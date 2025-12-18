Se sortearán las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

El sorteo de las fases previas de la Libertadores y Sudamericana (Norberto Duarte / EFE)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) definió la estructura y los detalles de los sorteos para las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026, que se celebrarán hoy en la sede de Luque, Paraguay, a partir de las 12 (hora de Argentina). El evento, que será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la entidad, marcará el inicio del camino internacional para clubes de toda Sudamérica y determinará los primeros cruces de ambas competiciones, con especial atención de equipos como Argentinos Juniors, que buscarán conocer a sus rivales en la Fase 2.

La metodología del sorteo, según informó la Conmebol, se fundamenta en criterios de ranking y sorteos nacionales, con el objetivo de asegurar la transparencia y la equidad en la conformación de los enfrentamientos. En el caso de la Copa Libertadores, la Fase 1 estará compuesta por seis equipos: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), un representante de Bolivia aún por definir, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud (Uruguay). Estos clubes competirán por tres plazas para la Fase 2, y los ganadores de cada llave avanzarán identificados como E1, E2 y E3, completando así el grupo de dieciséis equipos que disputarán la siguiente etapa.

En la Fase 2, se sumarán los tres equipos provenientes de la instancia previa junto a trece clasificados: Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors, Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile), entre otros. Todos ellos estarán en el Bolillero 1 y podrán enfrentarse a clubes como Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O’Higgins (Chile), un representante de Bolivia, un representante de Ecuador y los tres equipos que resulten ganadores en los cruces previos. Los dieciséis equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, distribuidos en ocho llaves definidas por sorteo, con la ubicación en los bolilleros determinada por el Ranking de Clubes CONMEBOL al 16 de diciembre de 2024. La organización estableció que no podrán enfrentarse equipos de una misma asociación miembro en esta fase, salvo que uno provenga de la Fase 1 y su identidad sea desconocida al momento del sorteo.

Los bolilleros de las primeras dos fases de la Copa Libertadores

En la Fase 3, los ocho clubes clasificados de la etapa anterior disputarán partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas. Los cuatro vencedores accederán a la Fase de Grupos como G1, G2, G3 y G4. Según la normativa, los equipos con menor ubicación en el ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025 serán locales en el primer partido. Los cuatro equipos eliminados en esta instancia obtendrán un lugar en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

En cuanto a la Copa Sudamericana 2026, la Primera Fase reunirá a 32 equipos, que disputarán partidos únicos entre clubes del mismo país en una fase nacional. Participarán cuatro equipos de Bolivia (a confirmar), Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal por Chile; Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios por Colombia; cuatro representantes de Ecuador (a definir); Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta por Paraguay; Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano por Perú; Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque por Uruguay; y Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos por Venezuela. El sorteo entre los representantes de cada país definirá los cruces nacionales, y la localía corresponderá al primer equipo sorteado en cada enfrentamiento. Los dos equipos ganadores de cada país avanzarán a la Fase de Grupos.

Entre los equipos argentinos clasificados para la Copa Libertadores 2026 figuran Rosario Central, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Argentinos Juniors disputará la Fase 2. Para la Copa Sudamericana, los representantes serán River Plate, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre.