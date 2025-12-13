Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Racing-Estudiantes:
El partido se podrá ver a través del pack fútbol en ESPN Premium y TNT Sports
21.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
20.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.00 Ecuador, Colombia y Perú
18.00 México
La Academia, tras ser eliminado de la Copa Libertadores en semifinales, apuntó todos sus cañones a esta competencia. Eliminó a River Plate en octavos, superó por penales a Tigre en cuartos y luego venció a Boca Juniors en la Bombonera.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
La Academia y el Pincha se verán las caras este sábado 13 de diciembre, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades (Santiago del Estero). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Gabriel Chade y Macimiliano Del Yesso. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Hernán Mastrángelo.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Racing y Estudiantes de La Plata, correspondiente a la final del Torneo Clausura.