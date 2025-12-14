La frase de Verón sobre el valor del título tras la polémica por el pasillo y su emoción por el gesto de los jugadores de Estudiantes

El plantel le entregó el trofeo de campeones tras el triunfo ante Racing

El desenlace del Torneo Clausura 2025 tuvo como escenario el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, donde Estudiantes de La Plata se consagró campeón de lo que fue una apasionante definición por penales ante Racing. El equipo de Eduardo Domínguez se impuso 5-4, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y el próximo sábado disputará el Trofeo de Campeones frente a Platense, con la chance de jugar la Supercopa Argentina 2026 y la Supercopa Internacional. Además, sacó boleto directo a la Copa Libertadores del próximo año.

En medio del duelo entre el Pincha y la Academia que definió el nuevo campeón del fútbol argentino, apareció la figura de Juan Sebastián Verón. El presidente del club platense viajó al norte del país con su esposa y siguió el desarrollo del juego desde una de las tribunas del recinto santiagueño y se lo vió eufórico tras la nueva estrella que sumó su institución. Y fue justo después de que Santiago Ascacibar y Guido Carrillo levantaran el trofeo de campeón cuando los capitanes y el resto del plantel se acercó hasta la platea para ofrecerle la copa a la leyenda de Estudiantes que hoy está al frente.

Luego de besar la copa de la Liga Profesional, Verón se la devolvió a los jugadores y en una entrevista con ESPN agradeció el gesto de los futbolistas. “Primero, porque de algunos de los chicos fui compañero. Los tuve de piñones y me sufrieron. Y que sean los referentes del club, con momentos buenos o malos, siempre pensando y manteniendo una línea, y fue un lindo gesto. La realidad es que, si bien no me lo esperaba, que no era necesario, se los agradezco”, dijo el titular del Pincha.

Antes de eso, el ex volante de la selección argentina también comentó cómo el club tomó todo lo que sucedió tras la polémica por el pasillo de espaldas a Rosario Central que los jugadores hicieron tras el título de campeón de liga que la AFA le otorgó al conjunto que tiene como líder a Angel Di María. “Estudiantes tiene una historia que, en los mano a mano, más allá del resultado, siempre presenta dificultad. En lo que pasó, en lo que se fue dando, previo al partido con Central, a partir de ahí, son esas cosas que pasan, donde el club se encolumna detrás de algo. Y en definitiva, cuando eso pasa, pasan cosas buenas”, aclaró Juan Sebastián sobre aquella medida que provocó una sanción de seis meses en su contra sin poder cumplir sus funciones como presidente en el ámbito del fútbol nacional y derivó en que los futbolistas que participaron de ese gesto frente a los jugadores del Canalla reciban dos fechas sin jugar a cumplir en 2026.

*La palabra de Verón tras el título

“Dejame agradecer a la gente que se vino hasta acá, que hizo un esfuerzo grande con todos los contratiempos que tuvieron. Y a la gente en la ciudad de La Plata y siguió al equipo. Al cuerpo técnico y a todos los que trabajan con el equipo”, agregó Verón, que al mismo tiempo confirmó que se juntará con Domínguez para hablar de su renovación tras el duelo ante Platense del próximo sábado 20.

Por último, Verón eligió a Sosa como el hombre clave en la definición por el título. “Destacar lo de José. Esto de los líderes que te decía. Jugó un partidazo con 40 años. Demostró cómo se juega al fútbol y motivó a todo el resto. Y los chicos maman eso de pertenencia del club”, concluyó.

La definición por penales alcanzó su punto culminante cuando Franco Pardo estrelló su remate en el palo, lo que selló la victoria de Estudiantes y desató la euforia en las tribunas. Entre los hinchas, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, suspendido de sus funciones por seis meses tras los incidentes ante Rosario Central en octavos de final, celebró abrazado a simpatizantes, amigos y su esposa Valentina Martín.

El partido tuvo un desarrollo cerrado hasta los minutos finales. Racing se adelantó a los ochenta minutos con un gol de Maravilla Martínez, pero Estudiantes igualó en tiempo de descuento gracias a un cabezazo de Carrillo. El alargue no modificó el marcador y la definición se trasladó a los penales.

La serie comenzó con José Sosa ejecutando para Estudiantes y convirtiendo con un remate a la izquierda. Martínez igualó para Racing con un disparo potente por encima de Muslera. En el segundo turno, Edwin Cetré remató fuerte, pero Facundo Cambeses atajó el penal con el brazo izquierdo y la pelota rebotó en el travesaño, una de las acciones más destacadas de la serie. Luego, Luciano Vietto puso en ventaja a Racing con un tiro a la izquierda de Muslera.

Lucas Alario empató para Estudiantes con un remate fuerte al palo derecho de Cambeses, pero Agustín García Basso volvió a adelantar a Racing con un zurdazo ajustado junto al poste, imposible para Muslera. El juvenil Tobio Burgos igualó la serie con un disparo al centro del arco, engañando al arquero rival. En el siguiente penal, el uruguayo Gastón Martirena falló ante su compatriota Muslera, quien desvió el remate lanzándose a su izquierda.

Eric Meza devolvió la ventaja a Estudiantes con un tiro fuerte a la derecha de Cambeses, mientras que Santiago Sosa igualó para Racing con un remate al centro, aunque debió ser retirado en camilla tras convertir debido a una lesión. En la serie de uno, Facundo Rodríguez marcó el 5-4 para Estudiantes con suspenso, ya que Cambeses estuvo cerca de detener el disparo. Finalmente, el remate de Franco Pardo se estrelló en el palo, lo que consagró campeón al conjunto platense.

Con este triunfo, Estudiantes de La Plata se aseguró la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Torneo Apertura, en el estadio Único de San Nicolás. El ganador de ese encuentro obtendrá el derecho a jugar la Supercopa Argentina 2026 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina, y también un lugar en la Supercopa Internacional ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.

Verón besó la copa que le llevaron los jugadores de Estudiantes tras la consagración (Fotobaires)