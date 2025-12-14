Deportes

El llamativo posteo de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que impactó a sus fanáticos

El piloto argentino saludó a sus seguidores por el fin de año e hizo arder las redes sociales por un posible cambio de número

Franco Colapinto volvió a causar sensación en sus redes sociales (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto volvió a llamar la atención de sus fanáticos. Fue este sábado con un llamativo posteo en sus redes sociales, relacionado a su futuro Fórmula 1 y quedó envuelto en especulaciones. Debido a ello, el piloto argentino de Alpine, tomó una decisión al respecto.

La incertidumbre sobre el número que utilizará en la próxima temporada persiste, ya que la normativa de 2026 permite a los pilotos cambiar de dorsal si así lo desean, siempre que elijan uno disponible y lo mantengan durante al menos dos temporadas. En el cierre del año, Colapinto compartió en un posteo en su cuenta de Instagram: “¡Se van a extrañar las carreritas y el 43!, pero dentro de poco volvemos”, acompañado de imágenes y la canción Me vas a extrañar de Damas Gratis.

La frase generó confusión entre sus fanáticos, quienes interpretaron que el piloto de 22 años podría dejar de usar el número en su monoplaza. Una seguidora le preguntó: “Cómo que vas a cambiar el 43”, reflejando la inquietud generalizada en los comentarios. Ante la viralización de su publicación y la avalancha de mensajes, el oriundo de Pilar decidió editar el texto que redactó en un principio y eliminó la referencia al número, dejando solo: “Se van a extrañar las carreritas, pero de pronto volvemos”.

Infobae puede confirmar que el piloto pilarense seguirá usando el 43. Solo hubo una mala interpretación de sus palabras en dicha publicación. Dicho número tiene un significado especial para el piloto argentino, ya que lo utiliza en homenaje a su padre, Aníbal Colapinto, quien compitió en el Turismo Nacional con ese mismo número.

Su elección fue una rareza en la mundo de la F1, ya que antes de la llegada del piloto argentino, que desembarcó en la Máxima en la recta final del 2024 de la mano de Williams cuando restaban nueve Grandes Premios para el final del año, hacía 41 años que nadie lo empleaba, y él se convirtió en el decimoquinto en la historia de la categoría en llevarlo.

El posteo del piloto pilarense (@francolapinto)

El 43 también marcó un hito en la trayectoria de Colapinto. Por primera vez, un piloto sumó puntos en la F1 con ese número cuando Franco terminó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán, otorgando cuatro unidades a Williams tras una destacada actuación en el circuito urbano de Bakú. La próxima temporada representa una oportunidad para ampliar ese registro.

Desde 2014 que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), empresa a cargo de los derechos comerciales de la F1, determinaron que los corredores debían elegir un número fijo para personalizar más a los competidores. El único por el que pueden cambiarlo es por el “1″ al piloto que haya sido campeón. Por ejemplo, Lando Norris decidió llevar ese número en su McLaren en 2026

Tras finalizar la temporada 2025 sin sumar puntos y con la confirmación de su continuidad en Alpine para 2026, Colapinto se prepara para regresar a la actividad. Luego de unas vacaciones en Argentina, el piloto volverá a Enstone, sede de la fábrica de la escudería de origen francesa, a principios de enero.

Los ensayos privados, autorizados por la FIA por los cambios reglamentarios, se realizarán en el circuito de Cataluña, Barcelona, del 26 al 30 de enero junto a los otros diez equipos. Posteriormente, los tests oficiales tendrán lugar en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El calendario de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo en el circuito Albert Park de Melbourne.

