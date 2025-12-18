Deportes

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

Marino Hinestroza está cada vez más cerca de ser la primera incorporación del Xeneize

Jorman Campuzano y su mensaje a Boca por Marino Hinestroza

Marino Hinestroza es el futbolista apuntado por Boca Juniors para convertirse en primer refuerzo en este mercado de pases. El colombiano de 23 años, que había sido buscado por el Xeneize en la ventana anterior, se consagró campeón ayer con Atlético Nacional de Medellín en la Copa de Colombia justo frente a su histórico rival Deportivo Independiente Medellín. Durante los festejos, un ex jugador de la Ribera dejó un mensaje que se hizo viral en las redes sociales.

“Ahí les mando, ahí les mando para Argentina. Ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno. Déjenlo ser, déjenlo ser”, fue la frase de Jorman Campuzano, hombre que pasó por las filas del equipo argentino y hoy es una de las figuras del elenco paisa, mientras abrazaba a Hinestroza en el vestuario en plena celebración. Todo se dio en el marco de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Un rato antes, el delantero colombiano también había compartido una imagen en Instagram con la que insinuó que se está despidiendo de Atlético Nacional: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título, más te llevaré por siempre en el corazón, Verde querido”. En Colombia todo está encaminado para decir adiós al flamante campeón de copa nacional.

El mensaje que compartió Hinestroza a modo de despedida de Atlético Nacional

Según pudo averiguar Infobae, la directiva de Boca había avanzado en conversaciones con el jugador y su representante en los últimos días. Aunque no trascendieron cifras oficiales del hipotético acuerdo que se resolvería en cuestión de horas, se estima que el Xeneize desembolsará entre 6 y 8 millones de dólares por la totalidad o un porcentaje de la ficha del atacante que anteriormente vistió las camisetas de Palmeiras de Brasil, Pachuca de México y Columbus Crew de Estados Unidos.

Hinestroza, que fue convocado recientemente para la selección de Colombia y pretende ganarse uno de los 26 lugares de cara al Mundial 2026, disputó 54 encuentros en el año con su club, convirtió 7 goles y aportó 8 asistencias (fue expulsado una vez). Con su llegada, Boca cerraría a uno de los dos delanteros que se planteó sumar en este mercado de pases, en el que también podría haber novedades respecto a una transferencia de Exequiel Zeballos, buscado en el exterior.

El plan de Juan Román Riquelme es ir a la carga por el defensor central de San Lorenzo Gastón Hernández, conseguir una alternativa en el mediocampo (volante derecho) y, al margen de Hinestroza, cerrar a un atacante más de jerarquía para afrontar la próxima temporada. Se espera que en las próximas horas quede ratificado el entrenador Claudio Úbeda o se confirme su salida y sea designado otro DT.

Marino Hinestroza sería el primer refuerzo de Boca Juniors (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El plantel de Boca retomará las tareas el 2 de enero en el predio de Ezeiza, cuando los futbolistas sean sometidos a exámenes médicos de rutina antes de quedar concentrados para iniciar la pretemporada. Habrá uno o dos amistosos que servirán como preparación para el arranque del Torneo Apertura, que lo verá hacer de local en la primera jornada del Grupo A ante Deportivo Riestra (el fin de semana del domingo 25 de enero).

Vale mencionar que el Xeneize será el único equipo grande del fútbol argentino que disputará la Copa Libertadores 2026, a la espera del sorteo de la fase de grupos de la competición que se llevará a cabo recién en marzo del año próximo. En tanto, dicha instancia tendrá fecha de inicio en abril. El sorteo de las primeras fases del máximo certamen continental es hoy en Luque, Asunción, Paraguay. Además, los de la Ribera ya tienen a su rival para los 32avos de final de la Copa Argentina: Gimnasia de Chivilcoy.

