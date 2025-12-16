Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

Marcelo Moretti

“Estoy indignado, mas que nada por el club. Me chupa un huevo la bicicleta”. Sin vuelta, así habló el hincha que fue embestido por la camioneta que llevaba al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, tras la frustrada reunión de la comisión directa, en el marco de una profunda crisis institucional que atraviesa el club y que tiene a su titular investigado por la Justicia por, presuntamente, pedir coimas para fichar a juveniles.

Todo sucedió este martes en el Nuevo Gasómetro, el estadio ubicado en el barrio porteño del Bajo Flores. Allí se llamó a una nueva reunión de comisión directiva para reestructurar el club y que pasó a un cuarto intermedio hasta las 17, luego de que Moretti y varios dirigentes se fueran.

“El cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable, el cual interrumpimos y se fue“, posteó Marcelo Culotta, dirigente de la oposición azulgrana en su cuenta de X.

Pero, el escándalo no terminó ahí. Cuando el presidente del club se retiró del estadio en su camioneta marca Ford roja, había hinchas esperándolo y no precisamente para saludarlo. El ambiente en San Lorenzo está en llamas.

La bicicleta del hincha

Justamente, uno de los hinchas, que estaba en su bicicleta, decidió seguir la camioneta en la que iba Moretti para increparlo y todo terminó en una denuncia ante la Policía de la Ciudad, que ya estudia la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño porque el coche donde viajaba el presidente del club lo embistió.

Fuentes oficiales dijeron que la denuncia ante la Comisaría Vecinal 7A es por “averiguación de lesiones”, luego del incidente vial ocurrido sobre las avenidas Perito Moreno y Cruz.

“Luego de la finalización de la reunión de directivos que se efectuó en el Estadio Pedro Bidegain, Moretti se retiró por la Puerta 4. Minutos más tarde, un joven en bicicleta manifestó que fue colisionado por la camioneta roja del presidente de club”, reza parte de lo informado oficialmente.

Y explica que el hincha “posee un roce en el pie izquierdo y la rueda delantera de la bicicleta con daños”.

En diálogo con TyC Sports, el hincha contó lo sucedido y no tuvo reparos en decir que, a bordo de su bicicleta, siguió por 200 metros la camioneta de Moretti para increparlo. Se le puso a la par porque lo frenó el semáforo.

“Cuando lo alcancé, me paré del lado del acompañante, donde estaba sentando, porque manejaba otra persona que no reconocí; y lo empecé a putear. Le golpeé la ventana y el espejo”, describió el hincha.

Ante esto, y siempre según el relato del joven, la camioneta dio marcha atrás para doblar a la derecha e irse. “Me llevó puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisó la punta de los dedos del pie izquierdo”, dijo y reconoció: “Yo lo puteaba y él (Moretti) del otro lado de la ventanilla me hacía así (pulgar para arriba)”.

Luego, contó que la Policía de la Ciudad le tomó los datos. “Con todas las denuncias que tiene esto es lo más leve”, se burló y se sinceró: “Estoy indignado, mas que nada por el club. Me chupa un huevo la bicicleta”.

La causa judicial

El 25 de noviembre pasado, Moretti compareció por Zoom ante la jueza Claudia Bruniard, que lo acusa de haber cobrado coimas para fichar a un jugador en las Inferiores del club. Aseguró ser inocente. Luego, se negó a declarar.

La indagatoria del presidente de San Lorenzo se convirtió en uno de los puntos más urticantes del caso, atravesado por apelaciones y contraapelaciones. También fue eje de un fuerte conflicto por la competencia, con dos funcionarios judiciales en pugna por investigarla:

El fiscal de la Ciudad Maximiliano Vence inició su expediente de oficio tras la difusión del caso, con una cámara oculta revelada por el programa Telenueve Denuncia . Así, ordenó allanar el departamento de Moretti en el barrio porteño de Caballito, donde su teléfono no fue hallado. Marano, precisamente, reclama que la acusación sea investigada por el fuero porteño.

La fiscal Mónica Cuñarro, que tiene en sus manos la causa de la Justicia de instrucción junto a la jueza Bruniard, recibió la denuncia del abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo. En este expediente se lograron datos clave que complicaron a Moretti.