La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

Flamengo se perdió la chance de sumar su noveno título internacional (Foto: Reuter/Mohammed Salem)

Flamengo quedó en la puerta de conquistar la Copa Intercontinental tras caer en la definición por penales ante el París Saint-Germain en Qatar. El combinado brasileño, que desembarcó a este certamen como propietario de la Copa Libertadores, suma ocho títulos internacionales en su historia.

Los brasileños se perdieron de darle en Qatar otra conquista internacional a su país, que es el segundo con más estrellas internacionales (66) en el continente detrás de los clubes argentinos (76).

Además, la Conmebol le iba a otorgar un cheque de 5 millones de dólares extra si alzaba la Intercontinental, teniendo en cuenta que la FIFA le entrega otro bono de 5 millones al ganador. Hay que tener en cuenta que el Mengao embolsó 24 millones de dólares tras ser campeón de la Copa Libertadores y otros 10 millones de la moneda norteamericana (53.6 millones de reales) por el título del Brasileirao.

Los brasileños ahora tendrán por delante la chance de pelear por otra copa internacional cuando se enfrenten con Lanús (campeón de la Copa Sudamericana) en la Recopa Sudamericana que se desarrollará a ida y vuelta: el 18 de febrero en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y la vuelta en Brasil el 25 de ese mismo mes. El triunfador de esa definición tendrá un cheque cercano a los 2 millones de dólares.

Flamengo se perdió este miércoles la chance de alzar el noveno título internacional de su historia tras haber conquistado previamente cuatro Copas Libertadores (1981, 2019, 2022 y 2025), la Copa Mercosur (1996), la Copa de Oro Nicolás Leoz (1996), la Recopa Sudamericana (2020) y una Intercontinental (1981). En la vieja versión de la Intercontinental, el Mengao superó 3-0 a Liverpool en el Estadio Nacional de Tokio (Japón) en un torneo que por entonces sólo emparejaba al campeón de Sudamérica con el de Europa.

El representativo brasileño figura lejos de los dos clubes con más títulos internacionales del continente, ya que Boca Juniors e Independiente de Avellaneda contabilizan 18 cada uno. Además, figura a cuatro coronas de igualar al club brasileño con más trofeos internacionales: San Pablo, con 12 (1 Mundial de Clubes, 2 Intercontinentales, 3 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Conmebol, 1 Copa Master).

París Saint Germain, por su parte, contabilizó la quinta copa internacional de su historia tras alzar la Champions League por primera vez este año. En sus vitrinas cuenta además con la Supercopa de la UEFA (2025), la Copa UEFA (1996) y la Copa Intertoto (2001).

Esta fue la segunda edición de la renovada Copa Intercontinental que tuvo su reestreno en 2024 con la coronación de Real Madrid ante Pachuca de México. El certamen que antiguamente enfrentaba al campeón de la Champions League de UEFA con el de la Copa Libertadores ahora incluye a los titulares de la Concacaf, Asia, África y Oceanía en las fases previas.

A nivel histórico, y contabilizando todos los titulares de la vieja Intercontinental que se disputó entre 1960 y 2004, hubo 23 campeones europeos sumando a los nuevos Real Madrid (2024) y PSG (2025). Como contrapartida, los sudamericanos subieron a lo más alto del podio en 22 oportunidades repartidos entre argentinos (9 títulos), brasileños (6), uruguayos (6) y paraguayos (1). La última vez que un equipo de este continente celebró en la Intercontinental fue Boca Juniors con su triunfo sobre Milan en 2003.

Este detalle no suma al Mundial de Clubes que reemplazó definitivamente a la Intercontinental entre 2005 (aunque Corinthians ganó una primera versión en 2000) y 2023. En ese lapso, sólo Corinthians (2012), San Pablo (2005) e Inter (2006) pudieron traer esa corona a Sudamérica.

Desde este 2025, la FIFA organiza al mismo tiempo un “Mundial de Clubes” cada cuatro años que tuvo a Chelsea como campeón en su primera edición.

En tal caso, si se suman todas las versiones de la Intercontinental y las del viejo formato del Mundial de Clubes, el fútbol europeo conquistó 39 títulos internacionales de estas características y el sudamericano 26 a raíz del amplio predominio que tuvo la UEFA en las últimas décadas.

Boca, que venció al Milan en 2003, había sido el último club Sudamericano en ganar la Intercontinental que en 2004 se dejó de jugar (Foto: AFP PHOTO/Toru Yamanaka)

LOS CLUBES CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES

1- Independiente (Argentina): 7 títulos

2- Boca Juniors (Argentina): 6 títulos

3- Peñarol (Uruguay): 5 títulos

4- Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos

5- Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos

6- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos

7- Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

Tras el título de Flamengo, así está la tabla de clubes campeones de la Copa Libertadores (Crédito: Infobae)

LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES POR PAÍS

1- Argentina - 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

2- Brasil - 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

3- Uruguay - 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

4- Colombia - 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

4- Paraguay - 3 títulos: Olimpia (3)

6- Chile - 1 título: Colo-Colo (1)

6- Ecuador - 1 título: Liga de Quito (1)

Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025 (Foto: Reuters/Sebastian Castaneda)

LOS TÍTULOS INTERNACIONALES POR PAÍS

1- Argentina: 76 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 11 Copas Sudamericanas / 11 Recopas Sudamericanas / 3 Copas Conmebol / 1 Copa Mercosur / 6 Supercopas Sudamericanas / 3 Suruga Bank / 9 Copas Intercontinentales / 7 Copas Interamericanas)

2- Brasil 66 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 13 Recopas Sudamericanas / 5 Copas Sudamericanas / 5 Copas Conmebol / 3 Copas Mercosur / 3 Supercopas Sudamericanas / 2 Suruga Bank / 4 Mundial de Clubes / 6 Copas Intercontinentales)

3- Uruguay 17 títulos internacionales (8 Copas Libertadores / 1 Recopa Sudamericana / 6 Copas Intercontinentales / 2 Copas Interamericanas)

4- Colombia 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 1 Suruga Bank / 2 Copas Interamericanas)

4- Paraguay 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 2 Recopas Sudamericanas / 1 Supercopa Sudamericana / 1 Copa Intercontinental / 1 Copa Interamericana)

4- Ecuador 8 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 4 Copas Sudamericanas / 3 Recopas Sudamericanas)

7- Chile -5 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 2 Copas Interamericanas)

8- Perú: 2 títulos internacionales (1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana)