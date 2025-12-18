Reglas especiales, una impactante diferencia física y el rumor sobre una astronómica bolsa: los detalles de la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua

El insólito cara a cara entre Anthony Joshua y Jake Paul

Jake Paul afrontará uno de los eventos que más controversia está generando en la previa: peleará contra el ex campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua, quien hasta hace poco era uno de los grandes favoritos a dominar la escena y todavía continúa en actividad. De cara a la velada del viernes en Miami (desde las 22.30 de Argentina), el influencer transformado en pugilista protagonizó un cara a cara con el británico que alimentó aún más los comentarios.

El físico del peleador de 36 años, que noqueó en 25 de sus 28 victorias profesionales, impactó por sus casi 2 metros al lado de un Jake Paul que tiene 28 años y mide casi 15 centímetros menos que su rival de turno.

Mientras el evento sigue generando enorme debate, especialmente por la decisión de Joshua de correrse de su camino profesional más serio para afrontar una velada de estas características, la revista Ring Magazine reveló que el británico aceptó tener un límite de peso de 111kg para el combate, a diferencia de las habituales peleas de la categoría de los pesados que no tiene un tope de peso y teniendo en cuenta que generalmente acusó en las balanzas entre 113 y 115 kilogramos. Jake Paul estará apenas por encima de los 100kg.

Entre las reglamentaciones figuran que se subirán a un ring de 6,7 x 6,7 cuando el tamaño estándar es de 6x6 aunque sí lucirán los guantes habituales de 10 onzas / 280g. Las apuesta tienen una tendencia tan acentuada que en Inglaterra marcan que Joshua ganará en la primera ronda 50/1, según The Sun.

La impactante diferencia física entre Jake Paul y Joshua (Foto: Reuters/Marco Bello)

AJ, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 justo antes de iniciar su trayectoria profesional, volverá a subirse a un ring a casi un año y medio de sufrir una dolorosa derrota por KO en el quinto asalto ante su compatriota Daniel Dubois en el Wembley Stadium por el título mundial pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La trayectoria de Joshua marcaba que iba a ser el próximo rey de la categoría de los pesados por su presencia atlética y el poder de sus puños, pero su camino sufrió un giro inesperado en junio del 2019 cuando el mexicano Andy Ruiz lo sorprendió en el séptimo asalto del combate en el Madison Square Garden de New York y lo hizo quedarse en la lona. Aquel día, al que llegó invicto con 21 nocauts en 22 triunfos, dejó mucho más que sus tres títulos mundiales.

Desde entonces, Anthony no volvió a ser el sólido pugilista que se había desenvuelto arriba del cuadrilátero. Recuperó las coronas a fin de ese año tras vencer a Ruiz en decisión unánime en Arabia Saudita, las defendió un año más tarde como local contra Kubrat Pulev, pero cayó dos veces consecutivas en las tarjetas contra Oleksandr Usyk, el que hoy en día es el monarca de la divisional. Hilvanó luego una serie de veladas triunfales contra Jermaine Franklin Jr., Robert Helenius, Otto Wallin y Francis Ngannou, pero volvió a dejar un sinsabor cuando se topó contra Dubois en septiembre del año pasado.

Una imágen histórica: Andy Ruiz venció por KO a Joshua en 2019 y sorprendió al mundo (Foto: Reuters)

Las tan esperadas presentaciones contra Deontay Wilder y Tyson Fury nunca se terminaron concretando por diferentes motivos, cayendo finalmente a este inesperado evento contra Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

El propio Wilder fue muy crítico de cara a esta pelea pautada a ocho rounds: “Creo que las peleas de Paul, en general, ya han sido guionadas. Es mi opinión firme. Puede que sea lo que sea y que lo que veamos sea lo que obtengamos. Pero realmente creo que está guionada. Y lo pienso aún más con esta pelea porque ahora estás peleando con alguien en activo, un excampeón que sigue en activo. Es decir, es un boxeador de verdad. Tiene que haber un guión”, sentenció ante Daily Mail el ex campeón mundial de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre 2015 y 2020.

Es cierto que el influencer superó las expectativas desde que a inicios del 2020 decidió involucrarse en el boxeo, combinando más el espectáculo y los nombres inesperados en su cartelera que otras cosas del pugilismo. Sus estadísticas marcan que tuvo 12 victorias (7KO) y una única derrota ante Tommy Fury en 2023. Sus shows en la disciplina incluyeron apariciones contra el reconocido luchador de UFC Nate Diaz, ante el mexicano Julio César Chavez Jr. y la recordada velada contra Mike Tyson.

“Fue un honor ser invitado a Estados Unidos para venir y actuar frente a gente increíble. Esto tenía que hacerse. Jake Paul tiene mucho coraje, y tengo que reconocerle el mérito por aceptar esta pelea, porque yo estoy listo. Es la hora de la verdad. (Los aficionados) quieren ver golpes duros y quieren ver a alguien noqueado, y yo voy a cumplir“, planteó Joshua en el entrenamiento abierto al público.

De cara al desafío más sensible de su trayectoria arriba de un ring, Jake Paul advirtió: “Uno de nosotros se va a dormir. Eso es lo que va a pasar aquí. De eso se trata esta pelea de peso pesado. Por eso estamos aquí“.

Paul y Joshua en la presentación del combate (Foto: Reuters/Marco Bello)

Detrás de todos los fuegos artificiales, un fenomenal negocio para Joshua: ganaría alrededor de 130 millones de dólares, según el diario The Sun, aunque el Daily Mail planteó que algunas fuentes hablan de un negocio superior a los 180 millones de dólares para el británico. En medio de los rumores, Jake Paul sumó un misterioso posteo en X para darle más potencia al tema: “Dejen de preguntarme. 267 millones de dólares”.

“Desde que entré en este mundo, me di cuenta de lo duro que es. No soy un YouTuber ni un experto en redes sociales, ante todo soy un boxeador. Pero entendí cómo moverme en esta industria y, desde el primer día, supe cómo ganar dinero. Antes de entrar en el boxeo, ya sabía cómo ganar dinero. Así que siempre ha sido una cuestión de ganar dinero, al 100%”, reconoció el propio AJ en un mano a mano para el canal de YouTube de Jake Paul.