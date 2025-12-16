Crimen y Justicia

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

El coche dio marcha atrás para doblar y le pisó un pie y le dañó la bicicleta. Fue luego de la fallida reunión de comisión directiva, en el marco de la crisis institucional del club

Guardar
Marcelo Moretti
Marcelo Moretti

“Estoy indignado, mas que nada por el club. Me chupa un huevo la bicicleta”. Sin vuelta, así habló el hincha que fue embestido por la camioneta que llevaba al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, tras la frustrada reunión de la comisión directa, en el marco de una profunda crisis institucional que atraviesa el club y que tiene a su titular investigado por la Justicia por, presuntamente, pedir coimas para fichar a juveniles.

Todo sucedió este martes en el Nuevo Gasómetro, el estadio ubicado en el barrio porteño del Bajo Flores. Allí se llamó a una nueva reunión de comisión directiva para reestructurar el club y que pasó a un cuarto intermedio hasta las 17, luego de que Moretti y varios dirigentes se fueran.

“El cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable, el cual interrumpimos y se fue“, posteó Marcelo Culotta, dirigente de la oposición azulgrana en su cuenta de X.

Pero, el escándalo no terminó ahí. Cuando el presidente del club se retiró del estadio en su camioneta marca Ford roja, había hinchas esperándolo y no precisamente para saludarlo. El ambiente en San Lorenzo está en llamas.

La bicicleta del hincha
La bicicleta del hincha

Justamente, uno de los hinchas, que estaba en su bicicleta, decidió seguir la camioneta en la que iba Moretti para increparlo y todo terminó en una denuncia ante la Policía de la Ciudad, que ya estudia la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño porque el coche donde viajaba el presidente del club lo embistió.

Fuentes oficiales dijeron que la denuncia ante la Comisaría Vecinal 7A es por “averiguación de lesiones”, luego del incidente vial ocurrido sobre las avenidas Perito Moreno y Cruz.

“Luego de la finalización de la reunión de directivos que se efectuó en el Estadio Pedro Bidegain, Moretti se retiró por la Puerta 4. Minutos más tarde, un joven en bicicleta manifestó que fue colisionado por la camioneta roja del presidente de club”, reza parte de lo informado oficialmente.

Y explica que el hincha “posee un roce en el pie izquierdo y la rueda delantera de la bicicleta con daños”.

En diálogo con TyC Sports, el hincha contó lo sucedido y no tuvo reparos en decir que, a bordo de su bicicleta, siguió por 200 metros la camioneta de Moretti para increparlo. Se le puso a la par porque lo frenó el semáforo.

“Cuando lo alcancé, me paré del lado del acompañante, donde estaba sentando, porque manejaba otra persona que no reconocí; y lo empecé a putear. Le golpeé la ventana y el espejo”, describió el hincha.

Ante esto, y siempre según el relato del joven, la camioneta dio marcha atrás para doblar a la derecha e irse. “Me llevó puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisó la punta de los dedos del pie izquierdo”, dijo y reconoció: “Yo lo puteaba y él (Moretti) del otro lado de la ventanilla me hacía así (pulgar para arriba)”.

Luego, contó que la Policía de la Ciudad le tomó los datos. “Con todas las denuncias que tiene esto es lo más leve”, se burló y se sinceró: “Estoy indignado, mas que nada por el club. Me chupa un huevo la bicicleta”.

La causa judicial

El 25 de noviembre pasado, Moretti compareció por Zoom ante la jueza Claudia Bruniard, que lo acusa de haber cobrado coimas para fichar a un jugador en las Inferiores del club. Aseguró ser inocente. Luego, se negó a declarar.

La indagatoria del presidente de San Lorenzo se convirtió en uno de los puntos más urticantes del caso, atravesado por apelaciones y contraapelaciones. También fue eje de un fuerte conflicto por la competencia, con dos funcionarios judiciales en pugna por investigarla:

  • El fiscal de la Ciudad Maximiliano Vence inició su expediente de oficio tras la difusión del caso, con una cámara oculta revelada por el programa Telenueve Denuncia. Así, ordenó allanar el departamento de Moretti en el barrio porteño de Caballito, donde su teléfono no fue hallado. Marano, precisamente, reclama que la acusación sea investigada por el fuero porteño.
  • La fiscal Mónica Cuñarro, que tiene en sus manos la causa de la Justicia de instrucción junto a la jueza Bruniard, recibió la denuncia del abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo. En este expediente se lograron datos clave que complicaron a Moretti.

Temas Relacionados

Marcelo MorettiSan Lorenzoúltimas noticiassiniestro vialaccidente de tránsito

Últimas Noticias

Condenaron a un hombre por obligar a una adolescente a ser su pareja durante casi 10 años

El acusado de 58 años fue hallado culpable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual reiterado

Condenaron a un hombre por

Echaron a la agente que subió videos hot a sus redes con el uniforme de la Policía de la Ciudad

Se trata de Nicole V., cuyo contenido fue descubierto cuando estaba de licencia médica. Fue exonerada y se resolvió su baja definitiva de la institución

Echaron a la agente que

Simulaban ser empresarios, obtuvieron créditos millonarios y estafaron $1,8 billones: fueron detenidos

La banda cayó el lunes en allanamientos simultáneos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Cómo era el modus operandi

Simulaban ser empresarios, obtuvieron créditos

Encontraron muerto a un chico de 20 años que había entrado a pescar en el Río de La Plata

La víctima ingresó al agua esta mañana y desapareció minutos después. Fue hallada en la zona de la Costanera

Encontraron muerto a un chico

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué dice la carta encontrada junto a su cuerpo

El joven de 21 años, oriundo de Misiones, se habría quitado la vida dentro del perímetro de la residencia presidencial. La División Homicidios de la PFA investiga el hecho por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado

Quién era el soldado hallado
DEPORTES
Nalbandian reflotó su polémica con

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

Las impactantes fotos de la visita de Messi a un refugio de animales en la India: el inédito homenaje que recibió

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

TELESHOW
Araceli González contó por qué

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció un agravamiento

La ONU denunció un agravamiento de la represión rusa en los territorios ocupados de Ucrania

La Policía de Australia confirmó que el autor de la masacre en Sídney era originario del sur de India

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

La luz de Ahmed, un Justo entre las Naciones de nuestros tiempos

El régimen de Irán le negó atención médica independiente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras su violento arresto