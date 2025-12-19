Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Jake Paul se medirá ante el experimentado Anthony Joshua en Miami

Jake Paul y Anthony Joshua se verán las caras esta noche en Miami a partir de las 22.00 (hora argentina), con transmisión de Netflix, en una velada que generó grandes repercusiones en todo el mundo, no sólo en el ámbito del boxeo, y en la que se habla de una bolsa millonaria para los protagonistas de un combate que tendrá reglas especiales.

En la previa a la velada, que tendrá lugar en el Kaseya Center de la Florida, Estados Unidos, el youtuber devenido en boxeador protagonizó un tenso cara a cara en el pesaje con el británico de 36 años, que supo ser campeón mundial de peso completo y además medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. La serie de provocaciones en la previa le aportaron condimentos al combate que promete captar a las audiencias de todo el mundo.

Mientras sonó de fondo el tema Ojo de Tigre (Eye Of The Tiger) de la banda sonora de Rocky, ambos quedaron cara a cara y Paul primero le habló al británico y luego le hizo gestos a su rival, que se mantuvo estoico, pero en un momento respondió. El norteamericano le hizo la “gallinita” a su oponente moviéndole sus brazos. Luego le tocó el pecho, hasta que Joshua replicó, tocándole el collar. En ese momento, Jake se corrió hacia atrás e intervino un custodio. Aunque todo formó parte de un show, ya que luego circularon fotos en las que se lo ve a Joshua poniendo su puño cerca de la cara de Jake, y los dos aparecen sonriendo.

Tensión en el pesaje de Jake Paul y Anthony Joshua

Este combate, que ha generado una ola de especulaciones no solo por el choque de estilos y trayectorias, sino también por el rumor de una bolsa astronómica que podría superar los USD 180 millones para el ex campeón mundial de los pesos pesados, según el Daily Mail, mientras que The Sun estima la cifra en torno a los USD 130 millones. En medio de estas versiones, el propio Jake Paul alimentó la expectativa con un mensaje en X: “267 millones de dólares”.

El evento se distingue por una serie de reglas especiales que lo apartan de los estándares habituales del boxeo profesional. La revista Ring Magazine reveló que Anthony Joshua aceptó un límite de peso de 111 kg, una restricción inusual en la categoría de los pesados, donde normalmente no existe tope y el británico suele presentarse entre 113 y 115 kg. Por su parte, Jake Paul estará apenas por encima de los 100 kg. El ring tendrá dimensiones de 6,7 x 6,7 metros, superiores al estándar de 6 x 6 metros, y ambos utilizarán guantes de 10 onzas (280 g). El combate constará de ocho asaltos de tres minutos y será registrado oficialmente como una pelea profesional para ambos púgiles.

La diferencia física entre los protagonistas ha sido uno de los focos de atención en la previa. Anthony Joshua, de 36 años y casi dos metros de altura, supera en cerca de 15 centímetros a Jake Paul, quien tiene 28 años. El británico, que suma 25 nocauts en 28 victorias profesionales, se presenta como un desafío inédito para el estadounidense, cuya carrera en el boxeo comenzó en 2020 y acumula 12 triunfos (siete por KO) y una sola derrota, sufrida ante Tommy Fury en 2023.

El contexto deportivo de Joshua le suma un matiz particular al enfrentamiento. Tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el británico se perfiló como el futuro dominador de la división de los pesados. Sin embargo, su trayectoria experimentó un quiebre en junio de 2019, cuando el mexicano Andy Ruiz lo derrotó por KO en el séptimo asalto en el Madison Square Garden de Nueva York, arrebatándole sus tres títulos mundiales. Joshua recuperó los cinturones ese mismo año al vencer a Ruiz en Arabia Saudita y los defendió ante Kubrat Pulev, pero luego cayó dos veces ante el ucraniano Oleksandr Usyk, actual monarca de la categoría. Posteriormente, encadenó victorias frente a Jermaine Franklin Jr., Robert Helenius, Otto Wallin y Francis Ngannou, aunque volvió a perder por KO ante Daniel Dubois en septiembre del año pasado en el Wembley Stadium, en disputa del título mundial pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Anthony Joshua peleará frente al youtuber Jake Paul en Miami (Reuters/Marco Bello)

La decisión de Anthony Joshua de participar en este evento ha sido objeto de debate, ya que implica apartarse de la ruta tradicional hacia los grandes combates de la división. Deontay Wilder, ex campeón mundial de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó su escepticismo: “Creo que las peleas de Jake Paul, en general, ya han sido guionadas. Es mi opinión firme. Puede que sea lo que sea y que lo que veamos sea lo que obtengamos. Pero realmente creo que está guionada. Y lo pienso aún más con esta pelea porque ahora estás peleando con alguien en activo, un ex campeón que sigue en activo. Es decir, es un boxeador de verdad. Tiene que haber un guion”.

Jake Paul, por su parte, ha construido su carrera combinando espectáculo y nombres inesperados en sus carteleras. Ha enfrentado a figuras como Nate Diaz, Julio César Chávez Jr. y Mike Tyson, y ahora se enfrenta a su reto más exigente. En la previa, advirtió: “Uno de nosotros se va a dormir. Eso es lo que va a pasar aquí. De eso se trata esta pelea de peso pesado. Por eso estamos aquí”.

Anthony Joshua, durante un entrenamiento abierto al público, elogió la valentía de su rival: “Fue un honor ser invitado a Estados Unidos para venir y actuar frente a gente increíble. Esto tenía que hacerse. Jake Paul tiene mucho coraje, y tengo que reconocerle el mérito por aceptar esta pelea, porque yo estoy listo. Es la hora de la verdad. (Los aficionados) quieren ver golpes duros y quieren ver a alguien noqueado, y yo voy a cumplir”.

El británico también reflexionó sobre el aspecto económico en una entrevista para el canal de YouTube de Jake Paul: “Desde que entré en este mundo, me di cuenta de lo duro que es. No soy un YouTuber ni un experto en redes sociales, ante todo soy un boxeador. Pero entendí cómo moverme en esta industria y, desde el primer día, supe cómo ganar dinero. Antes de entrar en el boxeo, ya sabía cómo ganar dinero. Así que siempre ha sido una cuestión de ganar dinero, al 100%”.

Jake Paul enfrentará la pelea más exigente de su corta carrera como boxeador ( Reuters/Marco Bello)

La velada en Miami incluirá otros combates destacados, como el enfrentamiento entre Anderson Silva y Tyron Woodley (peso semipesado), Alycia Baumgardner contra Leila Beaudoin por los títulos mundiales AMB, FIB y OMB del peso superpluma, y Cherneka Johnson ante Amanda Galle por los títulos mundiales CMB, AMB, OMB y FIB del peso gallo. También se presentarán Yokasta Valle frente a Yadira Bustillos (peso mínimo), Avious Griffin contra Justin Cardona (peso welter) y Keno Marley ante Diarra Davis Jr. (peso crucero).

El inicio de la cartelera central está previsto para las 22.00 (hora de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay), 21.00 (Venezuela y Bolivia), 20.00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos), 19.00 (México) y 2.00 del sábado 20 de diciembre (España).

La cartelera preliminar comenzará a las 18.45 (hora de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay), 17.45 (Venezuela y Bolivia), 16.45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos), 15.45 (México) y 22.45 (España).