

En el apartado de pilotos, la asignación de números generó especial atención. Lando Norris, vigente campeón del mundo, utilizará el número 1, mientras que Max Verstappen abandonará el 33 -el cual utilizó en sus primeras temporadas en la F1- y el 1 tras cuatro años para adoptar el número 3, que anteriormente pertenecía a su ex compañero Daniel Ricciardo. Vale destacar que el único competidor que tiene permitido utilizar el 1 es el último ganador del título, aunque no es una obligación tomarlo.

Estos casos subrayan la flexibilidad que permite el reglamento actual, en el que los pilotos pueden elegir su propio dorsal, salvo el 1, reservado para el campeón, y el 17, retirado en honor a Jules Bianchi, quien es el último piloto que perdió la vida tras un choque en la F1.

Los números oficiales de los pilotos que disputarán la temporada 2026 de la F1 (@fia)

Por su parte, Franco Colapinto mantendrá el dorsal 43 con el que debutó en la Máxima con Williams y utilizó en su primera temporada con Alpine. No obstante, el argentino generó una gran repercusión en las redes sociales hace algunas semanas tras un posteo en el que dejó entrever que iba a cambiar de número. Cabe resaltar que el pilarense utiliza dicho número en homenaje a su padre, Aníbal Colapinto, quien compitió en el Turismo Nacional con dicha denominación.

El debutante Arvid Lindblad, que pilotará en Racing Bulls, se incorporará a la parrilla con el número 41, tras una destacada trayectoria en las categorías inferiores. El británico de 18 años, miembro del programa Red Bull Junior desde 2021, logró tres victorias y dos podios en Fórmula 2, finalizando sexto en la clasificación con 134 puntos. Su ascenso a la Fórmula 1 se produce como reemplazo de Isack Hadjar, quien fue promovido a Red Bull como compañero de Verstappen en 2026.

La historia de los números en la Fórmula 1 evolucionó desde el sistema previo a 2014, cuando se asignaban según la clasificación de equipos y se evitaba el 13 por superstición. Actualmente, la normativa permite a los pilotos mantener su número preferido a lo largo de su carrera, aunque existen excepciones y la posibilidad de cambios con la aprobación de la FIA y el consentimiento del piloto que lo haya utilizado en las dos temporadas anteriores. Este contexto explica la transición de Verstappen al número 3, un dorsal que había quedado vacante tras la salida de Ricciardo de Racing Bulls.

El documento oficial de la FIA en el que detalla los nombres oficiales de las escuderías de la temporada 2026 de la F1 (@fia)

Entre los aspectos más destacados figura la presencia del nombre Sauber en la lista, a pesar de que el equipo se encuentra en pleno proceso de transición hacia Audi, y la llegada de Cadillac como el undécimo equipo, lo que marca un hito en la expansión reciente de la categoría.

Aunque la absorción de Sauber por parte de Audi suponía la desaparición del nombre suizo luego de 33 años en la Fórmula 1, la lista oficial publicada por la FIA mantiene la denominación Sauber Motorsport AG. Esto se debe a que el cambio de nombre legal aún no ha concluido, por lo que Sauber figurará en la documentación oficial durante una temporada más, mientras que en la pista competirá bajo la identidad de Audi Revolut F1, tras el acuerdo de patrocinio principal con una empresa fintech.

La temporada 2026 también introducirá modificaciones en los nombres oficiales de varios equipos, aunque estos se relacionan más a temas de patrocinio. Además, la lista de la FIA confirmó la entrada de Cadillac como nuevo equipo, acompañado por el regreso de dos veteranos: Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes no figuraron en la temporada 2025 y ahora se preparan para volver a la competición con la escudería estadounidense. Ambos mantendrán los números que utilizaron previamente: Checo tendrá el 11, mientras que el finlandés hará lo propio con el 77.