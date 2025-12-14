Así fue la tanda de penales que consagró a Estudiantes como campeón del Clausura: el eufórico festejo de Verón en la tribuna

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales (5-4) en Santiago del Estero, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario. El conjunto que dirige Eduardo Domínguez se impuso en una dramática definición luego de empezar en desventaja en la serie.

El partido no ofreció demasiados atractivos para el público hasta los 10 minutos finales, cuando Maravilla Martínez estableció el 1-0 para la Academia con un golazo. Pero el Pincha lo igualó en el tiempo de descuento con un cabezazo de Guido Carrillo. En el alargue no se sacaron ventajas y el título se definió en los penales, donde Franco Pardo estrelló su remate en el palo para desatar la euforia en las tribunas, en las que estaba ubicado Juan Sebastián Verón, abrazado a los simpatizantes que llegaron desde La Plata.

El presidente de Estudiantes, suspendido de sus funciones por seis meses tras lo sucedido ante Rosario Central en los octavos de final de este mismo certamen, vivió el partido en la platea del estadio Madres de Ciudades y celebró junto a los hinchas del club, amigos y su esposa Valentina Martín.

Comenzó pateando José Sosa para Estudiantes, de cara a su público y el Principito no falló: definición a la izquierda de Cambeses para poner el 1-0. Fue el turno de Maravilla Martínez, quien empató con un disparo fuerte, arriba de la humanidad de Muslera.

Llegó el turno de Edwin Cetré, quien sacudió el arco de rival con un potente disparo de derecha. Sin embargo Facundo Cambeses, con su brazo izquierdo firme, atajó el disparo y la pelota terminó rebotando en el travesaño. Luego, Luciano Vietto definió a la izquierda de Muslera, que fue al otro lado, y adelantó a Racing 2-1.

*La atajada de Cambeses a Cetré

Lucas Alario ejecutó fuerte hacia el palo derecho de Cambeses, que prácticamente no tuvo reacción para nivelar nuevamente las acciones, pero Agustín García Basso, de zurda, ajustó el remate junto a un palo y venció a Muslera, que se arrojó para ese sector pero no pudo evitar el 3-2 de la Academia.

EL juvenil Joaquín Tobio Burgos tenía la responsabilidad de igualar y no dudó: pateó con fuerza al centro del arco, engañando a Cambeses, para el 3-3. Y llegó la hora de Gastón Martirena. El uruguayo perdió el duelo ante su compatriota Fernando Muslera, quien se arrojó hacia su palo izquierdo y desvió el remate.

Eric Meza pateó fuerte hacia la derecha de Cambeses, que fue hacia el otro palo para establecer el 4-3 y darle nuevamente la ventaja a Estudiantes, pero Santiago Sosa ejecutó fuerte al medio del arco para igualar 4-4. Sin embargo, el mediocampista de Racing debió ser retirado en camilla por una lesión después de convertir el tanto.

*La lesión de Santiago Sosa tras convertir el penal

Facundo Rodríguez se hizo cargo del primer penal de la serie de uno y, con suspenso, marcó el 5-4 para el León, ya que Cambeses casi le contiene el remate. Finalmente, Franco Pardo estrelló su remate en el palo y Estudiantes se consagró campeón.

Noticia en desarrollo...