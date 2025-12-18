Deportes

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El crack francés marcó un doblete en el triunfo sobre el equipo de la Tercera División

Guardar
Los mejores momentos del triunfo del Real Madrid ante Talavera de la Reina

A pesar de arrastrar una molestia en la rodilla y de haberse ausentado del único entrenamiento previo, Kylian Mbappé fue incluido en el once inicial del Real Madrid ante el modesto Talavera de la Reina en un encuentro de 16 avos de final de la Copa del Rey. Esta decisión del entrenador Xabi Alonso sorprendió, pero detrás de su titularidad habría un motivo más que importante para el delantero francés. La teoría que comenzó a circular con mucha fuerza es que su presencia se debió pura y exclusivamente a la búsqueda de un récord histórico.

Según afirmó la prensa europea, la presencia de Kiki fue con el objetivo de acercarse a la marca de Cristiano Ronaldo de mayor cantidad de goles en un año natural con el club madrileño, establecida en 59 tantos en 2013. Con el doblete anotado en este partido, Mbappé alcanzó los 58 goles y quedó a un solo tanto de igualar el registro del astro portugués, con la posibilidad de superarlo en el último compromiso del año frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

El encuentro, disputado en el Estadio Municipal El Prado con capacidad para seis mil espectadores, enfrentó al Real Madrid con un rival de la Tercera División española, dirigido por el argentino Alejandro Sandroni y ubicado en zona de descenso con 15 puntos, a 3 de la salvación.

La alineación blanca presentó varias novedades: además del regreso de Franco Mastantuono como titular, debutó el canterano David Jiménez como lateral derecho y tuvieron minutos habituales suplentes como Endrick y Gonzalo García.

El desarrollo del partido mostró la superioridad del Real Madrid, que abrió el marcador a los 41 minutos con un penal ejecutado por Mbappé. El francés remató a la derecha, mientras el arquero Jaime González se arrojó hacia el lado opuesto. Cuatro minutos después, tras un lateral cerca de la esquina izquierda del área rival, Mbappé desbordó con un giro, recuperó la pelota sobre la línea y envió un centro al área que terminó en gol en contra de Manuel Farrando, estableciendo el 2-0 para los visitantes.

Kylian Mbappe firmó un doblete
Kylian Mbappe firmó un doblete en el triunfo ante el Talavera por la Copa del Rey (REUTERS/Susana Vera)

En la segunda mitad, el Talavera de la Reina descontó a los 35 minutos gracias a un desborde de Farrando por la derecha y un centro al segundo palo que Nahuel Arroyo empujó al gol ante la salida del arquero ucraniano Andriy Lunin. La reacción local fue efímera, ya que a los 43 minutos Mbappé volvió a marcar: desde la medialuna del área, sacó un remate raso que, tras picar antes de llegar al arquero González, se coló por encima de sus manos, sentenciando el 3-1.

El equipo de Castilla-La Mancha logró un nuevo descuento a los 46 minutos. Tras un tiro libre de Isaiah Navarro que se estrelló en el ángulo derecho de Lunin, el rebote favoreció al argentino Gonzalo Di Renzo, quien empujó la pelota para el 3-2 definitivo.

Desde su llegada al club español, Mbappé (26 años) elevó su rendimiento partido a partido, acumulando 72 goles en 82 encuentros, además de nueve asistencias y dos títulos internacionales: la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. El punta galo sigue escribiendo su historia en el equipo merengue.

A pesar de la cercanía con el récord de Cristiano Ronaldo, la mejor marca mundial en un año natural sigue perteneciendo a Lionel Messi, quien anotó 79 goles con el Barcelona en 2012 y 91 sumando los que convirtió en aquel ejercicio en la selección argentina.

En la misma jornada copera, el Atlético de Madrid venció 3-2 al Atlético Baleares, el Cultural Leonesa eliminó al Levante por 1-0, el Racing de Santander superó 2-1 al Villarreal, el Osasuna derrotó 4-2 al Huesca, el Alavés eliminó al Sevilla por 1-0 y el Albacete avanzó tras imponerse 3-0 al Celta de Vigo en penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridTalavera de la ReinaCopa del ReyKylian Mbappé

Últimas Noticias

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Davide se aleja del cuadro brasileño en medio de una racha positiva que incluyó diez partidos consecutivos sin derrotas y la consolidación del equipo en la sexta posición del Brasileirao

El insólito motivo por el

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

Bernabé Zapata Miralles se derrumbó en 2025, al punto que terminó en el puesto 451 del ranking. Y anunció su decisión con un llamativo mensaje cargado de autocrítica

Fue Nº 37 del mundo,

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Miguel Presencia trabaja con el piloto argentino desde las categorías menores y lo acompaña actualmente en Alpine

El emotivo posteo del fisioterapeuta

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

Según reportes policiales y de medios locales, al jugador de 33 años lo venían siguiendo mientras realizaba compras. Individuos en una moto abrieron fuego contra él y sus dos acompañantes

Los escalofriantes detalles del asesinato

El Inter Miami de Lionel Messi, a punto de sumar otro refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

El club de Florida busca reforzar su plantilla con una figura que sorprendió por su rendimiento y estadísticas sobresalientes en la liga estadounidense

El Inter Miami de Lionel
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

El Inter Miami de Lionel Messi, a punto de sumar otro refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

TELESHOW
Lissa Vera contó detalles de

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en la alma”

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

INFOBAE AMÉRICA

La historia de la pena

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental