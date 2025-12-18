La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

Los mejores momentos del triunfo del Real Madrid ante Talavera de la Reina

A pesar de arrastrar una molestia en la rodilla y de haberse ausentado del único entrenamiento previo, Kylian Mbappé fue incluido en el once inicial del Real Madrid ante el modesto Talavera de la Reina en un encuentro de 16 avos de final de la Copa del Rey. Esta decisión del entrenador Xabi Alonso sorprendió, pero detrás de su titularidad habría un motivo más que importante para el delantero francés. La teoría que comenzó a circular con mucha fuerza es que su presencia se debió pura y exclusivamente a la búsqueda de un récord histórico.

Según afirmó la prensa europea, la presencia de Kiki fue con el objetivo de acercarse a la marca de Cristiano Ronaldo de mayor cantidad de goles en un año natural con el club madrileño, establecida en 59 tantos en 2013. Con el doblete anotado en este partido, Mbappé alcanzó los 58 goles y quedó a un solo tanto de igualar el registro del astro portugués, con la posibilidad de superarlo en el último compromiso del año frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

El encuentro, disputado en el Estadio Municipal El Prado con capacidad para seis mil espectadores, enfrentó al Real Madrid con un rival de la Tercera División española, dirigido por el argentino Alejandro Sandroni y ubicado en zona de descenso con 15 puntos, a 3 de la salvación.

La alineación blanca presentó varias novedades: además del regreso de Franco Mastantuono como titular, debutó el canterano David Jiménez como lateral derecho y tuvieron minutos habituales suplentes como Endrick y Gonzalo García.

El desarrollo del partido mostró la superioridad del Real Madrid, que abrió el marcador a los 41 minutos con un penal ejecutado por Mbappé. El francés remató a la derecha, mientras el arquero Jaime González se arrojó hacia el lado opuesto. Cuatro minutos después, tras un lateral cerca de la esquina izquierda del área rival, Mbappé desbordó con un giro, recuperó la pelota sobre la línea y envió un centro al área que terminó en gol en contra de Manuel Farrando, estableciendo el 2-0 para los visitantes.

Kylian Mbappe firmó un doblete en el triunfo ante el Talavera por la Copa del Rey (REUTERS/Susana Vera)

En la segunda mitad, el Talavera de la Reina descontó a los 35 minutos gracias a un desborde de Farrando por la derecha y un centro al segundo palo que Nahuel Arroyo empujó al gol ante la salida del arquero ucraniano Andriy Lunin. La reacción local fue efímera, ya que a los 43 minutos Mbappé volvió a marcar: desde la medialuna del área, sacó un remate raso que, tras picar antes de llegar al arquero González, se coló por encima de sus manos, sentenciando el 3-1.

El equipo de Castilla-La Mancha logró un nuevo descuento a los 46 minutos. Tras un tiro libre de Isaiah Navarro que se estrelló en el ángulo derecho de Lunin, el rebote favoreció al argentino Gonzalo Di Renzo, quien empujó la pelota para el 3-2 definitivo.

Desde su llegada al club español, Mbappé (26 años) elevó su rendimiento partido a partido, acumulando 72 goles en 82 encuentros, además de nueve asistencias y dos títulos internacionales: la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. El punta galo sigue escribiendo su historia en el equipo merengue.

A pesar de la cercanía con el récord de Cristiano Ronaldo, la mejor marca mundial en un año natural sigue perteneciendo a Lionel Messi, quien anotó 79 goles con el Barcelona en 2012 y 91 sumando los que convirtió en aquel ejercicio en la selección argentina.

En la misma jornada copera, el Atlético de Madrid venció 3-2 al Atlético Baleares, el Cultural Leonesa eliminó al Levante por 1-0, el Racing de Santander superó 2-1 al Villarreal, el Osasuna derrotó 4-2 al Huesca, el Alavés eliminó al Sevilla por 1-0 y el Albacete avanzó tras imponerse 3-0 al Celta de Vigo en penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.