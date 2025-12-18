Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

El futbolista fue atacado en Ecuador

El asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona Sporting Club de Ecuador, ha generado conmoción en el fútbol sudamericano y ha dejado una profunda huella en la comunidad deportiva. En las últimas horas, se difundió el video de la cámara de seguridad que registró el momento exacto en que dos hombres armados ingresaron a una carnicería y ejecutaron al futbolista de 33 años y a una mujer que lo acompañaba, quien posteriormente fue identificada como Guisella Fernández, de nacionalidad peruana y de 39 años.

En las imágenes, que circulan en redes sociales y fueron obtenidas de la cámara del local comercial, se observa cómo los atacantes llegan en motocicleta, se detienen frente al establecimiento, ingresan sin mediar palabra y disparan directamente contra sus víctimas. El coronel Edison Palacios declaró a la prensa local: “Todo indica que fue un atentado directo”. Horas después del ataque, la policía realizó varios allanamientos y detuvo a un sospechoso, de acuerdo a Ecuavisa.

Inicialmente se difundió que Fernández era la esposa de Pineida, pero Ana Aguilar, pareja del futbolista y madre de sus tres hijos, emitió un comunicado en el que pidió respeto y aclaró: “La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”. Además, en el momento del ataque, Pineida estaba acompañado por su madre, Letty Martínez, quien recibió un impacto superficial en la cabeza y se encuentra fuera de peligro.

El jugador tenía 33 años

De acuerdo con información publicada por el portal ecuatoriano Expreso, el ataque ocurrió a las 15:53 (hora local), según el reporte del sistema de emergencias ECU-911.

La mujer herida recibió atención médica durante aproximadamente una hora y media en una ambulancia que permaneció en la escena, antes de ser trasladada a un centro de salud, según Expreso. El periódico El Universo aportó que la Policía explicó que “dos motorizados interceptaron el auto del futbolista, que estaba estacionado en los exteriores del local, y perpetraron los disparos”. Los atacantes huyeron con rumbo desconocido.

La camioneta de Pineida quedó estacionada en el lugar del crimen. Las autoridades no han determinado si existió un intento de robo, aunque la hipótesis principal apunta a un ataque directo.

El impacto de la muerte de Pineida se reflejó en las reacciones de clubes y excompañeros. El Fluminense Fútbol Club de Brasil, donde el defensor jugó en 2022, expresó en sus redes sociales: “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”.

En Ecuador, la Liga Deportiva Universitaria de Quito manifestó: “Expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Mario Pineida. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a Barcelona S.C. en este momento de dolor. Que Mario descanse en paz”. Por su parte, Independiente del Valle publicó: “La familia de Independiente del Valle expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, ex jugador de nuestra cantera, mucha fuerza y paz a su familia”.

Mario Pineida desarrolló la mayor parte de su carrera en Ecuador, con pasos por Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona SC y El Nacional, además de su experiencia internacional en Fluminense. En sus tres etapas con Barcelona SC (2016/21-23/24-2025), disputó 224 partidos, marcó tres goles y dio diez asistencias, y fue campeón local en dos ocasiones. Además, integró los planteles que alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021, donde el equipo fue eliminado por Gremio y Flamengo, respectivamente.

Durante la temporada 2025, Pineida inició como titular y llegó a portar la cinta de capitán, aunque en la segunda mitad del año no jugó los últimos 23 partidos de la Liga entre Fase Regular y Hexagonal. En ese periodo, permaneció en el banco en diecinueve ocasiones, no fue convocado en dos encuentros y estuvo suspendido en otros dos. El equipo finalizó como subcampeón, detrás de Independiente del Valle, y obtuvo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.