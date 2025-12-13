Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Racing y Estudiantes de La Plata, correspondiente a la final del Torneo Clausura.

La Academia y el Pincha se verán las caras este sábado 13 de diciembre, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades (Santiago del Estero). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Gabriel Chade y Macimiliano Del Yesso. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Hernán Mastrángelo.

La Academia, tras ser eliminado de la Copa Libertadores en semifinales, apuntó todos sus cañones a esta competencia. Eliminó a River Plate en octavos, superó por penales a Tigre en cuartos y luego venció a Boca Juniors en la Bombonera.

